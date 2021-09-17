Павел Покровский, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области:

Павел Покровский, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области. Фото: vk.com

- Мне очень импонирует, что в рамках деятельности Дмитрия Игоревича Азарова в Самарской области в полном объеме реализуются все нацпроекты. Для меня знаковым моментом стало то, что в прошлом году мы в Общественной палате делили полтора миллиарда, которые дополнительно поступили в бюджет региона за эффективную реализацию нацпроектов.

Но главным достижением губернатора я считаю слаженную работу его команды, к которой отношу и себя, и всю Общественную палату, во время пандемии. Несмотря на сложнейшие условия мы смогли в кратчайшие сроки перестроить работу медицинской отрасли для борьбы с новой инфекцией, поддержать медиков, сохранить рабочие места, развивали добросердечие и милосердие через волонтерство. Я считаю, что именно во время пандемии Дмитрий Игоревич наиболее ярко проявил свою человекоцентричность.

И очень символично, что именно при Дмитрии Игоревиче в Самарской области появились три новых моста. Восточная мудрость гласит, что тот, кто строит мост, строит мост в будущее. А у нас появилось сразу три новых моста - и это, без сомнения, шаг в будущее для всего региона.

Михаил Савченко, директор филиала Третьяковской галереи в Самаре:

Михаил Савченко, директор филиала Третьяковской галереи в Самаре. Фото: Личный архив

- Дмитрий Игоревич всегда уделял достаточно пристальное внимание сфере культуры. Еще когда я работал в музее Модерна, а он был мэром Самары, то не пропускал ни одного крупного культурного события. И очень здорово, что сейчас, будучи губернатором, управляя регионом и решая огромный спектр задач, он не оставляет сферу культуры без внимания. Открытие филиала Третьяковской галереи, реставрация Фабрики-кухни - Дмитрий Игоревич принимал активное участие в реализации этих проектов, в том, что они в принципе стали возможны. А со стороны региона было выделено софинансирование на благоустройство. Вокруг Фабрики-кухни получилось создать потрясающий Сад Баланса и сквер на месте пустыря. Это новое важное пространство для города. Очень важным мне кажется назначение Татьяны Мрдуляш министром культуры Самарской области. Это кадровое решение, которое наглядно свидетельствует о внимании, которое уделяется сфере культуры со стороны главы региона и дает уверенность, что это направление и дальше будет активно развиваться. Достаточно вспомнить «ВолгаФест», который в этом году прошел в новом формате, абсолютно феноменальный фестиваль Шостаковича с огромным списком звездных имен - и я уверен, самарцев ждет еще немало культурных событий и открытий.

Валерий Фомичев, президент Торгово-Промышленной палаты Самарской области:

валерий Фомичев, президент Торгово-Промышленной палаты Самарской области. Фото: nalog.gov.ru

- В первую очередь хочется отметить, что, несмотря на все сложности периода пандемии коронавируса, за последние четыре года экономика региона выросла. В Самарскую область пришли федеральные средства, самарские подрядчики получили новые контракты, эти деньги остались в регионе. Хочется также отметить реализацию знаковых проектов в сфере культуры и IT, которые вывели регион на новый уровень. А во время пандемии именно поддержка региональных властей, оперативно разработанные меры поддержки, субсидии, субвенции помогли малому и среднему бизнесу выжить и остаться «на плаву».

Вера Богуш, президент Федерации фигурного катания на коньках Самарской области, председатель общественного совета министерства спорта региона:

вера Богуш, президент Федерации фигурного катания на коньках Самарской области, председатель общественного совета министерства спорта региона. Фото: skate63.ru

- Я очень благодарна Дмитрию Игоревичу за тепло и заботу, которые с его стороны чувствуют фигуристы Самарской области. Когда наши Соня Евдокимова и Егор Базин уезжали на чемпионат Европы, он звонил нам на соревнования, поддерживал. Когда наша команда по синхронному катанию уезжала на Универсиаду в Красноярск, он провожал ребят на площади Славы, это было очень трогательно. И такое внимание и уважение со стороны Дмитрия Игоревича чувствуется во всех сферах жизни региона.

По-настоящему неоценим вклад Дмитрия Игоревича в завершение значимых для региона строек и проектов. Он возглавил губернию в момент, когда участие Самары в чем-пионате мира по футболу было под вопросом. Благодаря его личной включенности Самара осталась в списке принимающих мундиаль городов, а новый стадион был достроен в срок. Это же личное участие и умение аргументировать свою позицию на федеральном уровне позволили добиться выделения дополнительных средств на завершение строительства нового Дворца спорта, которого очень ждали и мы, фигуристы, и хоккеисты, и баскетболисты, и керлингисты.