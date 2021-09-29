Свежие новости о «Крыльях Советов» на 29 сентября 2021: недовольство судейством и невызов Зиньковского

Матч «Зенита» и «Крыльев» оставил много вопросов. Фото: ФК "Зенит"

«Крылья Советов» после поражения в Петербурге от «Зенита» 1:2 готовятся к еще одному сложному выездному матчу. В эту субботу, 2 октября, самарцы сыграют в Москве с идущим на втором месте «Динамо». Рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 29 сентября 2021.

Разговоры о судействе

Они после матча с «Зенитом» не утихают. Причем вопросы есть как к первому голу в ворота «Крыльев», так и ко второму. Судья международной категории Сергей Хусаинов заявил, что, когда Дзюба забивал гол, он сделал подсечку и совершил бросок защитника через бедро.

- Чисто борцовский примем, - приводит слова Хусаинова «Советский спорт». – Защитник гостей рухнул спиной на газон, после чего форвард без сопротивления отправил мяч головой в ворота. При этом ВАР даже не вмешался.

Пенальти в ворота «Крыльев» тоже спорный. Сразу после игры в эфире «Матч Премьер» бывший игрок «Зенита» и сборной России Владимир Быстров заявил, что такие пенальти нельзя ставить. По его мнению, Дзюба упал сам.

Что нарушения не было, с Быстровым согласен и Сергей Хусаинов.

- Дзюба принимает мяч спиной к воротам в штрафной площади. Арбитр Мешков находится рядом. Дзюба делает шаг назад, защитник отходит, и нападающих «Зенита» падает. На мой взгляд, никакого нарушения не было, - считает судья.

У Хусаинова есть вопросы и к поведению полузащитника петербуржцев Барриоса. Сначала тот выбил мяч рукой в аут, но не получил желтую, а потом сфолил на Сергееве и что-то ему сказал, из-за чего форвард «КС» толкнул Барриоса. За это Сергеев получил желтую, а игрок «Зенита» вышел сухим из воды.

«Крылья» обратились в РФС из-за судейства

В «Крыльях» тоже не отмалчиваются. Спортивный директор клуба Сергей Корниленко сказал «Чемпионату», что «Крылья» обратились в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза. Вопросы вызвали четыре эпизода в матче с «Зенитом».

- Это единоборство Дзюбы и Чернова, когда Артем забил гол; пенальти, назначенный в наши ворота; момент, когда Чистяков ударил локтем Глушенкова, и игра рукой Барриоса. Здесь важен сам факт — мы видим те моменты, после которых вопросы возникли у всех. Так же, как и в матче с «Уфой». Мы всегда защищали и будем защищать команду, - сказал Корниленко.

Зиньковского открепили

Тренерский штаб сборной России определился с окончательным составом команды, который будет готовиться к отборочным матчам ЧМ-2022. Антон Зиньковский туда не вошел.

Полузащитник «Крыльев» был в расширенном составе, но тренеры сборной посчитали, что есть более достойные кандидаты.

По мнению Сергея Корниленко, Зиньковскому не хватает стабильности.

- Мы изначально понимали, что в какой-то мере для него это [попадание в расширенный состав сборной] был аванс. В то же время надеялись, что попадет. Поэтому я думаю, что у него в любом случае все впереди, все получится. Если он будет так играть, как в последнем матче, то непременно окажется в основном списке и будет играть за сборную России, - приводит слова Корниленко ТАСС.

«Крылья» - самая молодая команда РПЛ

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг самых молодых команд Европы. В РПЛ его возглавили «Крылья Советов». Средний возраст самарской команды – 24,84 лет. Следом идут «Спартак» (25,35 лет) и «Динамо» (25,83 лет).

Среди команд не из топ-5 лиг Европы «Крылья» заняли 14 место. Средний возраст самарцев такой же, как у «Андерлехта».