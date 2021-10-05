Александр Лазарев показал, как убивал студенток из Башкирии в оренбургском Гае

Силовики провели с мужчиной следственный эксперимент Фото: с сайта Следственного комитета России.

В Оренбургской области продолжается расследование зверского убийства трех девушек из Башкирии. Студенток медколледжа лишили жизни на улице Молодежной в городе Гае ночью 30 сентября 2021 года, а вечером 3 октября задержали подозреваемого — 29-летнего Александра Лазарева. Следователи допросили фигуранта и возбудили на него новые уголовные дела.

— Кроме статьи 105 УК РФ, ему вменяют изнасилование, соединенное с угрозой убийством, насильственные действия сексуального характера, поджог и угон, — сообщили в СК РФ.

4 октября следователи провели следственный эксперимент с участием подозреваемого. На месте он показал, как надругался над девушками и наносил им удары ножом. Во время этой процедуры Лазарева сопровождали оперативные сотрудники.

На допросе Лазарев во всем признался Фото: с сайта Следственного комитета России.

Мужчина не отрицает своей вины, но не может внятно объяснить, почему решил лишить квартиранток жизни. Он пытается донести до правоохранителей мысль, что они сами его вывели на преступление. Отметим, что накануне, 4 числа, злоумышленник и вовсе не реагировал на силовиков. Медики посчитали, что он в пал в непонятную кому, которая могла быть связана со стрессом и употреблением наркотиков.

В ближайшее время Александра доставят в суд, где ему будут избирать меру пресечение. Следствие будет ходатайствовать о заключении Лазарева под стражу. Также в ближайшее время ему предъявят обвинения. Кроме того, задержанного обязательно проверят на причастность к другим преступлениям.

Александр Лазарев лишь недавно вышел на свободу. В колонии строгого режима он отбывал наказание за убийства владельца бара «Апельсин». Того он тоже лишил жизни ножом. В исправительном учреждении у сидельца были не самые хорошие характеристики, он не отличался примерным поведением.

Сейчас расследование продолжается. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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