Несчастный случай или поджог? Что известно о ночном пожаре возле ТЦ «Амбар» 26 сентября, фото, видео последствий

Последствия пожара оказались плачевными. Фото: скрин видео

Ночью с субботы на воскресенье, 26 сентября, в Самаре около торгового центра «Амбар» в Куйбышевском районе вспыхнул крупный пожар. На то, чтобы его потушить, огнеборцам потребовалось почти два часа. Рассказываем подробности, что известно о ночном пожаре, показываем фото и видео последствий.

Огонь полыхал два часа. Фото: скрин видео

«Это полный треш»

Огонь вспыхнул внезапно, темной ночью. Загорелись два торговых павильона, расположенных совсем рядом со входом в торговых центр со стороны входа в «Эльдорадо» и «Ашан». Была реальная опасность, что пламя перекинется и на стены самого торгового центра.

К счастью, очевидцы вовремя среагировали. Как сообщили в Главном управлении МЧС по Самарской области, тревожный сигнал о возгорании поступил дежурному в 00.47 ночи 26 сентября. На место сразу же выехали пожарные расчеты.

С пламенем боролись 54 человека. Фото: скрин видео

- Вызову был присвоен ранг «1-БИС»,- пояснили в МЧС.

Огонь охватил немаленькую площадь – 80 квадратных метров. Пламя бушевало вовсю, пожирая стены и внутренние помещения торговых павильонов, в которых раньше готовил и продавали шаурму и лепешки из тандыра.

Почерневшие руины попали на видео. Фото: скрин видео

- Ребята, это треш! – делится впечатлениями в соцетях очевидец пожара Юлия Шишкина. – Главный вход в «Амбар», час ночи. Жар такой, что даже на расстоянии сотни метров очень сильно чувствуется.

Для тушения пожара потребовались усилия 54 человек и 14 единиц техники, борьба с огнем длилась почти два часа.

- Пожар был ликвидирован в 02.40, - пояснили в МЧС.

Все, что осталось от торговых павильонов. Фото: скрин видео

«Не поесть теперь вкусной шаурмы»

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших, а сам торговый центр огонь не повредил. Однако последствия пожара оказались фатальными для пострадавших торговых павильонов. Видеоблогер Евгений Щекин снял последствия ночного пожара у ТЦ «Амбар» 26 сентября с высоты птичьего полета. Обуглившиеся почерневшие стены, перекрученные металлоконструции, одиноко торчащие посреди пожарища печи-тандыры.

Горожане гадают, что стало причиной пожара. Фото: скрин видео

- Эх, не поесть теперь вкусной шаурмы! – сокрушаются самарцы в социальных сетях.

Многие горожане считают, что причиной пожара мог стать поджог – мол, владельцы что-то с кем-то не поделили, и им таким образом отомстили. Однако официальные причины возгорания пока не известны.

- Причины пожара устанавливаются, - прокомментировали в ГУ МЧС по Самарской области.