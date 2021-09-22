«Крылья Советов» уничтожили «Знамя», забив в ворота команды Романа Павлюченко 10 безответных мячей

Цыпченко оформил хет-трик Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Финалист прошлого розыгрыша Кубка России по футболу «Крылья Советов» начали свой путь в турнире в Ногинске. 22 сентября 2021 года они встречались здесь с местным знаменем в рамках второго тура группы 9.

Самарцы ожидаемо прибегнули к ротации, шанс получили те, кто в РПЛ обычно остается на скамейке запасных. Так, с первых минут появился 16-летний вундеркинд Сергей Пиняева. Именно он стал одним из героев первого тайма. У знаменит в составе с первых минут вышли звездные Роман Павлюченко, Ренат Янбаев и Роман Шишкин. Впрочем, форма у них уже далеко не та, что в лучшие годы.

Гости владели преимуществом и уже к 10-й минуте вели 1-0. В свой день рождения гол забил Липовой.

Хозяева атаковали мало. До акцентированных ударов у них дело не доходило. Волжане же буквально летели вперед, и уже через 10 минут Цыпченко получил пас от Пиняева и перебросил вратаря.

«КС» продолжили идти вперед, и вскоре уже сам Сергей Пиняев впервые забил за зелено-бело-синих. В течение нескольких минут он оформил дубль. Сначала юноша здорово пробил в дальний угол после паса Сарвели, а затем вышел один на один с голкипером, обыграл его и покатил мяч в пустые ворота. 0-4!

На перерыв команды ушли именно с этим счетом. Во второй половине рисунок игры не сильно изменился. Впрочем, у «Знамени» в начале тайма был неплохой момент. Павлюченко здорово бил с дальней дистанции, но Овсянников отправил мяч на угловой.

Но преимущество снова было у «Крыльев», они упустили несколько моментов, но на 63-й минуте все-таки смогли отличиться. Дубль сделал Цыпченко, добив мяч в пустые ворота после того, как Чилюшкин не смог его зафиксировать после прострела Горшкова.

Спустя еще 7 минут Дмитрий оформил хет-трик. Он получил пас от вышедшего на замену Сергеева, вышел один на один с вратарем и перебросил его.

На 76-й минуте счет стал 0-7. Денис Якуба получил мяч в ударной позиции и отправил его в левый от вратаря угол.

На 80-й минуте у «Знамени» состоялась замена вратаря. Вместо Чилюшкина вышел известный футбольный блогер Евгений Спиряков. Уже черед две минуты ему пришлось доставать мяч из сетки. Сергеев уверенно замкнул прострел с правого фланга. 0-8.

Еще через минуту Иван сделал дубль. Защитник «Знамени» пытался отдать передачу Спирякову, но она получилась неточной. Сергеев выбежал на пустые ворота и оформил дубль.

В концовке у «Крыльев» отличился еще и Бейл. Он точно пробил в угол с дальней дистанции.

Вскоре после этого раздался финальный свисток. 0-10. «Крылья Советов» одерживают крупнейшую победу не только в своей, но и в истории Кубка России.

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