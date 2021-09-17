"Стратегия лидерства уже работает": Дмитрий Азаров - о планах по строительству дорог, трёх мостах, работе с инвесторами и жителями региона

Губернатор рассказал, что еще изменится в Самарской области в ближайшие годы. Фото: Администрация г.о. Самара

- Назовите самые значимые лично для вас изменения в регионе за 4 года?

- Для меня - коренного самарца - как и для моих земляков, уверен, важны все позитивные перемены, которые происходят на родной земле в последние годы. Долгожданные инфраструктурные проекты прежде всего. И мечтать раньше даже не могли, а сегодня мы строим сразу три моста одновременно. Мостовой переход через Волгу - крупнейший в стране ГЧП проект, поддержанный нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным и отмеченный ООН, возводим по графику. Мост через Сок ввели на год раньше срока. В целом идет развитие транспортной инфраструктуры - строительство новых развязок, запуск скоростной электрички «Ласточка», которая связала Самару с Тольятти, Жигулевском и Сызранью.

Создание НОЦ мирового уровня помогает нам быть лидерами конкурентоспособными в образовании и научной деятельности. Снижение госдолга и при этом рост расходов на социальные нужды населения. Рост инвестиционной активности (ТОСЭР Тольятти - лидер в РФ по количеству резидентов), преодоление безработицы (количество вакансий в 2 раза больше, чем соискателей). Строительство соцобъектов - школы не строились десятилетиями, а за эти годы - и детсады, и образовательные центры, и спортивные комплексы в районах, новый Дворец спорта в Самаре.

Конечно же, не могу не отметить открывшийся у нас 6 кассационный суд. Уже практически было принято решение о его размещении в другом городе, но мы смогли доказать, что справимся лучше. И сколько рабочих мест получил регион!

В качестве председателя комиссии Госсовета по направлению Культура, развитие культуры и искусства мне удалось добиться глобальных решений в пользу нашего региона. Мы презентовали первый в мире филиал Третьяковки, это особенно важно, ведь благодаря такому проекту удалось вдохнуть новую жизнь в уникальное здание Фабрики-кухни. Мы это сделали.

Все изменения в регионе заметны и фиксируются экспертами, и признание наших заслуг - это резкая динамика роста области в рейтинге АСИ с 65 на 8 место в РФ.

- В прошлом году регион стал одним из лидеров по дорожному строительству: как этого удалось добиться, какие планы в этой сфере?

- Начиная с 2018 года, по строительству дорог, ежегодно мы выполняем все обязательства, которые берем на себя. Не только выполняем, но и перевыполняем, строим, ремонтируем новые километры. Дороги обновляем не только на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги», но и выделяем колоссальные средства из регионального бюджета. Каждый год ремонтируется больше дорог, чем было запланировано. Мы доказываем значимость для людей развития региона, крупнейших в стране капиталоемких проектов и дополнительно привлекаем средства из федерального центра.

В этом году, по нацпроекту, были запланированы работы на 73-х объектах протяженностью 304 км, при финансировании чуть более 13 млрд рублей. К концу года мы вводим по факту 335 километров отремонтированных дорог - и это только в рамках реализации нацпроекта.

Общая протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние составит 376 км. В том числе, за счет привлечения дополнительных средств из федерального бюджета (500 млн рублей) в 2021 году введем в эксплуатацию 4 объекта общей протяженностью 41 км в Богатовском, Нефтегорском, Сергиевском, Красноармейском районах и 10 километров автодороги Курумоч-Новый Буян.

Раньше запланированных сроков начинаем реконструкцию автодороги Кинель-Богатое-Борское, строительство Северного шоссе 6 этапа (0,5 км) и надземного пешеходного перехода на 16 км (п. Мехзавод) в Самаре.

Уже обязательным стало заблаговременное проведение конкурсных процедур и заключение государственных контрактов. Это дает возможность подготовиться, закупить необходимые материалы. Контрактация объемов работ следующего года уже началась, завершить ее должны в октябре этого года.

На 2022 год у нас не менее амбициозные планы. Пока планируем ремонт 60-ти объектов общей протяженностью более 316,5 км.

Темпы снижать не намерены. Уверен, выполним поставленные президентом страны задачи - в рамках реализации нацпроекта, приведение к 2024 году доли автомобильных региональных дорог в нормативное состояние - 46,92%, Самарско-Тольяттинской агломерации - 85%.

