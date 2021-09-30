Ковид бьет по сосудам: самарские врачи дали советы для «сердечного здоровья»

Врачи уже убедились, что ковид дает осложнения на сердечно-сосудистую систему Фото: Алексей БУЛАТОВ

Болезни сердечно-сосудистой системы остаются одной из главных причин смертности во всем мире. В Самарской области ситуация похожая: порядка 40-45% всех смертельных случаев связаны именно с такими заболеваниями. Как ухудшил статистику коронавирус, как позаботиться о здоровье одной из главных мышц организма и можно ли прививаться после инсульта и инфаркта поговорили с экспертами в пресс-центре «КП-Самара».

«Приближаемся к доковидным показателям»

Главный внештатный специалист по кардиологии Самарской области, д.м.н. Дмитрий Дупляков поделился статистикой: сегодня тенденция к увеличению смертности от болезней сердечно-сосудистой системы остается в силе, особенно большой скачок был в прошлом году. В 2021 число смертей снизилось более чем на 25%.

- Уже сейчас цифра приближается к доковидным показателям. И я уверен, что решить вопрос помогает работа, которая проводится в регионе. Это углубленная диспансеризация для переболевших, возвращение всех плановых операций – конечно же, при отрицательном ПЦР-тесте. При этом стоит заметить, что сегодня пациенты молодеют. К сожалению, нередко на операционном столе оказываются молодые женщины, все чаще – курящие, - отметил Дмитрий Дупляков.

Главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Темур Кислухин рассказал, что сегодня для жителей региона доступна самая точная диагностика любых «сердечных» проблем.

- Любая боль в грудной клетке должна привести человека в больницу к специалисту, который проведет уже более точные исследования, в том числе коронарографию. В кардиоцентре выполняют в день порядка 30 таких процедур, и это большое количество пациентов, у многих из которых мы диагностируем ишемическую болезнь сердца в разных состояниях, - отметил Кислухин.

Врач подчеркнул, что самым прогрессивным методом лечения при сложных состояниях является установка стенда прямо в сосуд. И важно вовремя успеть к врачу.

- Не нужно, если чувствуете боль, лечиться волшебными таблетками или коньяком. Чем быстрее вы попадаете к медикам, тем выше шанс спасти жизнь. Не бывает волшебных средств, растворяющих бляшки в сосудах. Не ждите чуда – обращайтесь к врачам, - резюмировал эксперт.

Дмитрий Дупляков в свою очередь призвал строго выполнять все предписания врачей и обязательно пить назначенные лекарства при высоком давлении, аритмии, других проявлениях.

Эксперты рассказали все о здоровье сердца Фото: Михаил ГОРЮНОВ

«Ходите и ешьте овощи!»

Главный врач Самарского областного центра медпрофилактики Александр Муравец дал советы тем, кто не хочет получить проблемы с сердечно-сосудистой системы. Он еще раз напомнил о значении профилактики. В проблемах с сердцем и сосудами часто виноват неправильный образ жизни: неправильное питание, недостаток физической активности, курение, злоупотребление алкоголем. Очень важно, что с помощью несложных исследований – индекс массы тела, артериальное давление уровень глюкозы и липопротеидов можно, составить «цифровой портрет» факторов риска человека и даже предсказать его будущее. А главное, при желании, многое можно изменить. Любой человек, который хочет узнать все о своем здоровье, может обращаться в центр здоровья или в свое лечебное учреждение. По ее итогам пациента могут отнести ко второй группе здоровья: когда серьезных проблем нет, а факторов риска много – и дать конкретные советы. А всем бы я рекомендовал физическую активность не менее 300 минут в неделю, потреблять не менее 400 г фруктов и овощей и не более 5 г соли в сутки, и, конечно, исключить курение и злоупотребление алкоголем. Это действительно помогает, - рассказал Александр Муравец.

Прививка показана

Также людям, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системы, в первую очередь стоит привиться и от коронавируса, и от гриппа.

- Сравнивать прививку нужно не с доковидным периодом, а с риском болезни. Многие состояния, которые люди ошибочно считают противопоказаниями, наоборот, являются показаниями к вакцинации от коронавируса. И особенно это касается болезней сердца и сосудов. Что касается прививки от гриппа, то еще раз напомню, что ее необходимо делать через месяц после завершения вакцинации от новой коронавирусной инфекции, рассказал Александр Муравец.

Дмитрий Дупляков привел в пример свою семью: привились все, даже 80-летние.

- Это сейчас однозначно стоит в рекомендациях, делать прививку от гриппа тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания. К сожалению, болезнь сильно влияет на эту систему: осложнения бывают в виде миокардитов, дисбаланса сердечно-сосудистой системы, нарушений сердечного ритма. Все это бывает у пациентов после коронавируса, даже тех, кто раньше не испытывал проблем. А смертность среди пациентов с уже имеющимися болезнями чрезвычайно высока. Защитите себя и близких. Поберегите жизнь, - обратился ко всем кардиолог.