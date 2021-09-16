Не упустить возможность: «ОДК-Кузнецов» открыл двери представителям рабочих профессий

На заводе всегда рады профессионалам своего дела. Фото ПАО «ОДК-Кузнецов».

Умелые рабочие руки, квалифицированные кадры всегда востребованы промышленными предприятиями. Именно таких людей приглашает на работу ПАО «ОДК-Кузнецов» - ведущее предприятие России по разработке и производству газотурбинных авиационных и промышленных двигателей, жидкостных ракетных двигателей для космических ракет семейства «Союз». Чтобы восполнить потребность в токарях, фрезеровщиках, шлифовщиках, операторах станков завод организовал ярмарку вакансий – рекрутинг рабочих для основных цехов предприятия. На встрече с соискателями присутствовали непосредственные работодатели – специалисты и начальники производств.

- Нашу ярмарку вакансий в течение дня посетило более 200 человек,- рассказала начальник отдела подбора и адаптации персонала Елена Родькина. – Люди смогли определиться с позицией, которую они могут занять, и с возможностью трудоустройства на наше предприятие. Соискатели самые разные – от студентов последних курсов вузов до готовых профессионалов.

Ярмарку вакансий «ОДК-Кузнецов» посетило около 200 человек. Фото ПАО «ОДК-Кузнецов».

По словам Елены Ивановны, были и кандидаты, заинтересованные в переобучении – желающие освоить с нуля новую для себя рабочую специальность. И даже люди, далекие от «железа» – менеджеры и экономисты, которые хотят переквалифицироваться – получить техническую специальность. Все эти самарцы пришли по адресу: завод имеет собственный Учебный центр, позволяющий и обучиться, и переучиться, и повысить квалификацию.

Каждый серьезно настроенный соискатель заполнил анкету и по итогам собеседования с представителями цехов получил пакет документов для оформления в штат завода. Трудоустройство на стратегическое предприятие – процесс многоступенчатый, но уже сейчас около половины кандидатов находятся в процессе переговоров и подготовки документов. Совсем скоро они вольются в заводскую семью.

- Система адаптации новичков у нас комплексная, - поясняет Елена Родькина. – Каждый из них получит наставника, который поделится с ним знаниями, привьет необходимые навыки, введет в коллектив.

В ПАО «ОДК-Кузнецов» работники получают не только «белую» конкурентоспособную зарплату, но и большой пакет социальных льгот, предусмотренный трудовым законодательством. В компании действует Жилищная программа, система мотивационных выплат молодым работникам на период адаптации, предоставляется возможность дополнительного обучения и повышения квалификации, поощряется рационализаторство научно-техническое творчество.Кроме того, здесь действует Коллективный договор, предусматривающий дополнительные социальные льготы.

Завод заботится о своих сотрудниках и всегда рад принять в свои ряды новых профессионалов. Хотите работать в крупной промышленной компании? Тогда вам в «ОДК-Кузнецов»!

Те, кто не смог попасть на ярмарку вакансий, могут прислать резюме на почту hr@uec-kuznetsov.ru или обратиться по телефонам 312-70-44 и 227-31-67.