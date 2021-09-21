«Я просто Самару люблю, люди тут классные»: самарская певица Фефа рассказала, о чём её новый хит и что такое волжский вайб

19-летняя певица Фефа записала песню «Волжский вайб», которая мгновенно покорил сердца тысяч самарцев Фото: Личный архив

На днях ей исполнилось 19 лет, она учится в Самарском областном училище культуры и искусств на специальности «Сольное и хоровое народное пение», недавно перешла на 4 курс, а в свободное время поёт в джазовых коллективах на различных площадках Самары. И она записала песню «Волжский вайб», которая мгновенно покорил сердца тысяч самарцев и претендует на статус неофициального гимна Самары и самарского образа жизни. Её зовут Фефа. И мы решили узнать, как пришла идея этой песни, чем ей так нравится Самара и как в записи песни поучаствовали музыканты из топ-1 в американском чартеSpotify.

Как пришла идея песни «Волжский вайб»?

- Вообще у меня давно была идея написать какую-нибудь локальную песню про уникальную самарскую романтику. И даже были какие-то попытки что-то подобное написать, но получалось как-то очень неестественно. Видимо, нужно было накопить опыт традиционных волжских тусовок, чтобы мои чувства к Самаре вызрели. И так эта песня появилась такая, какая она есть. Вообще я сама в афиге, что я написала такую классную песню, и что она мне самой так нравится. Я сама не понимаю, как я смогла это извергнуть.

Фефа - участница джазовых коллективов Фото: Личный архив

А 19 лет достаточно, чтобы накопить опыт традиционных волжских тусовок?

- Ну, он хотя бы есть. Вроде. Если что, кстати – я не пью. Я не знаю, почему песня получилась как будто про пиво. Она не про пиво. И я не пью.

Зачем эта песня нужна, для кого она написана? Как она получилась такой, какой получилась?

- Вообще она никого не спрашивала перед тем, как появиться на свет, нужна ли она кому-то или зачем-то. Она просто появилась и всё. А на то, какой она получилась, повлияла просто куча всего. Набросок этой песни набросился где-то в июле, и, видимо, это была просто концентрация всего, что произошло за жаркие июнь и май, потому, что была сорокаградусная жара, Волгафест и классная атмосфера лета в Самаре. Это всё супер-сильно меня наполнило, и я не могла куда-то выразить эмоции, поэтому и получилась эта песня. В августе я вернулась к этому наброску. Видимо, хотелось запечатлеть прошедшее лето. И друзья мои повлияли на то, как эта песня звучит – высказывали какие-то комментарии. Я приняла всё это, замиксовала, и на моменте записи она тоже изменилась в своём облике – в августе она была совершенно «непричёсанная». Поэтому пришлось её немного «причесать», и так она стала даже лучше – красивая хорошенькая песенка.

Фефа: "У меня давно была идея написать какую-нибудь локальную песню про уникальную самарскую романтику". Фото: Личный архив

Ты участница джазовых коллективов, много выступаешь с джазом на самарских сценах. А песня совсем другого стиля. Почему? Ты решила отказаться от джаза, или просто не хочешь ограничивать себя?

- Ну также можно сказать, что я ученица народного отделения и песня совсем не народная. Просто не хочется сидя на песочке, пока Волга шумит своими волнами, и «Жигуль» охлаждается в её волнах – не хочется петь джаз или народные песни. Хочется взять укулелечку и спеть что-нибудь такое милое. По крайней мере, мне. Ну и вообще, конечно я не хочу ограничивать себя какими-то жанрами и рамками. Хочется петь, что поётся.

Эту песню записывал тебе Антон Залыгин из группы CheesePeople. Они недавно вновь стали популярны по миру и заняли первое место в американском чартеSpotify. Как так получилось, что ты работаешь, можно сказать, с мировыми звёздами?

- Мы познакомились пару лет назад, потому что моя мама записывала у него музыкальное оформление для спектакля «Дети солнца». Я побывала у него на студии, мы познакомились, поэтому, когда я решила записывать песню – просто обратилась к нему. Он мне её записал и свёл. Антон очень хороший чувак, с ним очень легко найти общий язык и очень комфортно работать. Я рада, что они достигли такого высокого уровня, они крутые. Ещё и у Урганта были. Трудно было сдержать себя и не закричать «Аааа, это же чувак из CheesePeople! Я очень люблю Cheese People!».

Песня "Волжский вайб" появилась, потому что хотелось запечатлеть прошедшее лето. Фото: Личный архив

Кто кроме тебя принимал участие в записи песен?

- Да, гитарные партии записал Дима Раков. Это мой прекрасный товарищ, который пишет свои авторские авторские прекрасные песни. Вообще это именно он смотивировал меня на запись этой песни. Он один из первых, кто её услышал, влюбился в неё и потом говорил – ну запиши. В начале сентября он приехал в Самару, и мы с ним вместе пошли на студию. Он записал мне гитарные партии, да и это всё – его заслуга. Мне кажется это очень идейно.

Что для тебя волжский вайб?

- Мне очень нравится, что мой родной город такой чилловый, что здесь все друг друга знают, что у нас есть Волга, что у нас есть пляж – это вообще задаёт атмосферу всему городу. У нас какая-то супер-уникальная классная атмосфера. Я, конечно, другого почти ничего ещё не видела, но всё равно Самару очень люблю. Да и вообще – я всё сказала в песне.

Песня «Волжский вайб» в исполнении Фефы претендует на звание неофициального гимна Самары Фото: Личный архив

Может ли это стать неофициальным гимном Самары наравне с песней Тушь «Кто рождён на Волге»?

- Было бы прикольно. Это, конечно, не «Самара-городок», но вроде свежо. Почему бы и нет? Я не знаю, какая у песни будет судьба, но я надеюсь, что она приживётся в сердечках у самарцев.

Что больше всего любишь в Самаре?

- У меня нет ответа на этот вопрос. Это совокупность факторов. Я не знаю, какое качество города нужно взять и выделить, сказав – вот, это качество я люблю. В смысле? Я просто Самару люблю. Люди тут классные. Хотя нет, я поняла, что люблю больше всего. Вот на станции метро Советская есть какая-то пекарня и там продаются жульены. Это лучшее, что я пробовала в своей жизни. Вот это я люблю больше всего в Самаре.