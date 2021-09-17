На Сызранском НПЗ стартовала программа «Диспансеризация»

Здоровье заводчан — один из важных приоритетов предприятия. Фото АО «СНПЗ»

Коллектив сызранских нефтепереработчиков - это более трех тысяч асов своего дела. Они не только закончили технические колледжи и вузы, но и овладели практическим опытом - тонкостями далеко не простой профессии, требующей специфических знаний и умений. Каждый из них является важной частью производства, а все вместе составляют главный капитал завода, без которого он просто не сможет функционировать. Для бесперебойной работы сложного оборудования на НПЗ проводят плановые ремонты - регулярные проверки исключают поломки в процессе эксплуатации. Человеческий организм сложнее, и предотвращение его «поломок» - это не только работа без больничных листов и профессиональное долголетие, но и качественная, счастливая жизнь заводчан. Именно это - сохранение и укрепление здоровья работников - приоритетная задача стартовавшей на Сызранском НПЗ программы «Диспансеризация».

Цель программы - раннее выявление хронических неинфекционных и онкологических заболеваний. Здоровье сотрудников рассматривается компанией «Роснефть» как главный ресурс для повышения производительности труда, а значит, его поддержание является стратегически важным направлением социальной политики. Партнером Сызранского НПЗ в проведении диспансеризации стали клиники Самарского медуниверситета - одно из лучших медицинских учреждений региона. В ходе диспансеризации дополнительный спектр медицинских услуг получат все желающие заводчане. Программа диспансеризации разбита на два этапа - основной и углубленный.

В ходе первого, основного этапа с помощью лабораторных и инструментальных исследований медики выявляют признаки хронических неинфекционных и онкологических заболеваний, факторов риска. Кровь, к примеру, возьмут на биохимический анализ и онкомаркеры, предусмотрены ЭКГ, УЗИ и другие механизмы диагностики. Чтобы пройти первичное обследование, заводчанам далеко ходить не нужно - этот этап организован на базе здравпункта предприятия. После исследований работника направят на осмотр к терапевту и узким специалистам - хирургу, урологу, гинекологу, онкологу. Эти врачи примут нефтепереработчиков в заводском санатории «Свежесть».

Завод поможет остаться в строю

По итогам исследований и посещений врачей сотрудник получит на руки заключение. Если оно предусматривает необходимость дополнительных обследований и уточнения диагноза, заводчанин становится участником второго этапа диспансеризации - его проходить он будет уже на базе профильного лечебного учреждения. Какой бы диагноз ни поставили медики, человек не останется один на один с проблемой: необходимое лечение и высокотехнологичную помощь сотрудник может получить по программе «Высокие медицинские технологии» и через систему дополнительного медицинского страхования.

- Прохождение аналогичного обследования в медучреждении занимает много времени, что не очень удобно работающему человеку, - говорит начальник отдела социальных программ АО «СНПЗ» Никита Захаров. - Диспансеризация на предприятии проводится быстро, качественно и без отрыва от производства. Кроме того, программа позволяет работникам внимательнее относиться к своему здоровью и отказаться от вредных привычек в пользу здорового образа жизни.

Здоровьесберегающим технологиям на заводе уделяют особое внимание. Без отрыва от производства заводчане могут отдохнуть и пройти комплекс процедур в заводском санатории «Свежесть». Реализуется корпоративная программа «Живите дольше!». И, конечно, на заводе любят спорт - нефтепереработчики и их семьи бесплатно посещают секции, получают абонементы в городские спортивные учреждения. Лучшая профилактика любых напастей - здоровый образ жизни, и нефтепереработчики это прекрасно понимают.