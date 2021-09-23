Зенит – Крылья Советов 25 сентября 2021: прогноз на матч 9 тура РПЛ

«Зенит» явный фаворит предстоящего матча. Фото: ФК "Зенит"

Прогноз на матч Зенит – Крылья Советов 25 сентября 2021 – 2:1.

В рамках восьмого тура чемпионата России в Санкт-Петербурге местный «Зенит» примет на «Газпром Арене» «Крылья Советов». Самарцы недавно пошумели в Кубке России, однако в этот раз уровень совсем другой.

После восьми туров «Зенит» идет в лидерах РПЛ. В активе подопечных Сергея Семака 20 очков. На четыре очка от петербуржцев отстают «Локомотив» и «Динамо».

«Зенит» в этом сезоне проиграл только один матч – в Лиге чемпионов «Челси» 0:1. В чемпионате страны у команды Семака шесть побед и две ничьи. Последняя из них была в конце августа. После этого «Зенит» только прибавляет – по очереди обыграл ЦСКА, «Ахмат» и «Рубин».

«Крылья Советов» такими результатами похвастаться не могут: самарцы начали сезон с трех поражений, однако постепенно вкатились и выправили положение. Сейчас подопечные Игоря Осинькина делят 9-10 места со «Спартаком». У обеих команд по 10 набранных очков.

За последние пять игр в Премьер-лиге «Крылья» проиграли всего одну – «Локомотиву» на выезде, еще одна встреча закончилась вничью (с «Рубином» в Казани 1:1), остальные волжане выиграли – у «Сочи», «Уфы» и «Ростова».

А после был рекордный для Кубка России разгром «Знамени» 10:0.

Команда Игоря Осинькина явно на подъеме, что отметил и главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Недооценки в предстоящей игре точно не будет.

- Команда [«Крылья Советов»] очень организованно играет, хороший подбор футболистов, многие достаточно молоды, но при этом уже имеют опыт выступления в РПЛ. Поражения в начале чемпионата? Возможно, еще не вкатились в сезон, возможно, не хватило одного-двух игроков на позициях, которые нужно было усилить. У команды сбалансированный состав, сыгранный, они показывают результативный и качественный футбол. Будем ждать интересной игры: и они хотят победить, и мы хотим победить дома. Поэтому всё будет решаться на футбольном поле, - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Ожидаемо, хозяева предстоящего матча – фавориты у букмекеров. А разве могло быть иначе, когда играет чемпион страны и новичок РПЛ? На победу «Зенита» коэффициенты в районе 1.38 – 1.39. На победу «Крыльев» разброс побольше – от 5.26 до 5.62. На ничью и вовсе никакой надежды – коэффициенты в районе 8.3 – 8.7.

Странно будет предполагать, что «Крылья» выиграют эту встречу, однако побороться могут. Самарцы в отличной форме и вполне способны удивить тренерский штаб «Зенита». В Самаре собрали молодую и дерзкую команду и усилили ее опытными футболистами. А вместе с интересным тренерским штабом это гремучая смесь.

Плюс «Зенит» готовится к Лиге чемпионов, где впереди важнейшая игра с «Мальме». Вполне возможно, что Семак, вопреки своему заявлению, побережет кого-то из лидеров.

Однако петербуржцы все равно победят. Мой прогноз – 2:1 сильнее будет «Зенит».