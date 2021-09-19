"Плавать будем даже в лед, за все заплачено!" Самарчанка рассказала, как курортники встретили похолодание в Крыму

Пляжи опустели, но курортники упрямо рвутся в воду Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Курортный сезон в Крыму в этом году вышел достаточно коротким. В июне было холодно, потом - все заливало дождями. Отпускники понадеялись на сентябрь - ну как же, бархатный сезон, теплое море, сказочные горы. В целом, начало месяца порадовало, хотя осень здесь наступила строго по расписанию. Ну а потом наступили холода, явственно свидетельствующие о том, что зима уже близко. Самарчанка рассказала, как похолодание встретила Алушта: продавцы пытаются распродать свои товары до наступления холодов, а курортники штурмуют море, как в последний раз.

Накануне было солнечно и тепло Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Крым в сентябре мы ездим уже три года подряд. Впервые попали сюда в этом месяце в 2015 году. Чудесное время, родители с детьми уезжают учиться, пляжи немного пустеют, море очень теплое, солнце ласковое, на набережных и в кафе нет толп народа. В этом году мы ждали примерно такого же, но погода решила подбросить сюрпризы. Осень пришла в Крым уже с 1 сентября. Сразу резко стали холодными ночи, стал дуть прохладный ветерок. Теплым осталось только море. Первые дни своего отпуска мы просто наслаждались тем, что есть. Но погода начала портиться. И вот в середине сентября на курортников рассчитывавших знатно отдохнуть и впитать максимум солнечных лучей на грядущую зиму, обрушилась неприятная правда жизни.

Последний рассвет, который можно было увидеть без туч Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Буквально еще вчера светило теплое солнце - а 17 сентября уже облака, ветер, тучи, из которых того и гляди пойдет дождь. В такое время особенно забавно гулять по набережной: навстречу попадаются и дамы в мехах, и девушки в купальных накидках, и мужчины в шортах, и парни в куртках с капюшоном. Вообще Алушта превратилась в город контрастов: если забраться подальше в город, в жилые районы, сразу поймешь - осень на календаре. Все ходят в куртках, некоторые уже надели сапоги. А вот у моря все не так. Здесь правят бал те, кто купили билеты, путевки, забронировали санатории и гостиницы. За все заплачено вообще-то! Какие уж тут куртки!

Людей не много и все одеты по-разному Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Валя, накинь хоть кофту на плечи, - убеждает свою супругу немолодой мужчина. Валя отмахивается:

- Я пять платьев взяла! Пока все не выгуляю, ничего надевать не буду. У меня отпуск!

Сапы скучают Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

18 сентября утром мы шли к морю так, посмотреть. Серо, сумрачно, на нашей турбазе даже ветерок гуляет. Надели на себя все, что нашли в чемоданах. Приходим - а на пляжах десятки человек, в море - головы, даже детские. Сделали пару кругов, решились - спустились. В море действительно теплее, чем на воздухе. Волны длинные, на них так приятно кататься. Выходить совершенно не хочется, губы уже синеют, как в детстве, но и пусть.

В этом году погода Крыму вообще не помогает Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Огромный плюс - чистая вода и никаких медуз. Когда мы на Южном берегу Крыма отдыхали в прошлом году - было тепло, и как следствие - только поднимутся волны, к берегу прибивает кисель из мелких медуз. Сейчас они тоже изредка попадаются на пути - но не маленькие, большие, с голубой и фиолетовой короной, жалящие. Но их совсем чуть-чуть, так что уклониться можно.

На пляж приходится теперь брать не парео, а полотенце. Выбегаешь из моря, вытираешься - и бегом домой, под душ, греться.

- В прошлом году я приехала сюда всего на 4 дня, потом продлевала. Так тепло было, так здорово. А сейчас я сразу взяла отпуск на месяц, приехала - а тут вот чего. Ну сейчас еще хорошо, а на следующей неделе будет +15. Так было в 2014 году, тоже все приехали, думали - ого, жара. А все изменилось резко. Я тогда помню, что из нашего санатория купались только северяне. Как дельфинчики, из воды не вылазили. Всем отелем ходили на них смотреть! - вспоминает женщина на берегу. Она после катания на волнах сразу бежит в раздевалку. Пора в отель, там есть горячий чай.

