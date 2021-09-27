«Пробок тогда не было, как и дорог»: Сергей Жуков на открытии своего бара в Самаре шутил и вспоминал прошлое

Сергей Жуков на встрече с фанатами был весел и общителен Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

Яркий дизайн, неоновые вывески и подсветка танцпола, а также украшенные ядерной ностальгической смесью стены – портрет Ельцина соседствует с Линдой, над ними нависает Ван Дамм и грозно смотрит на джойстики от приставки Famicom, которую у нас завозили подделкой под Dendy. Всё это – «Руки Вверх! Бар», который 26 сентября официально открылся в Самаре.

Технически, заведение работает уже с конца прошлого года, но по правилам франшизы официальный старт работе заведения должен дать солист легендарной группы Сергей Жуков. Почётный гость прибыл в заведение, которое является самым большим из франшизы в России, и устроил встречу с журналистами и блогерами.

Некоторые гости получили от Сергея приятные подарки Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

Началось всё с небольшой пресс-конференции, на которой Сергей вспоминал о Самаре и делился впечатлениями о том, как изменился город со времён беззаботного студенчества в самарской академии культуры и искусств.

- Пробок тогда не было, в 94-м. Впрочем, как и дорог. Зато люди были хорошие, так же, как и сейчас, - с улыбкой говорит Сергей.

По его словам, он как профессионал должен слушать всю современную музыку, но очень часто не может высоко оценить современные музыкальные композиции.

- Сейчас в машине мой директор ставил новинки, Слава Марлоу, например. Кого-то ещё ставил. Я ни слова не понял. Сейчас вообще проблема с дикцией и современных артистов. Как наши дети в этом разбираются – я не знаю. Порой, конечно, попадается хорошие и интересные ребята. А лично я знаю наизусть все песни «Сектора Газа» и обожаю эту группу. С другой стороны, когда-то «Руки Вверх!» тоже были ужасной какашкой для родителей, и они говорили своим детям «Как ты можешь слушать эту гадость?». Говорили, что мы колхозная музыка. И когда-то мы были на месте этого Моргенштерна, которого хают сейчас. Поэтому я для себя принял то, что не стоит указывать детям, что слушать, а что нет, - рассказал Жуков.

Бар украшен изображениями Сергея Жукова Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

После короткого интервью Жуков предложил всем гостям попробовать фирменный коктейль бара под названием «Алёшка».

- Мы за ночь проливаем более 100 литров этого коктейля, потому что он лёгкий, и его берут сразу графинами по три литра, - делится секретом Сергей.

Для приготовления Сергею понадобилась большая тара – было использовано новенькое ведро. В нём музыкант смешивал ингредиенты, сопровождая весь процесс рассказом о том, что входит в «Алёшку» и почему девушки так его любят. По итогу он взял половник и стал разливать по бокалам приятный лёгкий и сладкий коктейль, который действительно хочется пить и пить.

Закончилось мероприятие совместной съёмкой ролика в TikTok певца – всем желающим раздали маски с лицом Сергея, а сам певец в центре толпы спел свой хит «Танцуй без меня».

Встретиться с музыкантом пришли не только журналисты и поклонники, а также мама Сергея, которую все встретили аплодисментами. Вечером того же дня состоялась вечеринка, на которой Сергей дал небольшое выступление для самых преданных поклонников.

Заведение уже стало излюбленным местом самарских тусовщиков, а после официального открытия будет набирать ещё большую популярность.