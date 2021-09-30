Погода в Самаре на октябрь 2021 года: когда придет золотая осень

Золотая осень в Самаре еще будет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый месяц осени был довольно прохладным, причем похолодало буквально с 1 сентября. Самарцы мечтали о золотой осени, бабьем лете - но мечтам не было суждено сбыться, весь месяц шел дождь, было облачно. Но в начале октября все может сложиться по другому. Узнали, какой будет погода в Самаре на октябрь и какие хорошие новости есть для жителей региона. В целом по прогнозам синоптиков температура воздуха и месячное количество осадков будет в районе нормы.

- По сведению Гидрометцентра России средняя за месяц температура воздуха ожидается 4,4...5,1°, что около средних многолетних значений. Меньше нормы в Самарской области будет осадков, - отметили в Приволжском УГМС.

Уже первого октября температура несколько поднимется. В областной столице будет до +12 градусов, по области - до +14 градусов. Так же тепло будет и 1-2 октября, но ветер будет дуть северный, будет облачно и немного дождливо.

А вот уже с 5 октября выйдет солнце, при этом будет тепло до +12 +14 градусов, ветер изменит направление, будет не слишком сильным и теплым. Так что именно на эти даты можно планировать фотосессии и красивые прогулки по золотым паркам.

Резкое похолодание, кстати, оставило листья на ветках, так что золотая осень в нашей жизни точно будет - и у всех горожан будет шанс запастись приятными воспоминаниями на всю зиму.