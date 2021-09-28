Миссия - согреть: в Самаре стало тепло уже в 92% домов

Мэр Самары Елена Лапушкина постоянно контролирует ход работ по подаче тепла в дома

Чтобы город не мерз

В 2021 году отопительный сезон в Самарской области решили начать беспрецедентно рано. Резкое похолодание и угроза распространения ОРВИ и коронавируса побудили губернатора Дмитрия Азарова дать всем руководителям муниципалитетов важнейшее задание: уже 16 сентября начать подачу тепла в социальные объекты - в больницы, школы, детсады, а также интернаты, дома ребенка и т.п. За выполнение этой задачи в Самаре взялись сразу же, и это потребовало максимального усиления работы всех профильных служб - мэрии, теплоснабжающих организаций и управляющих компаний. Поручение выполнено: в начале текущей недели порядка 99 % учреждений социальной сферы Самары - с теплом. С 20 сентября в региональной столице начали отапливать многоквартирные жилые дома. Всего за неделю обогрели уже 92 % зданий жилищного фонда.

В первый же день после поручения губернатора развернулась масштабная работа: все службы отчитались о степени готовности к подаче тепла, были выявлены точки риска, и к устранению любых возможных помех прикладывались все усилия. Глава города Елена Лапушкина и ее первый заместитель Владимир Василенко взяли весь процесс под непрерывный ежедневный контроль. Каждый день проводятся заседания специального штаба, выездные инспекции в жилые дома, а также в социальные объекты, чтобы проверить, что тепло подают бесперебойно, а самое главное - в соответствии с установленными температурными показателями. Такая грамотная организация работ и ответственное отношение к делу каждого руководителя профильных ведомств позволили добиться успеха: сейчас подключение к отоплению идет небывалыми темпами.

- Отопительный сезон в Самаре стартовал 16 сентября, и в первую очередь тепло подали в учреждения соцсферы. Каждый день мы выборочно проверяем жилые дома в разных районах и уже убедились не раз, что сбоев нет, тепло поступает. Если говорить о темпах подключения, то в этом году они выше, чем в предыдущие годы. Мы заботимся о горожанах и, выполняя поручение губернатора, обеспечиваем город теплом гораздо быстрее и делаем это успешно, - отметила глава города Елена Лапушкина.

По состоянию на понедельник 27 сентября 2021 года уже в 99 % всех соцобъектов стало тепло. Так, осталось подключить к теплу одну школу и два детских сада, а учреждения допобразования города получают теплоресурс в полном объеме. Вместе с тем, подача теплоносителя организована в 92 % многоквартирных домов. И сейчас, несмотря на потепление и на то, что температура воздуха выше той, которая предусмотрена нормативами, деятельность коммунальных служб не останавливается ни на миг. Как рассказали в горадминистрации, каждый день к теплу подключают от 900 до 1500 многоквартирных домов. Подключением жилищного фонда и зданий социальной сферы профильные службы продолжают заниматься круглосуточно, включая выходные.

Социальная сфера в приоритете

Подача тепла в школы, детские сады, в больницы, пансионаты и прочие объекты социальной инфраструктуры в Самаре - задача первоочередная. Если в классах будет холодно - не избежать массовой заболеваемости ОРЗ. Не менее важно обеспечить комфорт и в медицинских учреждениях, особенно в стационарах. В этом направлении в Самаре продвинулись максимально. Сейчас тепло уже есть почти во всех социальных объектах. За температурой здесь следят пристально, а руководители муниципалитета постоянно мониторят темпы и качество работ во время выездных проверок. В частности, в субботу первый вице-мэр Самары Владимир Василенко побывал в детском саду № 30. Хорошая новость - температура здесь даже выше нормативной, ребятам тепло и спать, и играть.

- Количество наших воспитанников - 241 человек; есть группа для детей с двух лет. В помещениях имеются термометры. Средняя температура составляет +24…+25 градусов, в спальнях на пару градусов меньше. Все соответствует требованиям. На первом этаже пол у нас с системой подогрева. На прошлой неделе мы включали ее только в двух группах. Сейчас никаких проблем нет. Чтобы обеспечить успешный старт отопительного сезона, опрессовку мы провели еще в июле, подготовили необходимые документы, все сделали своевременно и правильно.

