Отопление в домах в Самаре начали давать 20 сентября 2021 года: что известно на данный момент, когда тепло придет ко всем

Тепло уже приходит в дома горожан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неделя началась для жителей областной столицы с приятных новостей. Отопление в жилых домах в Самаре стали давать 20 сентября 2021 года. Многие горожане уже делятся приятной вестью и радуются тому, что больше не придется мерзнуть в своих четырех стенах.

Напомним, что отопительный сезон официально открыли еще раньше. 16 сентября, в минувший четверг, тепло уже начало поступать в социальные учреждения — больницы, дома для детей и для престарелых, пансионаты. Затем — в детские сады, школы, колледжи, техникумы и вузы.

— За всю свою бытность это первый раз, когда отопительный сезон мы начинаем настолько рано — 16 сентября. Были ситуации, когда пуск тепла в городе был, например, 26 сентября, 1 октября, в прошлом году — с 5 октября, — отметил первый заместитель главы города Владимир Василенко.

Такая спешка не случайна. Со сроками поспешили для того, чтобы жителям было комфортнее. Кроме того, в условиях, тепло способствует минимизации рисков распространения гриппа и других сезонных заболеваний.

С 20 числа батареи начали нагревать в жилых домах в Самаре, которые насчитывают более 10 тысяч. Во многих из них жильцы уже радуются теплу. Впрочем, некоторых волнует, что где-то продолжается перекладка теплосетей — неужели это как-то повлияет на ситуацию? В мэрии уверяют — нет. На всех объектах в начале работ смонтированы резервные линии.

Сегодня же губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с главами министерств, ведомств и муниципалитетов региона, где уделил большое внимание отопительному сезону. Как доложил на встрече министр энергетики и ЖКХ области Александр Мордвинов, к подаче тепла приступили уже все муниципалитеты.

В первую очередь подключение идет на социальных объектах. Так, почти 100 % таких оснащены отоплением в Волжском и Красноармейском районах. В 68 % детских садов области батареи уже тоже теплые. В школах эта цифра — 60 %. 33 % — в учреждениях дополнительного образования. 67 % — в медучреждениях. Отапливаются практически все стационары, за исключением Самарской городской детской клинической больницы № 1 имени Н.Н.Ивановой, где исправляют повреждение теплопровода. Все соцобъекты обещают подключить к теплу не позднее 22 сентября.

Что касается многоквартирных домов, то теплее стало почти в 20 % таковых в Самарской области.

- Я считаю, что темпы необходимо наращивать. Невзирая на более высокие температуры, чем те, что являются нормативными для начала отопительного сезона, мы отопительный сезон начинаем раньше. Ускоряйте темпы. Все возможности для этого есть — вся система теплоснабжения собрана, — потребовал у коллег Дмитрий Азаров.

Как заявил Владимир Василенко, 20 сентября к концу дня отапливаться будут уже около 25 % многоквартирных домов в Самаре. Ежедневно это количество будет увеличиваться на 9 %.

Власти добавляют, что ситуация с отоплением будет постоянно находиться на контроле. Мониторинг не остановят, пока тепло не придет во все дома и учреждения Самары.

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