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Общество28 сентября 2021 14:30

В Самаре ребенок с опухолью размером с куриное яйцо в голове уже пять лет стоит в очереди на квартиру

Суд обязал чиновников выделить ему жилье, но все, что смогли предложить семье – это «однушку» с мокрыми стенами
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Таким был мальчик после первого курса химиотерапии в марте 2015 года

Таким был мальчик после первого курса химиотерапии в марте 2015 года

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Ну вы прижмите его покрепче, чтоб не трясся, - такой совет дали врачи Анастасии Вольных, когда ее ребенок бился в судорогах. Стиснув зубы, девушка обещает: «Никогда не прощу ни врачей, ни себя. Никогда». Всего за полтора года ее сын из веселого громкоголосого мальчугана превратился в молчаливого печального инвалида. Таких врачи называют «овощами». Но и в таком состоянии ребенку нет покоя – без «своего угла» он постоянно подвергается опасности. Любая инфекция может стать смертельной. Его мать продолжает бороться с системой, но ее силы уже на исходе.

Вырастили опухоль

Артем родился вроде бы абсолютно здоровым мальчуганом. Правда, головка большевата, внутричерепное давление повышено, глазки как-то странно на свет реагируют. «Ну это ничего, бывает», - уверяли врачи молодую мать. Анастасии был 21 год, она ничего не понимала в младенцах и потому верила тем, кого считала профессионалами, и честно следовала всем инструкциям.

К двум годам мальчик вымахал до 83 см, научился ходить, говорил свои первые слова. Мама им страшно гордилась.

Маленький Тема был маминой гордостью

Маленький Тема был маминой гордостью

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- 11 августа 2014 года он был с моими родителями, я уехала по делам, - вспоминает Анастасия. – Звонит мне мама в панике: Артем проснулся после дневного сна, но какой-то странный, ни на что не реагирует. Я все бросила, вызвала скорую, мы приехали в больницу, нам сделали КТ, которая показала опухоль размером 8,5 на 6 см и сильнейшее внутричерепное давление.

Позже молодая мать узнает: ее сын родился с маленькой доброкачественной опухолью, которая, по идее, не должна была расти и, возможно, никогда не причинила бы ему каких-либо неудобств. Но врачи, не обследовав его как следует, назначали ему такие процедуры, которые «вырастили» опухоль до таких размеров, что организм перестал справляться.

Опухоль признали неоперабельной. В голову Артему вставили шунт, который позволил снизить давление и вывезти из мозга лишнюю жидкость. Потом ему провели курс химиотерапии. Рост опухоли удалось остановить.

Мальчик умел ходить и говорил свои первые слова

Мальчик умел ходить и говорил свои первые слова

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Занесли инфекцию

8 июня 2015 года Артему должны были начать второй курс химиотерапии, но ему вновь стало плохо, прямо как год назад. К всему прочему прибавились судороги, сильнейшие препараты снимали симптомы буквально на час-полтора, потом все начиналось заново.

- Я помню наш последний момент с ним: мы лежим, он обнял мою руку, прижался ко мне всем телом и молча беспомощно смотрел на меня, не отрываясь, - Анастасия не может сдержать слез. Больше такого осознанного взгляда у Артема она не видела никогда.

Через Фонд Константина Хабенского она нашла клинику в Москве, где готовы были 28 июня удалить опухоль. Столичные врачи просили о двух вещах: во-первых, заменить шунт в голове Артема, потому что связывали ухудшение состояния именно с ним. Во-вторых, отправить мальчика в Москву в сопровождении реаниматолога, которые обеспечил бы помощь в дороге в случае необходимости. Самарские врачи отказали матери и в первом, и во втором.

Сейчас Тема - тяжелый инвалид и любая инфекция может стать для него смертельной

Сейчас Тема - тяжелый инвалид и любая инфекция может стать для него смертельной

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- 27 июня мы были все еще в Самаре. У Артема начинаются сильнейшие судороги: минута приступа, 5 секунд передышка, и все сначала. Я бегу к врачу, прошу помощи, а в ответ слышу: «Ну вы его к матрасу прижмите покрепче, чтоб не трясся», - голос Анастасии срывается.

Лишь на следующий день ребенку сделали КТ, которое показало, что у опухоли произошел разрыв сосуда, что привело к кровоизлиянию в мозг. Артему сделали трепанацию черепа, три недели он пробыл в коме. В палату его перевели с температурой 41, столичные врачи, которые продолжали ждать Артема, предположили, что дело в инфекции. Оказалось еще хуже – когда 8 августа ребенку все же сделали анализы, выяснилось, что ему в мозг занесли синегнойную палочку – эта бактерия устойчива к антибиотикам и крайне опасна. После этого для него закрылись двери других клиник.

Суд постановил выдать квартиру семье мальчика еще несколько лет назад

Суд постановил выдать квартиру семье мальчика еще несколько лет назад

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Борьба за выживание

В больнице Артем провел почти полгода. Через некоторое время после выписки снова попал туда – с пневмонией, в легких у него нашли все ту же синегнойную палочку. Папа ушел из семьи и всем своим друзьям сказал, что сын умер.

- Я помню, как мне звонили люди с соболезнованиями, а я не могла понять, в чем дело, - с ужасом вспоминает Анастасия. – Мне потом рассказали, что он еще «сыну-покойнику» ржаной хлеб на стакан с водкой клал. Как только совести хватило?

Так она с Артемом оказалась в квартире у своих родителей, где жил еще ее брат с женой и двумя детьми. Восемь человек на 33 жилых квадратных метрах.

С лечебным питанием, расходниками и уходовыми средствами для ребенка-инвалида Анастасии помогает благотворительный фонд «ЕВИТА», но оградить его от опасностей сотрудники фонда не в силах.

Семье с ребенком-инвалидом предложили квартиру с "текущими" стенами

Семье с ребенком-инвалидом предложили квартиру с "текущими" стенами

Фото: принтскрин видео.

Поэтому с 2016 года Анастасия пыталась добиться того, чтобы ребенку-инвалиду выделили отдельное жилье: племянники то и дело болели, любая их инфекция для ее сына могла стать смертельной. Ее поставили в очередь, но квартиры так и не дали.

В мае 2018 года Самарский областной суд обязал департамент управления имуществом Самары предоставить Артему вне очереди жилье по договору соцнайма в границах города. Три года чиновники говорили Анастасии, что им нечего предложить, а этим летом нашли для них вариант… в поселке Озерный Куйбышевского района.

- Первое, что я увидела – это мокрая стена на кухне, причем как раз в том месте, где проложена электропроводка, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» Анастасия Вольных. – И это я еще молчу про третий этаж, отсутствие лифта и пандуса. А сколько нам оттуда до больницы добираться в случае ЧП? Конечно, я была вынуждена отказаться.

Редакция «КП-Самара» направит запросы в компетентные органы, чтобы попытаться разобраться, что же мешает на протяжении столько долгого периода подобрать подходящий вариант жилья ребенку. О полученных ответах мы обязательно расскажем нашим читателям.

Помочь Артему и другим подопечным фонда «ЕВИТА» можно несколькими способами:

- через платежную систему на сайте фонда,

- с помощью «Сбербанк онлайн»,

- по СМС, для этого достаточно отправить сообщение на короткий номер 3443 следующего формата: ЕВИТА - пробел - сумма, например, ЕВИТА 500. Если оператор попросит подтверждение оплаты, подтвердите, это бесплатно

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