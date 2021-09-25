У самарцев забил Антон Зиньковский. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» в тяжелейшем матче уступили чемпиону страны «Зениту». Самарцы открыли счет, но удержать преимущество не смогли. Представляем вашему вниманию обзор игры 9 тура чемпионата России по футболу РПЛ Зенит – Крылья Советов, которая прошла 25 сентября 2021 в Санкт-Петербурге.

Волжане начали не то что агрессивно, скорее очень небрежно. За чуть больше 10 минут самарцы заработали две желтые карточки и привезли себе два неприятных штрафных. К их облегчению, петербуржцы тоже проявили небрежность и не превратили стандарты ни во что опасное.

«Зенит» давил, но довольно вальяжно. За это и был наказан. Антон Зиньковский получил мяч на правом фланге, сместился в центр и спокойно пробил, никто ему не мешал. Мяч низом нырнул в дальний угол – 1:0 в пользу самарцев. Серьезная заявка Зиньковского на попадание в итоговый состав сборной России.

Хозяева понеслись отыгрываться и тут же создали два опаснейших момента. Однако сначала выручил вратарь «КС» Иван Ломаев, а потом штанга.

На 35 минуте встречи «Зениту» удалось сравнять. Артем Дзюба продавил защитника при подаче с углового и головой переправил мяч в ворота «Крыльев» - 1:1.

После этого петербуржцы всем весом навалились на самарцев. «Крылья» отбивались и искали пути к воротам «Зенита». И нашли. Концовка тайма осталась за командой Игоря Осинькина. Самарцы заработали опасный штрафной и сразу два угловых, но ни во что опасное их так и не превратили.

Во втором тайме «Зенит» продолжит давить, однако «Крылья» уверенно оборонялись и все чаще поднимали голову и шли в атаку.

Но все же хозяева были острее. Клаудиньо плотно бил после затяжной атаки, но защитник самарцев успел подставить ногу и изменить траекторию мяча. Потом Вендел проверил на прочность Ивана Ломаева – вратарь гостей в прыжке этот выстрел отбил.

Впрочем, «Крылья» тоже не отсиживались в обороне. Максим Глушенков плотно бил под перекладину, но Станислав Крицюк в эффектном прыжке вытащил.

Градус игры рос с каждой минутой. Игроки обеих команд получали желтые, в том числе – за грубость. Что-то не поделили Барриос и Сергеев, из-за чего последний толкнул бразильца и получил желтую.

На 78 минуте Солдатенков сфолил на Дзюбе в своей штрафной, и арбитр тут же указал на точку. Пенальти реализовал Алексей Сутормин – 2:1 в пользу «Зенита».

После этого мяча Сергея Семак выпустил на поле Сердара Азмуна, который восстановился после травмы. Нападающий сменил Артема Дзюбу.

«Крылья» тоже попытались освежить атаку, выпустив Пиняева и Бейла, потом – Цыпченко. Последний и мог выгрызть самарцам ничью – он бил головой почти вплотную к воротам соперника, но голкипер «Зенита» Крицюк вытащил.

Благодаря этой победе «Зенит» упрочил свое лидерство. В следующем туре петербуржцы 3 октября сыграют дома с «Сочи». «Крылья» отправятся в Москву, где днем ранее встретятся с «Динамо».