Кроме того, стоит задача по формированию опорной транспортной сети по субъектам Российской Федерации. Это необходимо для создания единого каркаса автомобильных дорог, связанных между собой. В Самарской области такая сеть уже утверждена, и мы работаем над повышением ее качества и безопасности.

Возведение моста через Волгу в Самарской области идет ускоренными темпами. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- В регионе одновременно строят три моста - такого не было никогда. Могут ли быть сокращены сроки по их введению в эксплуатацию? Будет ли выделяться дополнительное и ускоренное финансирование?

- Действительно, добились беспрецедентных темпов обновления транспортной инфраструктуры. Я хочу подчеркнуть, что речь идет не просто о строительстве, а об ускоренном строительстве. Досрочно, с опережением мы завершили строительство нового моста через реку Сок в Красноярском районе.

Общая сумма финансирования по проекту составляла 2 млрд 140 млн рублей. Сдать его должны были только в октябре 2022 года.

Также с опережением графика на 10 месяцев ведется второй этап строительства Самарского мостового перехода, возведение магистральной трассы общегородского значения от улицы Шоссейная до границы Самары. Завершить работы планируем в ноябре 2021 года. Сейчас объект готов на 85%.

Строительство моста через Волгу - Обхода Тольятти в составе международного транспортного маршрута Европа-Западный Китай - это знаковое событие для меня лично, для всего региона и для всей страны. Мы взяли на себя ответственность за его возведение и за 100 км федеральной, на самом деле межгосударственной, трассы. Это мост в будущее, дорога, которая определяет развитие территории на десятилетия вперед. Мы повышаем статус региона, реализуя этот проект, сокращая скорость доставки грузов из Самары в Москву почти в два раза. Повторюсь, сегодня обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу - крупнейший в стране проект, реализуемый на принципах ГЧП под патронатом президента страны, отмеченный не только в России, но и в Организации Объединенных Наций. Тот приток инвестиций, который идет в Самарскую область, в том числе во многом связан с реализацией этого масштабного проекта.

- Какие еще инфраструктурные проекты вы считаете первоочередными и будете лоббировать для региона?

- Строительство проспекта Карла Маркса в Самаре от обводной автодороги до набережной реки Самары, как магистральной улицы, предусмотрено в генеральных планах с 1937 года. Этот проспект должен стать транспортной осью областного центра, пересекающей 8 из 9 районов города Самары и связать городские артерии с крупными трассами, подходящими к городу, в том числе М-5.

Завершение строительства участка проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы Самары с реконструкцией автомагистрали «Центральная», начатого в первой половине 2000-х годов, сейчас является одной из важнейших задач.

Реализация проекта значимо увеличит потенциал комплексного жилищного строительства северной части пригорода Самары. По оценкам экспертов ресурс составляет до 3,5 млн м2 жилья. Лично обращался к президенту Владимиру Владимировичу Путину с обоснованием важности этого проекта и получил поддержку.

Сегодня у нас есть положительное заключение на техническую часть I этапа - от Ракитовского шоссе г. о. Самара до автодороги «Обводная г. Самары» протяженностью 14 км. К строительству приступим в 2022 году.

- Самарская область все чаще гремит в мире культуры. Крупные фестивали, проекты, аналогов которым нет в стране, та же Третьяковка в Самаре - как все это поможет повысить туристическую привлекательность региона, объем инвестиций?

- Сегодня Самарская область без преувеличения - центр притяжения мировой культуры. Яркие, незабываемые события представляют важное значение не только для культурной жизни моих земляков, но также по праву считаются отдельным направлением для отрасли, название которой событийный туризм. Жители самых разных регионов нашей страны хорошо знают о наших мероприятиях и специально приезжают на них.

Один из флагманов событийного туризма можно назвать фестиваль набережных «ВолгаФест»: этим летом был пятый юбилейный фестиваль. Впервые возвели фестивальный городок, в котором открыли свои представительства другие поволжские города, среди которых присутствовали Казань и Нижний Новгород. Было создано 10 масштабных паблик-арт объектов, несколько из них представляли фестиваль на набережных других городов региона. В этом году в рамках фестиваля на набережной Самары было проведено заседание комиссии Государственного совета по направлению «Культура», которую я возглавляю. И именно у нас был анонсирован сбор заявок для участия в конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив.

