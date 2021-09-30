Небоскребы в Запанском: показываем проект застройки нового района на берегу Самарки

Вот так предлагают застроить берег Самарки в Запанском. Фото: http://taburent.ru/

Самарские застройщики активно осваивают все возможные и невозможные пустые пространства в городе – в ход идут и вовсе точечные участки без возможности организации парковок, и земля бывших совхозов и сельхозугодий, и заброшенная заводская территория. Не остался без внимания и лакомый участок земли в Запанском, на территории поселка Шмидта.

Еще в 2015 году архитектор Александр Пашин разработал, а сервис "Табурент" опубликовал проект грандиозной застройки этого района современными высотками. Предполагалось, что новый микрорайон будет рассчитан на 32 тысячи человек. Правда, объем инвестиций оценивался в немалую сумму – как минимум 40 миллиардов рублей. Тогда на проект не нашлось инвестора. Но сейчас региональные власти готовят документы для начала строительства Южной обводной дороги, которая должна пройти по берегу Самарки и связать исторический центр, заводские кварталы и три моста - на Главной, Самарский (Фрунзенский) и Южный. Не исключено, что строительство новой магистрали даст толчок и планам по освоению этой территории девелоперами. Показываем, что там может появиться.

Строительство Южной обводной дороги стимулирует застройку. Фото: http://taburent.ru/

«Большой потенциал»

Проект «Самарская Ривьера» предусматривает застройку обширной территории в 250 га между железной дорогой и берегом Самарки. Здесь могут возвести до 4,1 квадратных метра жилья, садики и школы на 2,5 тысячи человек. Предполагается, что жителями нового микрорайона могут стать 32 тысячи человек.

На берегу реки могут вырасти элитные небоскребы. Фото: http://taburent.ru/

- Сейчас на данном участке много промышленных производственных комплексов и частная застройка. В сознании горожан этот район воспринимается как периферия, однако он имеет большой потенциал, - уверен автор проекта. – Он находится в непосредственной близости к исторической части города, на берегу реки. Здесь большие энергетические резервы и незначительная плотность существующей застройки. Однако району не хватает транспортной инфраструктуры – всего два автомобильных переезда через железнодорожные пути. Также освоению мешает переменная высота рельефа и полосы отчуждения и санитарно-защитные зоны предприятий и линий ЛЭП. Но решение этих задач позволит создать один из самых глобальных и амбициозных проектов на рынке недвижимости.

Вот так может выглядеть новый микрорайон Самары. Фото: http://taburent.ru/

Набережная, парк и мосты над железной дорогой

Проект «Самарская Ривьера» предусматривается создание нового современного района с высотной квартальной застройкой. Авторы проекта уверяют, что учли все существующие санитарно-защитные зоны и зоны отчуждения ЛЭП – их отвели под дороги и инфраструктурные проекты. Кроме дорог, параллельных Самарке, в микрорайоне предполагается организовать выходы к железнодорожному вокзалу и «Гудку» и надземными пешеходными мостами над железной дорогой.

Берег реки может преобразиться. Фото: http://taburent.ru/

По проекту набережная Самарки должна полностью преобразиться, здесь должна появиться прогулочная зона в несколько уровней и парк. А на воде у берега будут располагаться яхт-клубы и причалы лодочных станций

Три «уровня» жилья

По проекту, первую линию застройки вдоль набережной Самарки должны занимать небоскребы класса люкс высотой не меньше 20 этажей с подземными парковками и «дворами без машин». Каждый из этих небоскребов должен будет иметь собственный архитектурный облик, непохожий на соседей – например, здесь могут построить высотки со шпилями, «короной», стилизованным «парусом» и т.д. Здесь же должны разместиться ключевые объекты инфраструктуры.

На воде найдется место для яхт-клубов. Фото: http://taburent.ru/

На второй линии будет располагаться недвижимость бизнес-класса - дома от 9 до 23 этажей, на третьей линии – квартиры для среднего класса. Там же будут располагаться школы и детсады.

А вот территорию вдоль железной дороги авторы проекта предлагают определить под торговый центр, паркинги, МФЦ и другие общественные объекты.

Когда будет реализован проект, и случится ли это вообще – пока неизвестно.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий

А как вам проект «Самарской Ривьеры»? Поехали бы туда жить?

Обсудим в комментариях.

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