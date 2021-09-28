В Самаре ребенок с опухолью размером с куриное яйцо в голове уже пять лет стоит в очереди на квартиру

Таким был мальчик после первого курса химиотерапии в марте 2015 года Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Ну вы прижмите его покрепче, чтоб не трясся, - такой совет дали врачи Анастасии Вольных, когда ее ребенок бился в судорогах. Стиснув зубы, девушка обещает: «Никогда не прощу ни врачей, ни себя. Никогда». Всего за полтора года ее сын из веселого громкоголосого мальчугана превратился в молчаливого печального инвалида. Таких врачи называют «овощами». Но и в таком состоянии ребенку нет покоя – без «своего угла» он постоянно подвергается опасности. Любая инфекция может стать смертельной. Его мать продолжает бороться с системой, но ее силы уже на исходе.

Вырастили опухоль

Артем родился вроде бы абсолютно здоровым мальчуганом. Правда, головка большевата, внутричерепное давление повышено, глазки как-то странно на свет реагируют. «Ну это ничего, бывает», - уверяли врачи молодую мать. Анастасии был 21 год, она ничего не понимала в младенцах и потому верила тем, кого считала профессионалами, и честно следовала всем инструкциям.

К двум годам мальчик вымахал до 83 см, научился ходить, говорил свои первые слова. Мама им страшно гордилась.

Маленький Тема был маминой гордостью Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- 11 августа 2014 года он был с моими родителями, я уехала по делам, - вспоминает Анастасия. – Звонит мне мама в панике: Артем проснулся после дневного сна, но какой-то странный, ни на что не реагирует. Я все бросила, вызвала скорую, мы приехали в больницу, нам сделали КТ, которая показала опухоль размером 8,5 на 6 см и сильнейшее внутричерепное давление.

Позже молодая мать узнает: ее сын родился с маленькой доброкачественной опухолью, которая, по идее, не должна была расти и, возможно, никогда не причинила бы ему каких-либо неудобств. Но врачи, не обследовав его как следует, назначали ему такие процедуры, которые «вырастили» опухоль до таких размеров, что организм перестал справляться.

Опухоль признали неоперабельной. В голову Артему вставили шунт, который позволил снизить давление и вывезти из мозга лишнюю жидкость. Потом ему провели курс химиотерапии. Рост опухоли удалось остановить.

Мальчик умел ходить и говорил свои первые слова Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Занесли инфекцию

8 июня 2015 года Артему должны были начать второй курс химиотерапии, но ему вновь стало плохо, прямо как год назад. К всему прочему прибавились судороги, сильнейшие препараты снимали симптомы буквально на час-полтора, потом все начиналось заново.

- Я помню наш последний момент с ним: мы лежим, он обнял мою руку, прижался ко мне всем телом и молча беспомощно смотрел на меня, не отрываясь, - Анастасия не может сдержать слез. Больше такого осознанного взгляда у Артема она не видела никогда.

Через Фонд Константина Хабенского она нашла клинику в Москве, где готовы были 28 июня удалить опухоль. Столичные врачи просили о двух вещах: во-первых, заменить шунт в голове Артема, потому что связывали ухудшение состояния именно с ним. Во-вторых, отправить мальчика в Москву в сопровождении реаниматолога, которые обеспечил бы помощь в дороге в случае необходимости. Самарские врачи отказали матери и в первом, и во втором.

Сейчас Тема - тяжелый инвалид и любая инфекция может стать для него смертельной Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- 27 июня мы были все еще в Самаре. У Артема начинаются сильнейшие судороги: минута приступа, 5 секунд передышка, и все сначала. Я бегу к врачу, прошу помощи, а в ответ слышу: «Ну вы его к матрасу прижмите покрепче, чтоб не трясся», - голос Анастасии срывается.

Лишь на следующий день ребенку сделали КТ, которое показало, что у опухоли произошел разрыв сосуда, что привело к кровоизлиянию в мозг. Артему сделали трепанацию черепа, три недели он пробыл в коме. В палату его перевели с температурой 41, столичные врачи, которые продолжали ждать Артема, предположили, что дело в инфекции. Оказалось еще хуже – когда 8 августа ребенку все же сделали анализы, выяснилось, что ему в мозг занесли синегнойную палочку – эта бактерия устойчива к антибиотикам и крайне опасна. После этого для него закрылись двери других клиник.

Суд постановил выдать квартиру семье мальчика еще несколько лет назад Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Борьба за выживание

В больнице Артем провел почти полгода. Через некоторое время после выписки снова попал туда – с пневмонией, в легких у него нашли все ту же синегнойную палочку. Папа ушел из семьи и всем своим друзьям сказал, что сын умер.

- Я помню, как мне звонили люди с соболезнованиями, а я не могла понять, в чем дело, - с ужасом вспоминает Анастасия. – Мне потом рассказали, что он еще «сыну-покойнику» ржаной хлеб на стакан с водкой клал. Как только совести хватило?

Так она с Артемом оказалась в квартире у своих родителей, где жил еще ее брат с женой и двумя детьми. Восемь человек на 33 жилых квадратных метрах.

С лечебным питанием, расходниками и уходовыми средствами для ребенка-инвалида Анастасии помогает благотворительный фонд «ЕВИТА», но оградить его от опасностей сотрудники фонда не в силах.

Семье с ребенком-инвалидом предложили квартиру с "текущими" стенами Фото: принтскрин видео.

Поэтому с 2016 года Анастасия пыталась добиться того, чтобы ребенку-инвалиду выделили отдельное жилье: племянники то и дело болели, любая их инфекция для ее сына могла стать смертельной. Ее поставили в очередь, но квартиры так и не дали.

В мае 2018 года Самарский областной суд обязал департамент управления имуществом Самары предоставить Артему вне очереди жилье по договору соцнайма в границах города. Три года чиновники говорили Анастасии, что им нечего предложить, а этим летом нашли для них вариант… в поселке Озерный Куйбышевского района.

- Первое, что я увидела – это мокрая стена на кухне, причем как раз в том месте, где проложена электропроводка, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» Анастасия Вольных. – И это я еще молчу про третий этаж, отсутствие лифта и пандуса. А сколько нам оттуда до больницы добираться в случае ЧП? Конечно, я была вынуждена отказаться.

Редакция «КП-Самара» направит запросы в компетентные органы, чтобы попытаться разобраться, что же мешает на протяжении столько долгого периода подобрать подходящий вариант жилья ребенку. О полученных ответах мы обязательно расскажем нашим читателям.

Помочь Артему и другим подопечным фонда «ЕВИТА» можно несколькими способами:

- через платежную систему на сайте фонда,

- с помощью «Сбербанк онлайн»,

- по СМС, для этого достаточно отправить сообщение на короткий номер 3443 следующего формата: ЕВИТА - пробел - сумма, например, ЕВИТА 500. Если оператор попросит подтверждение оплаты, подтвердите, это бесплатно

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