Самара стала площадкой для проведения первого в стране фестиваля набережных «ВолгаФест». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце июня в Самаре прошел Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». В Самарскую губернию приехали коллективы из Москвы, Белгорода, Брянска, Уфы, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Саратова, Ульяновска, Екатеринбурга, Сургута, Ростова-на-Дону. Фестиваль проходил уже в 8-ой раз, событие посвящено первому исполнению знаменитого русского вальса «На сопках Маньчжурии» под управлением автора музыки, военного капельмейстера Ильи Шатрова. Его премьера состоялась в Самаре весной 1907 года в Струковском саду. А в день города у нас появился памятник, посвященный этому событию.

Международный фестиваль «Шостакович. ХХ век» стал настоящим культурным открытием года не только для Самары. На разных площадках запланированы симфонические программы, оперы и балеты на музыку Шостаковича, концерты, связанные с музыкой для кино и драматического театра, камерная музыка. Еще одним событием осени станут и гастроли Большого театра, о которых также удалось договориться в этом году.

48 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина в этом году прошел в режиме онлайн, также жители могли посетить бесплатные концерты в ОДО. Помимо традиционных форматов, организаторы фестиваля предложили в этот раз концертные площадки новых направлений, образовательные программы, расширили свою аудиторию.

Дворец спорта в Самаре открыли на год раньше запланированного. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Самарская область знаменита лыжным марафоном «Сокольи горы», в котором принимают участие порядка тысячи спортсменов как из России, так и из зарубежных стран. Дистанция проходит в уникальном природном месте в Сокольих горах. Это одно из крупнейших состязаний страны, и спортсмены приезжают на него семьями на несколько дней не только для того, чтобы принять участие в лыжных гонках, но и насладиться нашей волжской красотой.

В этом году в феврале уже в 8-ой раз в Самарской области будут соревноваться каюры в рамках Международной гонки на собачьих упряжках «Волга Квест» на 520 км. Гонка посвящена Великому Волжскому пути и является единственной многодневной гонкой на длинные дистанции в Европейской части России, а также входит в число 4-х легендарных приключенческих гонок Мировой Арктической серии. Это единственное состязание на собачьих упряжках, которое представляет Россию на мировом уровне. Автор и организатор гонки и экспедиции: деревня ездовых собак «Серебро Севера».

В феврале 2022 года уже в 16-й раз состоятся Международные соревнования «Марафон «Жигулевское море» по парусному спорту (сноукайтингу) на акватории Куйбышевского водохранилища в Тольятти. В рамках марафона уже проводились такие статусные соревнования как этапы Кубка России по парусному спорту, трижды - чемпионат России по парусному спорту, в 2017 году - чемпионат мира по парусному спорту WISSA, с 2019 года - этап Кубка мира SNOW KITE WORLD CUP IKA. Неоднократно соревнования становились самыми массовыми в России и мире.

Такие события демонстрируют профессиональный подход, организацию на высшем уровне и наше гостеприимство. С января по июль 2021 года зарегистрирован рекордный показатель за последние десять лет по туристскому потоку: к нам в Самарской область приехало 1 047 937 человек, на 41,9% больше аналогичного периода 2020 года.

Конечно же, это приносит и дополнительные средства в экономику. Вложения туристов на территории нашего региона в 2020 году составили 8,3 млрд рублей (+29,6% к 2019 году). В этом году идем почти с двукратным ростом.

Филиал Третьяковки уже почти готов к открытию. Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

- В этом году самарские «Крылья Советов» вернулись в РПЛ, продолжают выступление в главном футбольном турнире страны. Вы много сил вложили в команду в прошлом году, добиваясь этого возвращения. Расскажите, какие задачи ставите сейчас перед клубом и довольны ли текущими результатами?

- Одной из главных задач для руководства ПФК «Крылья Советов» перед новым спортивным сезоном являлось сохранение основных игроков клуба - победителей первенства среди клубов Футбольной национальной лиги и финалистов Кубка России прошедшего спортивного сезона. Следующая задача - укрепление ряда позиций игроков и усиление конкуренции в составе. Основных игроков клуба сохранили и взяли в команду семь новых футболистов.

Сверхзадача - это попадание в десятку сильнейших клубов Российской Премьер-лиги. Вместе с болельщиками верю в команду и тренерский состав и уверен, что клуб достигнет высоких результатов.

Спорту глава региона уделяет особое внимание. Фото: kc-camapa.ru

- После игры с Сочи вы пообещали болельщикам, что на «Солидарность Арену» может приехать сборная - договоренность уже есть?

