Волонтеры предприятий компании «Роснефть» очистили берег острова Поджабный

Самарские​ нефтедобытчики с энтузиазмом поддержали​ экологическую​ акцию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Летом на острове Поджабный (Проран) яблоку негде упасть от желающих отдохнуть от городской суеты. Осенью пресловутому фрукту тоже негде приземлиться - берег плотно усеян плодами досуга туристов, оставленных ими здесь в жаркие месяцы. Ни экологическая политика предприятий нефтяников, ни их личная гражданская позиция не позволяют мириться с таким положением вещей. Поэтому клич «Комсомолки» - принять участие в акциях «Мы чистим мир» и «Вода России» - был не только услышан, но и собрал целый отряд добровольцев, готовых помочь благородному делу. Ненастным осенним днем на остров прибыли представители сразу четырех предприятий самарской группы «Роснефть»: делегации «Самаранефтегаза», Новокуйбышевской нефтехимической компании, Новокуйбышевского и Куйбышевского нефтеперерабатывающих заводов.

За дело!

«Самаранефтегаз» добывает черное золото в нашем крае, не забывая о сверхзадаче - сохранении уникальной природы Самарской области. Серьезная роль в этом отводится модернизации трубопроводов с использованием новых технологий и материалов. Чем современнее и надежнее «труба», тем меньше вероятность порыва и попадания нефти на грунт. Кроме того, предприятие построило четыре площадки по переработке замазученных грунтов и полностью прекратило забор воды из рек и озер для закачки в пласт с целью поддержания пластового давления.

К реализации экологических задач нефтяники подходят комплексно. В рамках Международного дня очистки водоемов «Самаранефтегаз» второй год подряд принимает участие в акции «Родники Самарской области» - с коллегами из других предприятий компании «Роснефть» восстанавливает и очищает подземные источники региона. Ежегодно сотрудники «Самаранефтегаза» принимают участие в субботниках и акциях «Всероссийский день посадки леса», «Всемирный день чистоты». Чистоте Волги и других рек Самарской губернии «Самаранефтегаз» уделяет особое внимание. А чтобы они были не только чистыми, но и «густонаселенными», коллектив нефтяников ежегодно участвует в восполнении речной фауны. Только в прошлом году нефтедобытчики выпустили в Волгу 16 тысяч особей стерляди, более трех тысяч мальков толстолобика и 12 тысяч сазана. Разнообразие речных обитателей нефтяники поддерживают и «на перспективу». Передвижная выставка «Рыбное богатство Волги», которую «Самаранефтегаз» организует и проводит с 2018 года в школах и учреждениях культуры Самарской области, способствует экологическому просвещению подрастающего поколения.

На Поджабном нефтяники взялись наводить чистоту со знанием дела - опыта экологического волонтерства им не занимать.

- В политике компании охрана окружающей среды является приоритетным направлением, - рассказала начальник отдела охраны окружающей среды АО «Самаранефтегаз» Ксения Лыженкова. - Коллектив «Самаранефтегаза» с удовольствием принимает участие во всех экологических акциях - и тех, которые организуют государственные органы или общественные организации, и тех, что рождаются на предприятии. Главная цель - сделать наш мир чище. Но есть еще одна - привлечь внимание взрослых и подрастающего поколения к экологическим проблемам, заставить задуматься.

Природа скажет спасибо

Сохранение природы для будущих поколений считают своим личным делом и новокуйбышевские нефтехимики. Этим летом они уже выходили на уборку берега - стараниями заводчан было очищено от мусора два километра прибрежной линии реки Татьянки. В рамках Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» нефтехимики собрали и вывезли с речки около 700 кг мусора.

Не жалеют сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании времени и сил на озеленение родного города - вместе со своими детьми заводчане выходят на субботники по уборке улиц, посадке деревьев и цветов. Этой весной добровольцы АО «ННК» присоединились к Всероссийской акции «Зеленая весна» - коллектив привел в порядок городские пространства площадью около 22 гектаров, с которой собрано и вывезено более 30 тонн мусора. Также в середине мая сотрудники провели уборку территории, прилегающей к автодороге Новокуйбышевск - Чапаевск - отсюда заводчане вывезли более 45 кубометров мусора.

Нефтехимики выехали на уборку островного берега целым отрядом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но, как и всем добросовестным волжанам, больнее всего новокуйбышевцам видеть свалки на Волге - великую русскую реку они воспринимают как «наше все» и всегда готовы помочь ей словом и делом.

- Новокуйбышевская нефтехимическая компания часто принимает участие в экологических акциях, в том числе по уборке берегов Волги, - рассказала и. о. начальника отдела охраны окружающей среды АО «ННК» Наталья Филина. - Сегодняшний сбор в рамках акции «Мы чистим мир» - уже третье мероприятие подобного характера. В этом году мы участвовали в субботниках по очистке берегов Волги и Татьянки, а в прошлом - поддержали акцию «Родники России». Активисты нашего коллектива всегда рады помочь природе, ведь ее здоровье - залог счастливой жизни будущих поколений.

Традиционными стали для нефтехимиков и акции по выпуску мальков ценных пород рыб. Так, только начиная с 2014 года сотрудники АО «ННК» выпустили в Волгу более 435 тысяч мальков сазана, толстолобика и стерляди. В этом году очередная акция запланирована на 1 октября - в большое плавание отправится еще 64 тысячи мальков сазана.

Три гектара чистого берега

Пластиковые бутылки и целлофановые мешки, покореженные мангалы и решетки для шашлыка, одинокие резиновые тапки и порванные надувные круги для плавания - чего только не валяется после летнего сезона на опустевших берегах острова. Специалист отдела охраны окружающей среды по обращению с отходами АО «НК НПЗ» Елизавета Васильева признается: даже не на работе, в свое свободное время она не может видеть бесхозный мусор - обязательно подберет и выбросит в урну. Эта «профессиональная деформация» природе на руку - если так будут поступать все жители Самарской губернии, шанс полюбоваться уникальными красотами нашего края представится не только внукам, но и правнукам.

- Я не понимаю, что мешает людям, которые сюда приехали с бутылкой лимонада, уезжая, забрать пустую тару с собой? - недоумевает Елизавета Васильева. - Наверное, это какойто пробел в воспитании - человека не научили, что это плохо не только для эстетического восприятия, но и наносит вред окружающей среде. Дома или на даче он бы мусор не бросил, а за забором - пожалуйста: «это не мое». Хотелось бы, чтобы таким людям было стыдно за свое поведение.

Не обращая внимания на моросящий дождик, трудовой десант компании «Роснефть» прочесал три гектара территории. В масштабах острова это приличный участок, а в масштабах экологии - вклад, который трудно переоценить.

- Для нас участие в этой акции - возможность поддержать хорошее дело, - говорит начальник управления охраны окружающей среды и очистных сооружений АО «КНПЗ» Анна Булушева. - У каждого нормального человека портится настроение, когда, выезжая на природу, он видит горы мусора от предыдущих туристов, с переработкой которого природе самой не справиться. Если так будет и дальше, скоро все будут жить на свалке. А мы хотим чистого мира для наших детей. Поэтому всегда готовы прийти природе на помощь!