Как получить выплату за ЖКУ медработникам

КОМУ ПОЛАГАЕТСЯ:

Семьям, в которых доход на одного человека ниже 1,5 величины прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам населения, установленной в Самарской области:

- Участковый врач-терапевт (педиатр).

- Врач общей практики.

- Медсестра участкового врача-терапевта (педиатра).

- Медсестра врача общей практики.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- копия паспорта;

- копия СНИЛС;

- справка о доходах заявителя и членов его семьи за 6 месяцев;

- копия лицевого счета или копия квитанции на оплату жилья и коммунальных услуг;

- документы о наличии/отсутствии задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг;

- заверенная копия трудовой книжки или трудового договора;

- справка с места работы с указанием занимаемой должности;

- реквизиты банка для зачисления средств.

- Дополнительно: документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение (если фактическое проживание не совпадает с местом регистрации).

Важно!

ЕДВ на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется при отсутствии ЗАДОЛЖЕННОСТИ по оплате жилых помещений и коммунальных услуг

Необходима регистрация на территории г.о. Самара

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:

1. Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг (МФЦ).

2. Районные отделы по предоставлению мер социальной поддержки населения г.о. Самара по месту регистрации.

Центральный отдел (Ленинский, Железнодорожный, Октябрьский и Самарский районы) - ул. Никитинская, 79, тел.: (846) 337-10-47, 337-11-30.

Безымянский отдел (Промышленный, Советский районы) - ул. Физкультурная, 100, тел.: (846) 995-30-88, 997-11-57.

Безымянский отдел (Кировский район) - пр. Металлургов, 11, тел.: (846) 992-24-14, 992-21-10.

Куйбышевский отдел - ул. Рижская, 9, тел. (846) 330-68-23.

Красноглинский отдел - пос. Управленческий, ул. С. Лазо, 33; пос. Береза, квартал 2, 10; пос. Прибрежный, ул. Труда, 8а; тел. (846) 950-52-70.