- Эта возможность обсуждалась на матче между ПФК «Крылья Советов» и футбольном клубом «Сочи». С руководителями РПЛ Сергеем Прядкиным и Сергеем Чебаном мы говорили о проведении рейтинговых и наиболее зрелищных футбольных матчей в Самаре. Сделаю все, чтобы это произошло. Самарская область готова к проведению масштабных соревнований. У нас большой опыт с ЧМ по футболу 2018 года и VIII Российско-Китайских молодежных летних игр 2019 года. Регион, «Солидарность Арена», все самарцы готовы к спортивным событиям самого высокого уровня.

- АВТОВАЗ в прошлом году получил беспрецедентную поддержку. Продолжится ли она?

- Непростые условия прошлого года, вызванные распространением новой коронавирусной инфекции, повлияли и на АО «АВТОВАЗ». В Российской Федерации была приостановлена работа дилерских центров. Я обратился к главам 36 регионов, где деятельность компаний была приостановлена, мы нашли решения. Правительством Самарской области проведена колоссальная работа по возобновлению деятельности дилеров ВАЗа.

Мы не допустили необратимых негативных последствий для отрасли благодаря поддержке и вниманию президента Российской Федерации Владимира Путина и Правительства Российской Федерации к ситуации. Предложения региона были одобрены, в результате чего и АВТОВАЗу, и всей отрасли в целом был предоставлен комплекс первоочередных мер, включающий опережающие госзакупки, программы льготного кредитования, поддержки занятости, в случае введения неполной рабочей недели.

ВАЗ получил дополнительные заказы на 16 тысяч автомобилей, а на программу льготного кредитования («Первый автомобиль», «Семейный автомобиль») в 2020 году было выделено 22 млрд рублей, вместо планируемых 5 млрд рублей.

Благодаря беспрецедентной и своевременной поддержке мы не допустили провального падения экономических показателей и уверенно завершили год.

АО «АВТОВАЗ» реализовал на внутреннем рынке 343,5 тысяч автомобилей LADA. Падение продаж составило 5% вместо прогнозируемых в начале года 30%.

Уже по итогам первого полугодия 2021 года АО «АВТОВАЗ» продано 200 219 автомобилей LADA (+ 51% к периоду 2020 года, + 14,9 к периоду 2019 года). При этом рост российского рынка составил 36,0% к первому полугодию 2020 года и 5,1% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Доля автомобилей LADA на автомобильном рынке увеличилась на 2,2% по сравнению с первым полугодием 2020 года и составила 23%.

В правительстве выбирают местные автомобили. Фото: Twitter.com

- Какие сегодня проблемы у автогиганта и как они решаются?

- С июня «АВТОВАЗ», как и многие автомобильные заводы по всему миру, испытывает нехватку поставок необходимых электронных компонентов.

Ситуация сложная и руководство предприятия при федеральной и региональной поддержке прилагает все возможные усилия для возобновления регулярного производства автомобилей. Лично провел несколько важных встреч.

Я обратился к генеральному директору «Роберт Бош Самара» Людвигу Бэхле, руководителю бизнес-сектора автомобильной промышленности Robert Bosch GmbH Штефану Хартунгу, исполнительному вице-президенту по глобальным продажам Robert Bosch GmbH Маркусу Хейну, генеральному директору Renault Group Луке де Мео с настоятельной просьбой восстановить ритмичность поставок.

АВТОВАЗ планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании «Роберт Бош Самара».

Трудовому коллективу предусмотрены компенсации.

- Последние два года на первый план в каждом регионе вышла медицина. Какие изменения в этой отрасли произошли в период пандемии?

- Обновление системы здравоохранения Самарской области мы системно проводим уже несколько лет. И именно эта работа помогла нам выстоять в самые пиковые периоды нагрузки в связи с пандемией. Меры поддержки отрасли сейчас беспрецедентны.

Медицинская помощь пациентам с ковидом сегодня оказывается в 22 медицинских организациях, коек хватает для всех, небольшую часть мы держим в резерве. В круглосуточном режиме работает до 195 бригад скорой медицинской помощи, из них 85 специализированных.

Мы строим и вводим в эксплуатацию новые медицинские учреждения. В 2021 году в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Самарской области» мы намерены достроить инфекционный корпус на 100 коек в ГБУЗ СО «Сызранская ГБ №2». Строительство объекта ведется при поддержке федерального бюджета. Уже открыт дополнительный корпус для пациентов с коронавирусной инфекцией в больнице Середавина, в тольяттинской городской больнице №5. Все это позволяет вернуть обычные койки в систему здравоохранения для плановой помощи другим пациентам.

