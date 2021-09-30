Сам себе хозяин: как быстро и без затрат зарегистрировать свой бизнес в Самаре

Продавая тренинги в социальных сетях или услуги по маникюру, стоит задуматься об официальном оформлении своей деятельности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние два года были непростыми во всех смыслах, но заставили по-новому взглянуть на свои возможности. Например, во время самоизоляции многие поняли, что любимые занятия могут быть не только хобби, но и основным источником дохода. Нравится печь и украшать торты – можно дома организовать мини-кондитерскую, умеешь создавать дизайнерские наряды – почему бы не открыть швейную мастерскую, изучил все тонкости ремонта – продай услуги тем, кто не умеет штукатурить и клеить обои.

Продавая пирожные, платья и ремонты «под ключ», можно забыть о работе «на дядю», но не стоит забывать о том, что за ведение бизнеса без регистрации в нашей стране предусмотрена административная, налоговая и даже уголовная ответственность. Так что, продавая тренинги в социальных сетях или услуги по маникюру, стоит задуматься об официальном оформлении своей деятельности. Особенно, если планируете развивать бизнес, привлекая наемных работников.

ИП или ООО?

В первую очередь, следует выбрать форму собственности – она зависит от того, чем вы решили заняться и других нюансов.

Индивидуальный предприниматель

Зарегистрировать ИП можно под небольшой бизнес с наемными сотрудниками до 100 человек. По профилю есть ограничения – нельзя заниматься инвестиционной, банковской и финансовой деятельностью, производством и продажей алкоголя (кроме пива и сидра), лекарств, авиационной и военной техники, оружия. Нельзя быть частной охранной организацией и СМИ.

ИП несет ответственность всем своим имуществом, вся выручка принадлежит ИП и облагается налогом 1 раз. Вне зависимости от размера дохода и наличия деятельности нужно платить страховые взносы, а вот вести и сдавать бухгалтерскую отчетность необязательно. Для регистрации нужно меньше документов, чем для ООО. Стоимость госпошлины — 800 рублей, которая оплачивается в случае личной передачи документов в рамках посещения налоговой службы.

Общество с ограниченной ответственностью

Открыв ООО, вы не сможете использовать выручку на любые цели. Плюс в том, что можно заниматься чем угодно – ограничений по видам деятельности нет. Учредителями могут быть от 1 до 50 человек, где каждый вносит свою долю в уставный капитал. Обязательно ведение бухгалтерского учета и сдача отчетности, оплата страховых взносов – только за наемных работников. Если у ООО один учредитель, который работает без трудового договора, взносов не будет. При отсутствии деятельности и имущества не нужно платить налоги. Стоимость госпошлины — 4 000 рублей, которая оплачивается также в случае личной передачи документов в рамках посещения налоговой службы.

Как же зарегистрировать бизнес?

Как ни странно, сейчас это самый простой этап. Определившись с видом деятельности и формой собственности, можно подать заявление на регистрацию в налоговую лично – при этом нужно заплатить пошлину (800 рублей за открытие ИП и 4000 – за ООО), а можно найти и бесплатные варианты.

Бесплатно и без посещения налоговой зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем и открыть расчетный счет с помощью сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета возможно в Сбербанке. Сделать это можно самостоятельно онлайн ли обратившись в отделение банка для обслуживания юридических лиц.

Здесь смотрите сами: зарегистрировав бизнес, лежа на диване, вы сэкономите время на поход банк, зато обратившись в отделение, сможете рассчитывать на помощь сотрудника Сбера в оформлении документов и получении электронной подписи. Консультация по банковским продуктам для старта и развития бизнеса тоже не будет лишней. К слову, если вы решили самостоятельно зарегистрировать бизнес в ФНС, сотрудники банка помогут подготовить документы для налоговой.

Кроме того, бесплатно зарегистрировать бизнес, открыть расчётный счёт и получить другие услуги для успешного старта бизнеса можно в точке «Бизнес-остров», которая не так давно открылась на территории самарского торгового комплекса «Эль Рио».

В точке «Бизнес-острова» любой посетитель торгового комплекса может открыть ИП или ООО, оформить самозанятость в режиме «здесь и сейчас». Не нужно стоять в долгих очередях налоговой или МФЦ, тратить деньги на услуги посредников, волноваться о правильном заполнении документов и налоговых форм. Менеджеры «Бизнес-острова» возьмут эти вопросы на себя абсолютно бесплатно. При этом можно сэкономить деньги за регистрацию ООО или ИП, так как платить госпошлину не нужно.

Кроме того, на «Бизнес-острове» можно получить все продукты и сервисы, необходимые для успешного ведения бизнеса. Например, подключить онлайн-кассу, эквайринг, выпустить электронно-цифровую подпись или обычную печать, внести изменения в учредительные документы.

НАША СПРАВКА

Сервис дистанционной регистрации бизнеса и открытия счета Сбербанк развивает около трех лет. С момента запуска через сервис зарегистрировало бизнес более 213 тысяч предпринимателей, из них пятая часть сделала это, обратившись в офисы банка (не у всех есть биометрический паспорт, необходимый для совершения процедуры онлайн). Услугу предоставляют более 5700 отделений. Госпошлина не взимается в любом случае – ни при посещении банка, ни в регистрации онлайн. Сервис доступен физическим лицам, являющимися пользователями интернет-банка и мобильного приложения СберБанк Онлайн.