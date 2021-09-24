Подземная часовня, хаски и барашек на вертеле: необычные идеи для осеннего уик-энда под Самарой

На эко-ферме разводят барашков Фото: Ольга НОВИКОВА

Осень вступила в свои права, но это вовсе не повод проводить выходные дома и хандрить. В окрестностях Самары хватает мест, где можно с комфортом провести уик-энд на природе, пообщаться с милыми животными и подышать свежим воздухом. Вместе с проектом «Поехали!», организованным департаментом туризма Самарской области, мы побывали на эко-ферме «В моих лугах» в поселке Новый Буян. Шесть лет назад заброшенную ферму выкупили супруги из Самары - юрист Максим и дизайнер Елена.

Гостей ждет уютный теплый дом и банька Фото: Ольга НОВИКОВА

Поначалу они планировали заниматься только животноводством – разводили овец. Однако оказалось, что отдых на ферме, общение с лошадями и хаски очень востребованы у уставших от мегаполиса горожан. Особенный восторг у них вызывают зимние катания на собачьих упряжках и снегоходах. Однако и осенью здесь есть несколько вариантов провести выходные приятно и с пользой. Рассказываем, как это сделать.

Загородный отдых востребован у самарцев Фото: Ольга НОВИКОВА

Снять домик и погулять по лесу

Самый простой вариант – снять гостевой домик или одну из беседок и просто отдохнуть на природе. Прогуляться по осеннему лесу (кстати, уже пошли грибы), полюбоваться потрясающими видами лугов и холмов, когда-то настолько покорившими Максима и Лену, что они не устояли и купили заброшенную ферму. Сейчас к услугам гостей теплый благоустроенный домик со всеми удобствами, рассчитанный на 6-8 человек.

Стоимость аренды – 4500 рублей на 6 человек (+500 рублей за каждого дополнительного гостя).

В "сельских" декорациях можно устроить фотосет Фото: Ольга НОВИКОВА

Побывать на месте подземной часовни

С двухвековой церковью в честь иконы Казанской Божьей матери в Новом Буяне связана легенда. Якобы в советское время монахини не смирились с владычеством атеистов и решили спасти иконы от уничтожения. Они забрали иконы и ушли далеко в лес, где выкопали подземную часовню. Она просуществовала семь лет, а потом монахини были преданы, схвачены и отправлены в ссылку.

- Долгое время мы считали, что это просто легенда, однако в 2018 году это место нашли. Там до сих пор сохранились остатки перекрытий, - рассказывает Елена. – Сначала на этом месте поставили поклонный крест, а затем возвели часовню, и сейчас сюда приезжают паломники. Мы также водим наших гостей на это памятное место.

Лошади всегда рады гостям Фото: Ольга НОВИКОВА

Покататься верхом

На ферме есть собственная конюшня, в которой обитает четыре лошадки и ослица. У каждого из этих животных – своя история. Серый конь Бадминтон по праву гордится славным скаковым прошлым, а сейчас доживает свой век в любви и комфорте. Красотка Баунти редкой тракенинской породы с первого взгляда покоряет сердца взрослых и детей. Заботливая Ариона так избаловала свою дочку, юную Арабику, отгоняя от нее соседей по конюшне, что у той выработались замашки настоящей принцессы. А ревнивая, мстительная, но ласковая ослица Марфуша всегда не прочь «покачать права» в табуне.

На эко-ферме можно не только пообщаться с этими милыми животными, но и прокатиться верхом (200 рублей за круг), а также провести фотосессию с лошадками.

Прогулка с хаски - всегда позитивные впечатления Фото: Ольга НОВИКОВА

Погулять с хаски

На территории эко-фермы расположен питомник сибирских хаски «Сансара». Покататься на собачьих упряжках до снега не получится, однако можно вдоволь наобниматься с ласковыми собаками и получить огромный заряд позитива. Также набирает популярность дог-трекинг – прогулка с собаками по осеннему лесу.

Разделка барашка - целая наука Фото: Ольга НОВИКОВА

Отведать барашка на вертеле

Но главная «фишка» эко-фермы – это барашки. Сейчас стадо насчитывает более трехсот голов и ежегодно растет. Гости фермы могут не только полюбоваться на этих животных и познакомиться с их повадками, но и отведать баранину на вертеле. Для этого даже разработали специальный «Бараний тур». Обычно его устраивают по специальному заказу на компанию более 20 человек. Но пару раз в год такой тур проводят и для сборных групп.

В каминном зале уютно горит огонь Фото: Ольга НОВИКОВА

Ближайший «Бараний тур» запланирован совсем скоро – уже 3 октября. В программе – не только экскурсия по ферме, но и правила разделки барана, мастер-класс по приготовлению баранины и соусов к ней, дегустация крафтового пива и, конечно, самый торжественный момент – поедание свежего, экологически чистого барашка, целиком изжаренного на вертеле.

Подробнее об отдыхе на эко-ферме можно узнать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Друзья крутили пальцем у виска»: как семья дизайнера и юриста из Самары купила ферму в деревне, и что из этого вышло

Жизнь Максима и Елены круто изменилась, но они об этом ни капли не жалеют (подробности)