В честь Дня нефтяника сотрудники АО «Самаранефтегаз» отмечены высокими корпоративными и правительственными наградами

Олег Макаров посвятил любимому делу 30 лет. Фото АО «Самаранефтегаз».

Оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ № 8 Олег Макаров награжден Почетной грамотой Министерства энергетики РФ. Олег Валентинович трудится в «Самаранефтегазе» 30 лет, но награду получил не только за верность профессии, но и за ответственное отношение к любимому делу.

Хороший наставник - хороший старт

Олег Макаров пришел в «Самаранефтегаз» в 1992 году. Парню предложили на выбор несколько рабочих мест, но он остановился на профессии оператора по добыче нефти и газа, посчитав ее самой мужской.

- Начинал в должности оператора 4 разряда на Кулешовском месторождении - не скрою, поначалу было сложновато, - вспоминает Олег Валентинович. - Втягивался с трудом, но в какой-то момент понял - чтобы чего-то достичь, чтобы каждая смена приносила удовлетворение, нужно всего-навсего полюбить свою работу. С тех пор все у меня стало получаться - я начал развиваться в своей специальности и повышать квалификацию. И наставники были хорошие - охотно передавали мне свой богатый производственный опыт, который я с благодарностью впитывал.

Спустя несколько лет Олега Макарова перевели на Богатыревское месторождение, где он трудится до сих пор. За годы работы нефтяник накопил немалый опыт, которым теперь уже сам делится с молодежью. Трудно сосчитать, сколько стажеров благодаря Олегу Валентиновичу достигли успеха в профессии.

- Многие из них сегодня работают технологами, мастерами, супервайзерами - приятно видеть, когда вложенные труды и душевное тепло не пропадают даром, - говорит наставник. - Еще приятнее, когда ребята, которые когда-то были простыми рабочими и твоими воспитанниками, со временем превосходят своего учителя - могут дать дельный профессиональный совет. Ты понимаешь, что дал им хороший старт для развития.

К каждой скважине индивидуальный подход

Богатыревское месторождение находится около села Новотроевка Алексеевского района - сюда Олег Валентинович ездит на работу из Нефтегорска. За ним закреплены 12 скважин - какие-то из них рабочие, какие-то законсервированы, но тоже требующие заботы и обслуживания. Конечно, в зоне особого внимания - действующий фонд нефтедобычи. Во время обхода скважин нет мелочей - важны и технические особенности, и даже внешний вид объекта. Все скважины различаются по параметрам - пластовому давлению, температуре и составу залежи. К каждой, как к ребенку, нужен индивидуальный подход. По характеру «дети» Олега Макарова не похожи друг на друга.

- Одна скважина работает безотказно, со стабильными показателями, другая с норовом - за ней нужен глаз да глаз, - улыбается Олег Валентинович. - Моя задача - бдительно следить за параметрами работы скважин, усматривая отклонения и вовремя делать все, чтобы вывести объекты на нормальный рабочий режим.

Работу свою Олег Валентинович полюбил еще 30 лет назад, но есть в его жизни еще одно любимое занятие - рыбалка. Считает лучшим отдыхом тихое уединение на пруду с удочкой - охоту на карася. Но это лишь летом, а есть ли в жизни нефтяника источник радости, доступный круглый год? Конечно - это семья. Супруга Любовь Александровна тоже трудится в НК «Роснефть» - на Нефтегорском газоперерабатывающем заводе. Старший сын Денис выбрал профессию программиста. А младший Владислав пошел по стопам отца - с недавнего времени работает в том же цехе оператором по добыче нефти. Династия продолжается!