Не слишком много людей и в Алуштинском аквариуме Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Мусора вообще меньше: когда тепло и много людей, постоянно везде валяются бумажные стаканчики, коробки от пиццы, кукуруза - вернее, ее остатки, на которые слетаются чайки. Сейчас и кукурузу отдают уже за 50 рублей, объясняют: ну а куда нам ее? Правда, та, что носят по пляжам, отдает грязной тряпкой для посуды.

В обычное время здесь просто не протолкнешься Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Еще один минус лично у нас: неотапливаемые деревянные домики турбазы. В отелях несколько лучше, где подороже - есть обогреватели. Но что же, холодные ночи людей только сближают.

- У нас в июне тоже холодно было. Столько людей от брони отказались или раньше уехали. Приезжают из Санкт-Петербурга отдыхающие и только удивляются: мы, говорит, к вам погреться приехали, а у вас холоднее, чем у нас, - говорит администратор турбазы, где мы живем.

Видимо, это способ вызвать хорошую погоду Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

У торговцев тоже интересная пора. Людмила Сергеевна живет в Алуште, здесь на набережной продает орехи, лавандовые букетики, инжир. Горестно вздыхает:

- Да у меня этот инжир уже весь двор запачкал. Раньше прям с руками отрывали, а сейчас!!! Скидку? Ну сделаю, конечно, забирайте. Вот букетик лаванды - 50 рублей. Да куда дешевле-то!

Отдыхающие все равно хотят купаться в море Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В кафе без открытых площадок потирают руки: если раньше они проигрывали тем, у кого столики прямо у моря или над ним, сейчас вектор интереса сместился. Сидеть на продуваемой всеми ветрами веранде уже не так интересно. Впрочем, цены здесь ниже не становятся. Барабулька- 300 грамм, около 600 рублей. Черноморский сарган - подороже, от 700 рублей. Сет сразу из трех рыб - ставридка, сарган и барабулька - 1800 рублей. Цены от кафе к кафе отличаются несильно. Можно уйти далеко вправо по набережной, там будут чуть менее популярные кафе. Но и за качество блюд в них нельзя поручиться.

Если не хочется рыбы, можно есть крымские чебуреки - от 80 рублей, плов - от 300 рублей за порцию, запивая все пивом от 70 рублей за стакан 0,5 литров. Бургер на набережной можно найти от 280 рублей. Цены вполне самарские, даже во многом дешевле. Выпить бокал вина на набережной в кафе можно за 180 рублей. Проезд на троллейбусе обойдется в 17 рублей.

А вот товары долгого пользования дешеветь не спешат. Например, резиновые тапки продают за 250 рублей и ни копейки не уступают. Магнитики можно купить и за 30 рублей, и за 150 - зависит от ваших пожеланий. Цены на вино, кстати, тоже ниже самарских - магазинных, да и вариантов гораздо больше.

А лучше всего себя в это курортное безвременье чувствуют организаторы экскурсий. Если раньше туристы, увлеченные отдыхом на пляже, отходили их стороной, то теперь толпятся возле: что, куда, почем. На некоторые точки и в самом деле самостоятельно не доедешь. Но в некоторых местах можно побывать и самому - обычно это не слишком сильно дешевле, но проще и никто не ограничивает по времени. Например, в Долину Привидений можно доехать на джип-туре, а можно просто заказать такси. Те же 1000 рублей туда- обратно, но по горам можно лазать столько, сколько захочется.

В такую погоду можно наведаться в пещеры Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Также около Алушты есть пещеры - Мраморная, Мамонтова, Красная, и такая погода - лучший повод их посетить. До последней легко добраться самостоятельно, всего-то около 50 рублей на человека на троллейбусе до села Перевальное, три километра пешком - и красота. А вот до двух других добираться гораздо дольше.

Зато вечером очень красивая Луна Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

А еще плохая погода - хороший повод добраться до Бахчисарая, музеев Севастополя. В общем, вариантов как всегда больше, чем два. Вот только море по-прежнему манит. Поэтому, наверное, купаться мы будем все же до тех пор, пока не пора будет на самолет. Ведь в Самаре есть все, но точно нет моря.