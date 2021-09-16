Свежие новости о «Крыльях Советов» на 16 сентября 2021: потери и задача от властей

«Крылья» готовятся к домашней игре с «Ростовом». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» готовятся к домашней игре восьмого тура РПЛ против «Ростова». Встреча пройдет в субботу, 18 сентября. В преддверии матча рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 16 сентября 2021.

«Крылья» оштрафовали из-за болельщиков

Прошлый матч в Премьер-лиге команда Игоря Осинькина проиграла в Москве «Локомотиву» 0:2. Во время встречи болельщики устроили словесную перепалку на трибунах между фанатскими секторами. Болельщики «Локомотива» оскорбляли «Крылья», болельщики «Крыльев» - «Локомотив».

За это оба клуба получили штрафы. КДК РФС оштрафовала «железнодорожников» на 20 тысяч за скандирование болельщиков и на 25 тысяч за нарушение санитарного регламента, а самарцев – на 30 тысяч за скандирование и на 30 тысяч за нарушение санитарного регламента.

«КС» поставили задачу финишировать в десятке

Власти Самарской области поставили перед «Крыльями Советов» задачу финишировать в первой десятке турнирной таблицы РПЛ. Это следует из ответа минспорта, который пришел на запрос «КП-Самара», с подписью министра спорта региона Сергея Кобылянского.

- Руководство ПФК «Крылья Советов» и болельщики верят в команду и тренерский состав, и уверены, что клуб достигнет высоких спортивных результатов. В настоящее время перед клубом стоит задача – попадание в десятку сильнейших клубов Российской премьер-лиги, - говорится в сообщении.

После семи туров «Крылья» идут на 11 месте с 7 очками.

Сафаа Хади покинул команду

Полузащитник сборной Ирака Сафаа Хади покинул «Крылья Советов». Сообщение об этом появилось на сайте самарского клуба.

Контракт с 22-летним футболистом расторгли по обоюдному согласию сторон.

Иракский полузащитник перешел в «Крылья Советов» зимой 2020 года. За это время он сыграл всего 12 матчей. В этом сезоне Хади на поле не появлялся.