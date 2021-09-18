Явка на выборах 2021 в Самарской области: последние данные за второй день 18 сентября, самые голосующие районы

На выборах в 2021 году голосует много молодежи Фото: Предоставлено "КП"

Завершился второй день голосования на выборах 2021 года. Напомним, что в Самарской области в сентябре выбирают представителей в Государственную думу и депутатов Губдумы нового созыва. В первый день явка на выборах в сентябре 2021 года в Самарской области составила чуть больше 15%, такие данные привели в избиркоме РФ. Это не самые большие цифры по Поволжью.

Данные второго дня таковы: на 15.00 явка составила 22.04%. Данные по состоянию на 20.00 ещё подсчитываются.

Есть в Самарской области районы, в которых явка на выборах в сентябре 2021 составила уже больше 50%. В лидерах: Елховский -57.92%, Исполинский - 53,86%, Похвистневский - 56,82%, Борский -55,45%. В этом районе днём, кстати, произошел скандал с выбросом бюллетеней. Информацию проверяла полиция. В лидерах и Пестравский район с явкой 53,21%.

Статистика голосования во второй день

Традиционно малоактивно голосуют в Самаре. В Красноглинском районе за полтора дня свое мнение высказали лишь 14,14% жителей, в Кировском 15,35%, в Советском районе - чуть меньше 13%.

В других городах региона тоже явка меньше среднего: в Кинеле, 21,81%, в Отрадном 19%, в Жигулёвске 16,7%. Комсомольский район Тольятти показал явку лишь в 18,45%. В Центральном районе проголосовали 16% жителей, в Автозаводском 17,14%.

Наблюдатели ситуационного центра вопиющих нарушений на выборах не отмечают. Жители региона приходят на выборы целыми семьями, с собаками и детьми. Одного из студентов на участке встретили народными песнями. Без отрыва от работы голосуют сотрудники аэропорта Курумоч: они могли сделать это рано утром, ещё до начала смены.

Также по данным избиркома, 29 тысяч человек на выборах в 2021 году голосуют впервые. Их на участке ждут необычные подарки.

Напомним, что онлайн-трансляцию продолжает Общественный штаб по наблюдению за выборами. Увидеть процесс голосования, послушать экспертов может любой желающий.

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