Дворец спорта снова в строю

Новый Дворец спорта получит имя Владимира Высоцкого. Фото АО «Самаранефтегаз»

Плюс керлинг

Старый Дворец спорта ЦСК ВВС был построен в областной столице в 1966 году – вряд ли есть самарец,у которого не найдется связанного с ним истории из жизни. Однако в XXI веке по многим параметрам этот памятник советской архитектуры устарел, и было решено построить новую ледовую арену. В 2017 году ветхое здание снесли, и на его месте вырос новый Дворец спорта. В софинансировании строительства в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Самарской области и НК «Роснефть» принял участие Самаранефтегаз.

На средства нефтяников возведены основные конструктивные элементы здания, коммуникации жизнеобеспечения, климатические системы в залах главной ледовой арены, тренировочного ледового поля и ледового зала керлинга.

Ключевые направления программы социально-экономического партнерства - развитие социальной инфраструктуры, поддержка спорта, образования, здравоохранения и другие значимые социальные проекты, направленные на повышение качества жизни населения. Строительство нового Дворца спорта в Самаре – один из крупных проектов данной программы. Компания приняла участие в его софинансировании наряду с федеральным и региональным органами власти.

На пять тысяч болельщиков

На открытии самого крупного спортивного сооружения Самары собралось много гостей. Они по достоинству оценили масштабность и удобство нового Дворца. В четырехуровневом многопрофильном сооружении наблюдать за игрой команд могут пять тысяч зрителей – именно столько болельщиков способны вместить трибуны. Болеть можно не только за хоккеистов: во Дворце спорта теперь есть специализированный керлинг-центр на четыре дорожки – первый в регионе и во всем ПФО. Разумеется, не обошлось без тренировочного хоккейного катка, а также залов для бокса, занятий баскетболом и волейболом, тренажерами и хореографией. Новой ледовой арены Самара не зря ждала пять лет: теперь она может принимать соревнования международного уровня, не говоря о всероссийских. Исходя из запросов основная площадка может трансформироваться в три размера - российский (60*30), европейский (60*28) и канадский (60*26).

Соревнования можно проводить не только по «скользящим» видам спорта: при необходимости лед будет закрываться специальным паркетом, превращающим каток в арену для турниров по борьбе, боксу, баскетболу или концертный зал.

В здании предусмотрен конференц-зал на 400 мест, оснащенный современным оборудованием, обустроены технические помещения, раздевалки для спортсменов, судей и кабинет для прохождения допинг-контроля.

Дворец спорта станет домашней ареной хоккейного клуба ЦСК ВВС. Также в нем разместятся базы детско-юношеских школ по фигурному катанию, хоккею, боксу и профессиональный клуб керлинга. Дворец будет носить имя Владимира Высоцкого – ведь именно здесь, в старом здании, главный бунтарь советской эстрады провел когда-то свой первый массовый концерт.

НАША СПРАВКА

За последние годы при финансировании НК «Роснефть» построены Ледовые арены в Сызрани, Новокуйбышевске и Отрадном, а также 30 универсальных спортивных площадок в различных муниципальных образованиях региона. Ежегодно Самаранефтегаз реализует более 70 различных проектов в 22 муниципальных районах и 4 городских округах региона.