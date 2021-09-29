«Верь в себя и следуй за мечтой»: Диана Садыкова из Самары прошла в полуфинал детского Евровидения-2021

Участница самарского творческого коллектива "Искорки" имеет все шансы выйти в финал Евровидения Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Следуй за мечтой!» - так поет в своей песне юная талантливая школьница из Самары Диана Садыкова. Именно с этой фразой она подавала заявку на участие в Международном конкурсе исполнителей детской песни «Евровидение 2021». И мечта Дианы вот-вот осуществиться, потому что она уже прошла в полуфинал конкурса и 30 сентября 2021 года отправится в Москву на прослушивание.

Диане Садыковой из Самары всего 12 лет, но она уже приняла участие во многих песенных и танцевальных конкурсах страны. Юная звездочка также успешно выступает не только на сцене, но и участвует в телепередачах на федеральных каналах. Мама Дианы очень гордится своей дочкой и во всем поддерживает её. Она первая узнала, что Диана прошла в полуфинал – письмо с приглашением на прослушивание пришло, когда девочка была еще в школе.

Диане всего 12 лет, но она уже знает, что такое тяжелая работа и стремление к победе Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Это было и радостно, и шокирующе одновременно. Письмо пришло 29 сентября, а прослушивание уже на следующее утро в Москве. Сейчас нужно быстро собраться с мыслями, покупать билеты и отправляться в столицу. Не представляю, как мы все успеем, дочка еще в школе, - рассказывает журналисту «КП-Самара» мама Дианы Садыковой.

Школьница из Самары раньше уже принимала участие во многих конкурсах в качестве участницы творческого самарского коллектива «Искорки». Родители привели дочь на танцы, но уже через некоторое время поняли, что у девочки сильные вокальные данные.

- Сначала Диана пела в хоре, а потом начала заниматься сольно. Она победительница многих вокальных конкурсов, - рассказала «КП-Самара» руководитель детского театра «Искорки» Елена Черноталова.

"Искорки" принимают участие в различных фестивалях и конкурсах страны Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Диана Садыкова также много снималась на телевидении. Например, она вместе с подругами из творческого коллектива участвовала в международном музыкальном фестивале «Жара», который транслировали по федеральному каналу. Как рассказала мама девочки, совсем недавно Диана приняла участие в съемках детской телепередачи на канале «Карусель».

- Диана очень талантливая девочка! Несмотря на столь юный возраст, она быстро достигает поставленных целей и двигается только вперед. В коллектив она пришла несколько лет назад и была очень скромной, но мы смогли открыть в ней такой бешеный потенциал, что она засияла как настоящая звезда, - говорит руководитель самарских «Искорок».

Юная талантливая самарчанка поедет на прослушивание со своей авторской песней «Твое время». Смысл песни в том, чтобы никогда не отступать назад и уверенно идти за своей мечтой. Редакция «КП-Самара» желает Диане всегда придерживаться этой позиции, двигаться только вперед и побеждать, несмотря на трудности.

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