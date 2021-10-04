Секрет трех маршрутов: что обязательно нужно увидеть в Жигулевском заповеднике

Жигулевский заповедник популярен среди туристов и жителей Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жигулевский государственный заповедник ведет свою историю с 1927 года, когда Совнарком РСФСР принял решение о его организации. Впервые же о необходимости сделать заповедник высказался известный советский лесовод, эколог Владимир Сукачев в статье «Об охране природы Жигулей» в Записках Симбирского областного естественноисторического музея.

- Устройство заповедника в Жигулях должно сохранить для изучения будущими поколениями те чудные леса, которые нависли по склонам над Волгой, и которые, главным образом, придают прелесть этим местам, - писал ученый.

Судьба заповедных территорий в целом по стране была непростой. В разные годы на территории Жигулевского заповедника претендовали нефтяные предприятия, что вело к загрязнению почвы и вырубке заповедных лесов ради развития инфраструктуры. Также руководство государства порой высказывалось, что в стране слишком много заповедных территорий. Вот и территория Жигулевского заповедника некоторое время провела в статусе земель Жигулевского лесхоза.

Посетители следуют по специальной тропе, что позволяет сохранять целостность грунта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Финальной датой, когда в очередной раз был образован заповедник, называется 4 октября 1966 года, когда Совет Министров РСФСР издал Постановление №812 «Об организации в Куйбышевской области Жигулевского государственного заповедника». Информация об этом содержится в разделе об истории заповедника на его официальном сайте.

Жигулевский заповедник состоит из двух участков – он частично находится на полуострове Самарская Лука и включает в себя острова Середыш и Шалыга. Общая площадь заповедника составляет 23 157 га. В заповеднике встречаются представители степной и лесной флоры и фауны, а также тундровой зоны.

Заповедник открыт для посещения, предлагаются три маршрута – для путешествия на автомобиле, пешей прогулки и для любителей животных. Мы решили выяснить, какие самые интересные и необычные места можно посетить в Жигулевском заповеднике даже осенью. Представляем три маршрута: два из них пешие, один - автомобильный, но с длинно пешей прогулкой, по благоустроенной тропе.

«Каменная чаша»

Территорию, по которой проходит маршрут, называют одной из самых красивейших в Самарской области. На высоте 150 метров находится родник с чистой студеной водой, сейчас родник является, в том числе, местом паломничества верующих.

Добраться туда можно экскурсионным маршрутом в Жигулевском заповеднике, который ведет через горный перевал.

Пройти там можно каждый день, заплатив за вход 50 рублей с человека.

«Стрельная гора»

Этот маршрут является одним из самых посещаемых в Самарской области среди туристов и жителей региона.

В конце сентября этого года тропа стала длиннее, появилась вторая смотровая площадка. Туристы перемещаются по металлическому мосту с ограждениями, что позволяет на вредить природе, сохраняя целостность грунта, и, вместе с тем, любоваться окружающими красотами.

Попасть на маршрут можно, проехав на автомобиле (в котором могут находиться до 5-ти человек) или в составе туристической группы на автобусе. На автомобиле можно проехать за 500 рублей.

Вот такие милые барсуки живут в заповеднике Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

«Городок барсуков»

Единственное в России искусственное поселение барсуков находится в Жигулевском заповеднике. Барсук является талисманом заповедника, в специальном домике можно посмотреть, как живут эти животные.

Барсуки очень своенравны, они могут просидеть в своих домиках, так и не выглянув посмотреть на пришедших туристов, как бы те их не уговаривали и не выманивали.

Посещение «Городка барсуков» бесплатное.