Владимир Василенко выезжает в детские сады, больницы, школы с инспекцией

Теперь заботимся о том, чтобы наши воспитанники не перегревались. В ходе реконструкции детского сада в 2012 году у нас установили регуляторы температуры радиаторов, и это помогает выставить комфортную температуру для всех, - рассказала заведующая детским садом № 30 Кировского района Самары Ирина Варенникова.

По состоянию на 27 сентября, более 99 % школ и детских садов уже с отоплением. Порядка 97 % учреждений спортивного и культурного профиля также обеспечены теплом. Кроме того, обогрели свыше 98 % медучреждений, в том числе 100 % стационаров с круглосуточным пребыванием пациентов. Полностью снабжаются теплом и учреждения опеки и попечительства.

На дома, на первых этажах которых располагаются социальные объекты - поликлиники, детские сады и другие учреждения образования, поручено обратить внимание в первую очередь. И в Кировском районе, например, во всех таких зданиях уже давно дали отопление.

В оперативном порядке должны быть «закрыты» вопросы по оставшимся учреждениям. К тому же на минувших выходных на обновленной теплотрассе по улице Агибалова сделали переврезку, и большой микрорайон, в котором есть здания поликлинического профиля, будет с комфортной температурой внутри помещений. А в лидерах по запуску систем отопления в домах - Красноглинский и Куйбышевский, а также Советский и Кировский районы, - рассказал Владимир Василенко.

Хорошо, когда дома тепло

Конечно же, без внимания не оставляют и жилые дома. Работу по подключению к теплоснабжению жилищного фонда обсудили в понедельник 27 сентября на еженедельном рабочем совещании в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной.

В многоквартирных домах подача ресурса и работы по регулировке продолжаются. Многие самарцы уже радуются: дома мерзнуть не приходится. В администрации ставят следующие задачи - организовать работу так, чтобы перебоев с отоплением не было.

- Выйти на нормальный гидравлический режим, обеспечить регулировку и хорошую циркуляцию - первоочередные задачи, чтобы тепло быстрее дошло до всех этажей, включая самые верхние, - говорит заместитель главы г. о. Самара - руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации г. о. Самара Олег Ивахин.

Контроль за качеством организуется во взаимодействии с управляющими компаниями, старшими по домам. Ведется и поквартирный обход. Если появляются жалобы - например, в одной из комнат холодно, хотя отопление в квартире есть, - сразу организуют проверку и находят способ исправить ситуацию. Чаще всего проблема в стояках отопления. Жители за такую активность и ранний старт отопительного сезона благодарны.

- Мы были в отпуске, приехали 21 сентября. Знакомые пишут - тут холодно, дождь. Мы расстраивались: наверное, и квартира остыла, как будем спать? Представляете, какой сюрприз нас ждал, когда мы открыли дверь? Дома было тепло! Сразу обрадовались, что вернулись в Самару и что у нас так о жителях позаботились! Забрали у родителей кота - он тоже рад, что не надо прятаться и мерзнуть. Спасибо, что тепло - теперь никто не заболеет, - рассказывает жительница Промышленного района Ольга Семина.

Море положительных эмоций и у жительницы Кировского района Ольги Шадриной. - Хорошо, что не стали ждать конца сентября - начала октября, отопление дали гораздо раньше обычных сроков. Это очень важно, чтобы не было сезонного роста заболеваемости ОРЗ и ОРВИ, - говорит она.

На этой неделе начала работу «горячая линия» - сюда можно обратиться, чтобы рассказать о проблемах с подачей тепла, соответствующие телефоны районных администраций и профильного городского департамента указаны на сайте администрации Самары. Но еще до официального старта «горячей линии» все вопросы горожан, связанные с обеспечением теплоснабжением, брали в работу специалисты департамента городского хозяйства и экологии, а также в режиме онлайн передавали их коллегам в районы для отработки на местах. И пока проблема не будет решена, все адреса остаются на контроле. Постоянно ведется мониторинг гидравлических и температурных режимов. Все службы нацелены на слаженное взаимодействие. Важна работа не только теплоснабжающих организаций, но и управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и ТСН, которые должны приложить максимум усилий и держать на контроле все процессы подачи тепла в доме.

- Управляющие компании и ТСЖ ведут работу по регулировке подачи тепла внутри домов. Сегодня во всех районах города начали работать «горячие линии» по подключению отопления. Они позволяют адресно отрабатывать обращения жителей. Также мы оперативно отрабатываем обращения из социальных сетей, - подчеркнула глава Самары Елена Лапушкина.