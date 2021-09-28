«Нужно вовремя начинать подготовку, тогда тепло поступит своевременно»

В Кировском районе нет проблем с запуском тепла. Фото: УК «Коммунресурс

ЕСТЬ ВРЕМЯ НА ПРОВЕРКУ

Кировский район оказался в лидерах по Самаре по темпам запуска тепла. Губернатор Дмитрий Азаров поручил начать отопительный сезон уже с 16 сентября. Все ведомства были мобилизованы, глава Самары и ее помощники ежедневно контролируют процесс. Конечно же, важная роль в запуске отопления у управляющих компаний. Руководитель УК «Коммунресурс» Леонид Пугачев рассказал, как прошел старт отопительного сезона в этом году и что нужно для того, чтобы жителям было тепло и комфортно и возникало как можно меньше вопросов.

Сегодня под управлением «Коммунресурса» находятся 309 домов в Кировском районе. В основном это старый фонд. И в предотопительный сезон приходится много времени уделять состоянию коммуникаций, чтобы с запуском теплоносителя не было аварий.

- Мы несем ответственность за 309 домов. Многие из них построены в 60 -70-х годах прошлого века. Непосредственно подача тепла не является проблемой. Главное, чтобы коммуникации были в хорошем состоянии. Если говорить о текущем ремонте, то в 2/3 обслуживаемого нами жилищного фонда мы выполнили замену верхних и нижних розливов. Кроме того, вплотную работаем с Фондом капитального ремонта, чтобы как можно больше домов было приведено в порядок, - поделился информацией главный инженер УК Алексей Илюшин.

Как рассказал руководитель управляющей компании, все дома уже к 15 сентября были готовы к сезону на 100 %. Везде прошла опрессовка, была отремонтирована запорная арматура. Также в многоквартирных домах отремонтировали трубы, которые нуждались в замене. На данный момент уже запущено отопление в 95 % домов, осталось сделать это в 14 домах.

- По решению руководства города тепло дали в объекты социальной сферы. Для нас ранний старт - это очень хорошо, поскольку магистральная система уже заполнена, но нагрузка еще не предельная. Это позволяет нам найти слабые места и вовремя усилить их, - отметил положительные стороны быстрого начала отопительного сезона Леонид Пугачев.

И уточнил, что в этом году были проведены обширные работы по усовершенствованию отопительных систем в домах. Здесь стараются делать все максимально качественно: например, меняют сразу всю систему розлива, а не какую-то ее часть, чтобы сэкономить средства и избежать возможных аварий.

ОТСЛЕЖИВАЕМ КАЖДУЮ ЖАЛОБУ

Сети в Кировском районе запускают поквартально. Это позволяет контролировать происходящее и моментально откликаться на жалобы, решать проблемы. Бывает, что из-за проблем с батареями или трубами в квартире какая-то одна комната остается без тепла, или же куда-то теплоноситель не доходит. Ни одно обращение не остается без ответа. - На период пуска отопления в первые несколько недель у нас в усиленном режиме работает аварийно-диспетчерская служба. Мы постарались удвоить количество бригад на устранение аварий и пусконаладочные работы. Кроме того, с началом сезона возобновит работу «горячая линия» в администрациях внутригородских районов и профильном городском департаменте. Жители обращаются в администрацию, а мы оперативно реагируем и в течение трех суток отчитываемся о проделанной работе, - рассказал Леонид Пугачев.

Кстати, в этом году у УК появился инстаграм - здесь выкладывают оперативную информацию, например, о работе бригад. Это же и снимает нагрузку на колл-центр - например, человек столкнулся с проблемой, заходит в сеть и видит, что бригада уже работает над ее устранением. Также у «Коммунресурса» работает твиттер и все традиционные методы общения с жильцами.

В ЗИМУ С ЧИСТЫМИ КРЫШАМИ

К зиме в управляющей компании готовы во всех смыслах, и речь идет не только о запуске отопления. Сейчас уже завершается весь запланированный текущий ремонт кровель, готов парк снегоуборочной техники и заключены договоры, которые в случае выпадения сильных осадков позволят привлечь дополнительные машины.

- Мы готовы к любому развитию событий. А чтобы зимой все было хорошо, в домах тепло, а во дворах чисто - нужно просто готовиться к зиме заранее, заниматься главными проблемами. И тогда все точно будет хорошо, - резюмировал Леонид Пугачев.

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