В Самаре хотят строить новую дорогу с многоуровневыми развязками и тоннелями. Рассказываем, какой она будет

Новая трасса должна соединить исторический центр, промышленные предприятия и три моста

В Самаре планируют строительство новой дороги с многоуровневыми развязками. Предполагается, что Южная обводная дорога протянется вдоль Самарки от ул.Водников до Южного шоссе и соединит воедино все три моста через реку. В начале месяца председатель регионального правительства Виктор Кудряшов подписал документы о планировке территории, а на сайте минтранса опубликован сам проект. Рассказываем, какой будет новая дорога. Видео с высоты птичьего полета опубликовал блогер Евгений Щекин.

Соединит исторический центр, заводы и мосты

Строительство Южной обводной дороги было предусмотрено еще в Генплане 1984 года – там она значится как дорога грузового движения. С тех пор разговоры о необходимости ее строительства велись не раз, дорогу даже включили в госпрограмму «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)». Но госконтракт на проектирование территории был заключен с ООО «Терра» только в конце 2016 года.

По проекту планировки территории Южная обводная дорога пройдет на правом берегу реки Самарки с запада на восток по территории Самарского, Железнодорожного, Советского и Куйбышевского районов от ул.Водников до Южного шоссе. Эта трасса станет одной из самых протяженных дорог Самары – ее длина составит 9240 метров.

Дорога должна связать исторический центр города, промышленные предприятия Железнодорожного, Советского и Промышленного районов, поселок Шмидта и три моста через Самарку.

Основные технические характеристики будущей трассы уже известны. Ее ширина составит восемь метров. Посередине предусмотрена разделительная полоса, по бокам – трехметровые тротуары. Дорога будет разделена на два участка, разделение будет проходить по кольцу с проспектом Карла Маркса.

Развязки, светофоры и путепроводы

Предполагается, что при строительстве новой трассы будут возведены многоуровневые развязки. Это путепровод на пересечении с ул.Водников и ул.Главная, кольцо-путепровод на пересечении с проектируемой магистралью Центральной и двухуровневая развязка-путепровод на пересечении с Южным шоссе. Также предусмотрена развязка в разных уровнях на пересечении с ул. Белогородской и устройство тоннеля под железнодорожными путями в районе станции Школьная.

На примыканиях Южной обводной дороги к другим улицам и местным проулкам будут организованы съезды и установлены светофоры. Такие съезды со светофорами появятся на пересечениях новой трассы с улицами Комсомольская, Самарская, Ленинская, Перовская, Землевольческая, Полесская, Тоцким переулком и местными проулками и проездам.

Отдельного внимания заслуживает развязка с Южным шоссе и ул.Авроры. Примыкание планируется устроить в разных уровнях. При этом к существующему Южному мосту в процессе реконструкции будет пристроен путепровод для правого поворота на Южную обводную дорогу. С ул. Аврора на Южную обводную будут устроены левоповоротные съезды. А с Южной обводной построят правоповоротные съезды на существующее кольцо на Авроре, с которого можно выехать на Южное и Заводское шоссе.

Смотреть видеосюжет В Самаре построят Южную обводную дорогу вдоль берега Самарки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Южный мост в Самаре может ждать реконструкция

Такие данные содержатся в документах регионального минтранса (подробности)