«Помните, вы из рода Аксаковых»: потомок автора «Аленького цветочка» приехала из Чехии в «родовое гнездо» под Самарой

Александра Крепинска - потомок дворянского рода Аксаковых Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самару приехала потомок древнего дворянского рода Аксаковых. Александра Крепинска родилась и живет в Чехии, однако с детства слышала от бабушки, что их семья происходит из самарских дворян. В год 230-летия знаменитого автора «Аленького цветочка» она проехала по «аксаковским местам» и побывала на развалинах родового гнезда в селе Страхово под Самарой. Однако еще три года назад Александра вовсе не была уверена в своем родстве с писателем. Все решил случай.

«Шли с Белой армией от Самары до Владивостока»

История дворянского рода Аксаковых тесно связана с Самарой. Первым под Самарой побывал дед писателя Степан Аксаков – по слухам, именно здесь он укрывался во время мятежа Емельяна Пугачева. Сам писатель прожил в Заволжье несколько лет, а его сын Григорий Аксаков занимал пост самарского губернатора и после смерти был похоронен в родовом имении Страхово в Борском районе. Кстати, это его дочери Ольге, любимой внучке, Сергей Аксаков посвятил свою знаменитую сказку «Аленький цветочек». Однако после революции потомки дворянского рода оказались разбросаны по миру.

В семье Александры сохранился чемодан с дореволюционными фотографиями Фото: Ольга НОВИКОВА

С самого раннего детства Александра Крепинска слышала рассказы своей русской бабушки Марии Яковлевны Бабинцевой. Та ребенком вместе с родителями бежала из России в Чехию после революции, дошла с Белой армией от Самары до Владивостока и уже оттуда переправилась Европу.

- Бабушка твердила нам, внукам: помните, вы из старинного дворянского рода Аксаковых, - вспоминает Александра. – Она говорила только по-русски, рассказывала, что мы родом из-под Самары. Дома лежал чемодан со старинными фото, на некоторых была надпись «Самара». Мне всегда было интересно, что это за Аксаковы и как мы с ними связаны. Когда я немного подросла, то попыталась что-то найти в семейных архивах, но безрезультатно. Фамилия-то у бабушки была другая, это меня, конечно, смутило.

Сбоку на старых семейных фото видна надпись - "Самара" Фото: Ольга НОВИКОВА

«Нашли записи в исповедальной ведомости»

Не добившись успеха в розысках, Александра оставила попытки – у юной девушки были и другие заботы. Казалось, что тема Аксаковых исчезла из ее жизни навсегда, а бабушкины рассказы так и останутся семейной легендой. Но судьба распорядилась по-другому.

Александра бережно сохранила семейные реликвии Фото: Ольга НОВИКОВА

Все решил случай.

- Три года назад экономическая делегация из Чехии поехала в Россию с деловой миссией. В том числе они посетили и Бузулук (раньше он входил в Самарскую губернию, там была одна из усадеб Аксаковых – Прим.Авт.). В составе делегации был муж моей сестры – его предок когда-то был в России в составе чехословацской армии и женился на русской, - рассказывает Александра Крепинска. – Во время экскурсии кто-то упомянул про Аксаковых, и он рассказал про меня. Местные краеведы заинтересовались, уточнили фамилию бабушки, обещали все разузнать. И действительно отыскали эту родственную связь, нашли записи в исповедальной ведомости. Оказалось, что моя бабушка – прямой потомок двоюродной сестры Сергея Аксакова – Веры. Я с трудом смогла прочитать все эти документы, копии которых мне прислали. Но это было что-то невероятное!

Семья бабушки Александры бежала из России после революции Фото: Ольга НОВИКОВА

«Боялась ехать в Россию»

Через некоторое время на связь с Александрой вышел председатель Аксаковского комитета Михаил Чванов и пригласил ее в Башкирию на посвященный писателю праздник.

- Честно говоря, поначалу я боялась ехать, - признается Александра. – Во-первых, никак не могла поверить, что я действительно имею отношение к Аксакову. А во-вторых, в семейной памяти еще была свежа память о том, как после победы советских войск в 1945-м СМЕРШ в Праге охотился за эмигрантами. Тогда были арестованы мужья бабушкиных сестер.

История рода Аксаковых плотно связана с Самарской губернией Фото: Ольга НОВИКОВА

Но Александра все же справилась с опасениями и поехала в Россию, на родину предков. И не пожалела.

- Мне показывали наши родовые места и их старые фото, это было потрясающе, - рассказывает Александра. – А в эту поездку мы проехали по всем аксаковским местам от Башкирии через Оренбургскую область до Самары. 850 километров – как до Бельгии! Показывали остатки усадьбы, проезжали там, где, казалось, машине в жизни не проехать. Мне рассказывали – вот тут был господский дом, вот тут сад – это было невероятно! А еще очень понравился Аксаковский сквер в Самаре, здорово его сделали.

Писателя Сергея Аксакова помнят и любят в Самаре Фото: Ольга НОВИКОВА

Написала семейную историю для внуков

Александра признается – ее поразило, что многие знают произведения Сергея Аксакова наизусть.

- Я читаю по-русски, в детстве бабушка заставляла меня учить стихи Лермонтова – до сих пор помню, как била меня по голове этим внушительным томиком, если я ошибалась! – смеется Александра. - Учили Пушкина, позже я читала Достоевского, Толстого, Салтыкова-Щедрина, Чехова. Но у Аксакова я прочла только «Семейную хронику» (главный труд писателя – Прим.Авт.) и «Аленький цветочек». Мои дети немного читают по-русски, но русскую классику, конечно, не осилят. А внуки уже и прочесть ничего не смогут. К счастью, произведения Аксакова переведены на чешский язык. А специально для внуков я написала историю нашей семьи с Аксаковых до современности, а также перевела на чешский язык семейные документы – сделала все для того, чтобы они знали свои корни.

Сегодня историки знают о восьми живых прямых потомках Аксакова и о нескольких связанных с ними по женской линии фамилиях, среди которых оказалась и Александра. Аксаковский комитет продолжает поиски.

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