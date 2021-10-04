Завершается реконструкция участка магистрального нефтепровода Куйбышев - Тихорецк в Волгоградской области

ООО «Транснефть – ТСД» завершает строительно-монтажные работы на магистральном нефтепроводе Куйбышев – Тихорецк

ООО «Транснефть – ТСД»в качестве технического заказчика завершает строительно-монтажные работы на магистральном нефтепроводе Куйбышев – Тихорецк, на участке 569-621,3 км в Волгоградской области.

Работы на участке велись с сентября 2019 года. За этот период выполнена реконструкция линейной части трубопровода, диаметром 1000 мм, с заменой участков общей протяженностью 54,92 км. В том числе, проведена реконструкция подводного перехода магистрального нефтепровода, протяженностью 366 м, через реку Иловля в Ольховском районе, 2-х переходов через малый водоток - ручей Большая Казанка - общей протяженностью 616 м, 4-х переходов через автодороги и железнодорожные пути, а также72-х пересечений с инженерными коммуникациями.

Проведен комплекс работ по сварке трубопровода в нитку, укладке и засыпке траншеи,монтажу 6 узлов запорной арматуры, камеры приема средств очистки и диагностики, технической и биологической рекультивации почвы.

В соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды организован выпуск порядка 260 тысяч экземпляров молоди рыб

Работы на подводных переходах проведены с учетом всех требований природоохранного законодательства и неукоснительным соблюдением правил промышленной безопасности. Кроме того, в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды, сохранения водных биоресурсов и среды их обитания в 2019-2021 годах организован выпуск порядка 260 тысяч экземпляров молоди рыб(стерляди, осетра русского, сазана, толстолобика) в бассейн Азовского моря (в реки Дон и Кубань) и Волгоградское водохранилище.

Техническое подключение участков к нефтепроводу Куйбышев – Тихорецк планируется в начале октября, полностью объект будет введен в эксплуатацию в ноябре 2021 года.

Замена и реконструкция участка магистрального нефтепровода Куйбышев – Тихорецк выполнялась в рамках программы технического перевооружения объектов АО «Транснефть – Приволга» с целью повышения надежности и экологической безопасности при эксплуатации трубопроводов.