В 2022 году приступим к реконструкции ГБУЗ «Самарская областная детская инфекционная больница». Строительство будем вести также при поддержке федерального бюджета.

Активно в регионе проходит вакцинация: в Самарскую область поступило более 1 333 108 комплектов вакцины от коронавирусной инфекции, привито более 1 053 605 чел. (завершили вакцинацию более 958 070 чел.).

В регионе активно строят новые больницы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Сегодня в сфере здравоохранения уже все хорошо, или есть новые горизонты развития? Что еще должно быть сделано по нацпроекту «Здравоохранение» и вне его?

- Региональная составляющая национального проекта «Здравоохранение» реализуется с 2019 года. В 2020 году благодаря ей поставлены 10 мобильных флюорографов и 3 мобильных маммографа. Для 39 учреждений, оказывающих медицинскую помощь детям поставлено 90 единиц медицинского оборудования. В прошлом году в регионе удалось возродить санавиацию. Сверх нацпроекта - введена в эксплуатацию детская поликлиника на 150 посещений в смену в г.о. Сызрань.

Ведется колоссальная работа по обеспечению медицинских учреждений квалифицированными кадрами. Это и доплаты медикам, и специальные выплаты, и помощь в обеспечении жильем.

Выплату по наиболее востребованным специальностям получили 300 специалистов. Есть у нас и программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Размер выплаты врачам составляет 1 или 1,5 млн. рублей. Фельдшеры получают 500 или 750 тыс. рублей. В 2020 году выплаты получили 68 врачей и 35 фельдшеров. С 2021 года в перечень должностей специалистов, которые могут принять участие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» включены акушерки и медицинские сестры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.

В 2021 году планируется предоставить выплаты 67 врачам и 25 средним медицинским работникам.

С июля 2021 года увеличен размер выплаты молодым специалистам, трудоустраивающимся по наиболее востребованным специальностям, с 166 тыс. руб. до 200 тысяч рублей, а для наиболее дефицитных специальностей - врачей в составе бригад скорой помощи и врачей общей практики - 300 тысяч рублей. Увеличенный объем финансирования мероприятия позволит охватить 426 молодых специалистов в 2021 году (вместо 292).

Введена новая мера социальной поддержки в виде предоставления врачам до 35 лет компенсации из областного бюджета 50% расходов на оплату банковской процентной ставки по ипотечному кредиту.

С осени 2021 года медицинским работникам сельских территорий планируем начать предоставление компенсации первоначального взноса по ипотечному кредиту в размере 30%.

С 2021-2022 учебного года студентам, заключившим договоры на целевое обучение планируем выплату социальной стипендии за счет средств областного и муниципального бюджетов. Данная мера поддержки в первую очередь зависит от активности муниципалитетов.

Для материального поощрения работников здравоохранения в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции принял решение о выделении дополнительных средств регионального бюджета на единовременные стимулирующие выплаты в 10 тысяч рублей всем работникам государственных медицинских учреждений. Считаю это справедливым.

- Три года назад вы стали избранным губернатором. За что вы больше всего благодарны самарцам за эти годы? Какие инициативы, проекты, поступки людей вас удивили и порадовали?

- Все, что мы достигли, мы сделали вместе с моими земляками! Благодаря любви к родному дому - родной земле - нашей Самарской области. Общественники, депутаты, родители, коллективы крупнейших предприятий, врачи, учителя, ученые, творческие союзы, молодежь - все вносят свой вклад в те позитивные изменения, которые происходят в регионе. Мы вместе разработали стратегию лидерства Самарской области. И продолжаем дорабатывать, добавляя новые задачи. Мы уверенно воплощаем в жизнь задуманное: и новые детские сады, и лечебные учреждения, и объекты культуры, спорта, транспортной инфраструктуры. И я благодарен неравнодушным жителям губернии за все их добрые инициативы, которые делают жизнь региона лучше, которые прославляют нас на всю страну и мир. Это и проекты благоустройства дворов и общественных пространств, и работа по сохранению исторических зданий, и инициативы родительского комитета. Я благодарен каждому, кто своим ответственным трудом и талантом добивается побед в интересах жителей, всего региона и нашей родной единой России. Вместе мы сможем сделать наш регион лучшим в стране.

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