Явка на выборах в Самарской области в сентябре 2021 года: результаты первого дня, явка по районам, данные избиркома

В стране стартовало трехдневное голосование Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 17 сентября, в стране стартовало трехдневное голосование. С 17 по 19 сентября россиянам предстоит выбрать депутатов Госдумы РФ восьмого созыва. Самарцы также определяют, кто будет работать в губернской думе. Кроме того, в регионе в ряде районов проходят дополнительные выборы депутатов.

Выборы в формате трех дней было решено провести, учитывая эпидемиологическую обстановку. Только в пятницу в регионе выявили 480 новых заразившихся коронавирусом. Чтобы исключить ситуации, когда на избирательных участках скапливается много людей, было принято решение проводить выборы в три дня.

По данным избирательной комиссии Самарской области, по состоянию на 15:00 17 сентября явка в регионе составила 9,47%. Более конкретные данные пока не предоставляются, сейчас идут подсчеты, информация о посещаемости появится позже.

Самарцы после ЗАГСа пошли на выборы

Первый день голосования проходит в пятницу, когда традиционно играют свадьбы. В Самарской области некоторые семейные пары сразу после того, как расписались в ЗАГСе, отправились на избирательные участки.

Так поступили молодожены Карномазовы в Хворостянском районе, а также самарская пара Андрей и Анастасия.

- Я считаю, что только если голосовать будут все, результат будет более правдивый. Поскольку каждый будет выражать своё мнение и контролировать то, что происходит. А если будут все "отсиживаться", то и результат будет непредсказуемым, - считает Андрей.

Нине Сидоровне в этом году исполнилось 100 лет

В Отрадном избирательный участок посетила участница Великой Отечественной войны Нина Скрипачева, которой в этом году исполнилось 100 лет. Нина Сидровна рассказала, что сейчас уже довольно редко выходит из дома, хотя раньше спокойно могла пройти 15-20 км.

В Самаре работает самая молодая избирательная комиссия в России, где средний возраст членов участкового избиркома – 25 лет. Обстановка здесь полностью соответствует статусу самого молодого и креативного избирательного участка - стены украшены ярким граффити, а вместо школьных стульев избиратели могут присесть отдохнуть на кресла-мешки.

В субботу и воскресенье выборы продолжатся, избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера.