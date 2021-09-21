Поджог одноклассницы, нападение на учителя с винтовкой и бомбы: какие ЧП происходили в самарских школах

Вспоминаем самые громкие ЧП в школах Самары за последние несколько лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 сентября 2021 года всю Россию потрясла новость о том, что в Пермском национальном исследовательском университете 18-летний студент начал расстреливать учащихся из дробовика. В результате вооруженного нападения, погибли шесть человек, еще 29 получили ранения.

В настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося в Перми. «КП-Самара» решила вспомнить, какие самые громкие ЧП в региональных школах.

Пришел с винтовкой, чтобы «завалить» учительницу

26 января 2018 года в здании Самарского колледжа сервиса производственного оборудования на Советской Армии произошло ЧП. В то время первый корпус занимали ученики школы №46, в здании которой проходил ремонт. Один из учеников 9-го класса пришел в школу с гитарным чехлом, где были две пневматические винтовки, петарды и дымовые шашки.

По словам самого подростка, он шел в школу с целью «завалить» учительницу. Во время перемены, когда поток учеников в школьных коридорах большой, он незаметно пронес оружие и пошел искать учительницу.

Вот такое оружие изъяли у подростка

- В коридоре на втором этаже он поджег фаеры и бросил на пол. В руки он, якобы, взял пневматические винтовки. Народ это увидел и начал выбегать из класса в коридор. Скрутили школьника студенты техникума. Полицию вызвал вахтер. На место выехали все службы, - сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» источник, знакомый с ситуацией

К счастью, неадекватного подростка смогли вовремя обезвредить и никто не пострадал. Как позже выяснилось, 15-летний парень находился в тяжелом психологическом состоянии и этим поступком, предположительно, хотел привлечь внимание к своим проблемам. На время следствия с ним было организовано индивидуальное психологическое сопровождение.

Школьники таким образом пытаются заявить о своих проблемах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Облил отличницу горючим и поднес спичку

В январе 2021 года в Красноглинском районе Самары в школе произошел вопиющий случай, который чуть не стал трагическим. Шестиклассники Рома и Настя (имена изменены – прим. ред.) не поделили учебник.

- Мальчик забыл свой учебник дома и, по закону подлости, его вызвали отвечать к доске. . У Насти учебник был, и в нем даже была открыта нужная страница. Но как только она заметила, что сосед по парте подглядывает, она учебник захлопнула. Рома получил двойку и решил отомстить девочке, - рассказал «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

После уроков мальчик подкараулил Настю возле школы, плеснул на нее антисептическое средство и поджег куртку девочки спичкой. К счастью, в то время на улице было много прохожих и пуховик удалось вовремя потушить.

Рому поставили на учет, как в школе, так и в полиции, перевели на индивидуальную форму обучения. Кроме того, по итогам проверки департамента образования Самары директору школы и заместителю директора по воспитательной работе вынесено дисциплинарное взыскание.

Пришел в школу с ножом и воткнул его в спину товарищу

В марте этого же года в школе в Октябрьском районе между 11-летними школьниками произошел конфликт. У одного из оппонентов при себе был нож, который он и воткнул в спину своего обидчика. Пострадавшего доставили в больницу, а следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» и начали выяснять, как ребенок смог пронести холодное оружие в школьный класс.

«Буду бить, пока он в сознании»

Конфликты между школьниками – не редкость. Однако в дело приходится вмешиваться правоохранительным органам, когда обычная потасовка за школой перерастает в настоящий мордобой. Так, банальная ссора из-за электронной сигареты превратилась в настоящий боксерский ринг, однако только с одним профессионалом.

Драки в школе - не редкость, но страшно, когда они отличаются особой жестокостью Фото: принтскрин видео.

Летом 2021 года, задира и «гроза школы» Даня отнял у 13-летнего Сережи диковинку в виде электронной сигареты. Сергей обиделся и решил всеми способами вернуть вещь. Сначала конфликт шел по переписке в социальных сетях, а затем была назначена встреча один на один в безлюдном месте. Однако Сергей не учет, что его обидчик ходит в секцию по боксу, поэтому драка была не до первой крови, а чуть ли не до последнего вздоха. Все это действие одноклассники снимали на видео.

- Сергей получил сотрясение головного мозга и был госпитализирован в больницу. Даня же пришел на комиссию со своим адвокатом и не признал свою вину, - рассказала мама пострадавшего Сережи.

По словам пострадавшей стороны, это не первый инцидент жестокой драки Дани с одноклассниками. У мальчика родители не последние люди в городе, поэтому все конфликтные ситуации быстро решаются мирным путем.

«Школа заминирована»

В Самарской области не редки случаи ложного минирования различных социальных учреждений. В список «шутников», которые хотят повеселиться и проверить реакцию полиции, все чаще входят и учебные заведения.

На место ЧП оперативно прибывают все экстренные службы города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самым крупным «заминированием» школ в Самаре за последние несколько лет является апрельское ЧП, когда неизвестный отправил электронное письмо и сообщил о бомбах в 60-ти школах и детских садах города. Письмо содержало зловещий текст о том, что в зданиях образовательных учреждений заложены взрывчатки, а также установлено не менее шести камер. Преступники требовали 7 миллионов рублей за инструкцию по отключению всех бомб

Обследованы 19 школ и 2 детских сада. Эвакуированы были 3326 человек — учащиеся и персонал. Взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено, — поделились с «Комсомолкой» силовики

Это не первый случай ложных минирований, но итог всегда один – возбуждение уголовного дела, поиск и суровое наказание «шутника» с лишением свободы на несколько лет.

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