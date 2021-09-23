Красивые места Самары, куда можно доехать на общественном транспорте

Смотровая площадка Вертолётка с видом на реку Волгу. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Лето прошло, а вы так и не отметились на заграничных пляжах? Не переживайте! В Самарской области немало живописных мест, прогулка по которым обеспечит вам новые впечатления и отличные фотографии. И совсем не обязательно для этого планировать долгую поездку на машине или поезде. Мы собрали подборку впечатляющих мест, добраться до которых можно на общественном транспорте - с комфортом и недорого.

Оплачивать проезд можно наличными кондуктору, бесконтактными банковскими картами или социальными городскими транспортными картами. Использовать «пластик» гораздо удобнее и выгоднее - сэкономить можно до 6 рублей на каждой поездке, если платить бесконтактной картой «Мир» любого банка. Если же проезд оплачивать Картой жителя Самарской области, то его стоимость снизится на 8 рублей. Скидка действует с 1 сентября до 31 декабря 2021 года в общественном транспорте Самары, Тольятти, Сызрани и Жигулевска, оборудованном терминалами для бесконтактной оплаты проезда. В том числе в автобусах, трамваях, троллейбусах, а также в метрополитене Самары. Для оплаты со скидкой нужно приложить бесконтактную карту платежной системы «Мир» или Карту жителя Самарской области к валидатору, и сумма поездки спишется сразу со скидкой.

Исторический центр

Скажете банально? Вовсе нет! Район малоэтажной застройки, где еще пока сохранились старинные здания, парки и скверы, отлично подходит для свиданий и неспешных прогулок - везде есть тротуары, пешеходные переходы и светофоры. Здесь же находится пешеходная улица Ленинградская с бутиками, лавками, кафе и ресторанами, на ней же расположена большая часть музеев и других достопримечательностей. Если к вам приехали гости из других городов, а может быть и стран, то показать им центр Самары стоит обязательно!

Как добраться: метро сюда не идет, добраться можно на городских автобусах, маршрутных такси и трамваях. В исторический район Самары можно доехать на автобусах № 1, 4, 23, 37, 47, 67; троллейбусах №№ 4, 12, 17, 20, 37, 47.

Ленинградская улица. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Стела «Ладья»

Монумент на набережной Самары – одна из самых крупных скульптур в Самаре, ее возвели по проекту местных архитекторов в 1986 году в честь 400-летия города. Сегодня это символ города высотой 20 метров, выполненный из монолитного бетона. Он изображает плывущую по Волге древнюю парусную ладью тех времен, когда мимо здешних берегов проходили корабли купцов и витязей. Палуба Ладьи заменяет смотровую площадку с видом на Волгу и находящийся неподалеку Софийский собор.

Как добраться: недалеко от основных прогулочных участков Самарской набережной останавливается автобус № 61.

Фото: TASS

Смотровая площадка «Вертолётка»

Чтобы посмотреть на красоты Самары и Волгу, не обязательно что-то выдумывать. Прекрасный вид на город открывается с «Вертолётки» - смотровой площадки в черте города. Раньше здесь и правда садились вертолеты, а теперь это место встречи выпускников, молодоженов и туристов. На площадке можно устроить фотосессию, назначить свидание или просто насладиться видами города. После реконструкции на площадке появились пешеходные дорожки, освещение и ограждения, благоустроены подъездные пути и организованы дополнительные парковки.

Как добраться: до «Вертолётки» едут городские автобусы № 1 и 50. Выходить нужно на остановке «4-й квартал» и спускаться к площадке по улице Сергея Лазо.

Гора Барсук

Вершина Сокольих гор находится в черте города и пользуется особой популярностью не только у туристов, но и у местных жителей. Это место славится своими красивыми видами, свежим воздухом и удобной смотровой площадкой на вершине.

Как добраться: доехать на автобусе № 50 до остановки «Сорокины хутора». Далее от остановки нужно спускаться вниз - к Волге.

Струковский сад

Это старейший и самый большой городской парк Самары, его очень любят местные жители и туристам здесь тоже придется по душе. В парке есть фонтан, променады для прогулок и велосипедные дорожки, лавки. Почти в самом центре парка находится искусственный водопад и грот со статуей дикого козла - символа региона.

Как добраться: добраться можно на городских автобусах, маршрутных такси и трамваях. До Струковского сада довезет трамвай № 22, маршрутка № 34.

Фото: TASS

Лысая гора и Студеный овраг

Эти места находятся в черте города и идеально подойдут любителям мистики. Согласно легендам, на Лысой горе устраивали шабаши ведьмы, а еще в окрестных лесах часто находят кости и землянки военных лет. Еще одно таинственное место - Студеный овраг. В народе его прозвали «русалочьей заводью», и жители Самары раньше опасались здесь появляться. Сейчас в овраге построены дачи и коттеджи, но налет мистики остался.

Как добраться: на автобусах № 1, 50 и других попутных маршрутках, которые следуют в сторону Красной Глинки. Доехать до остановки «Дачи».