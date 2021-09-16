«Крылья Советов» — «Ростов», 18 сентября 2021 года: прогноз на матч 8-го тура РПЛ

"Крылья" уже готовятся к матчу Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Ростов» 2-1.

«Крылья Советов» в 8 туре Тинькофф РПЛ принимают «Ростов». Игра пройдет 18 сентября 2021 года на стадионе «Солидарность Самара Арене» и обещает получиться напряженной.

Хозяева расположились на 11 строчке в турнирной таблице. У коллектива Игорья Осинькина 7 очков в активе. В последнем туре волжане уступили «Локомотиву» в Москве, но смотрелись весьма достойно. Все основные игроки доступны. Зрительская поддержка тоже будет, хоть и не многочисленная — попадут на трибуны только те, кто сделал прививку от коронавируса или имеет справку о перенесенном заболевании. В любом случае, как принимающая сторона самарцы могут рассчитывать на три очка.

«Ростов» буксует. Они на 12 месте и имеют в активе всего шесть очков. Побеждали подопечные Юрия Семина в этом сезоне пока лишь однажды. В последнем туре они сыграли в обидную ничью с «Краснодаром» и потеряли важные баллы. Дончане заканчивали матч в большинстве, но могли скорее проиграть, чем победить. Потеря Норманна сказывает, но состав у гостей в любом случае боевой, и «КС» не будет просто с ним справиться.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Крыльям». На них коэффициент 2,22. На ничью — 3,44. На победу «Ростова» — 3,52.

Главный судья встречи — Игорь Панин из Дмитрова. На игре будет также работать ВАР. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по самарскому времени (16:30 по московскому). Поединок покажут по «Матч Премьер». Следите за трансляцией на «КП-Самара».