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Общество6 октября 2021 8:50

Что угрожает Самаре: почему звучат сирены и когда их могут включить по-настоящему

В городском Управлении гражданской защиты рассказали, что делать жителям, когда включают системы оповещения
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Самарцам рассказали, каких чрезвычайных происшествий стоит опасаться

Самарцам рассказали, каких чрезвычайных происшествий стоит опасаться

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 6 октября, в среду, прозвучат сирены экстренного оповещения. Их включат, чтобы проверить систему и провести тренировку сил и средств гражданской обороны. Что же в самом деле может грозить Самаре и как вести себя, услышав сирены, рассказал заместитель Управления гражданской защиты администрации Самары Евгений Вдовин в эфире радио «КП-Самара».

Что делать, когда звучат сирены

Звук сирены означает сигнал «Внимание всем!» Когда услышали сирены, необходимо включить телевизор или радио и прослушать транслируемое там сообщение.

В мирное время и когда нет никаких чрезвычайных происшествий, на телеэкранах будет транслироваться картинка, оповещающая о проверке системы.

Радиоточкой сейчас мало кто пользуется, но службы экстренного реагирования могут забирать частоту некоторых радиостанций, чтобы оповестить население.

Как еще оповещают

Понятно, что в современном мире уже мало кто пользуется радиоточкой в квартире или смотрит телевизор. Тем более, что сирены звучат в рабочее время. Поэтому, чтобы оповестить население о потенциальной угрозе, используются разные способы.

Как рассказал Евгений Вдовин, на случай реальной опасности предусмотрено sms-информирование. Сейчас каждый, кто пользуется мобильной связью, получает сообщения о неблагоприятных погодных условиях. Придет сообщение и в экстренной ситуации, причем, как отметил Вдовин, информирование организуют только в тех районах города, где есть реальная опасность, чтобы не беспокоить остальных жителей.

Также в общественном транспорте о чрезвычайной ситуации сообщат на бегущей строке на электронном табло, установленном в салоне.

Рассказал Вдовин и еще об одном способе информирования – это колокольный звон. С епархией заключено соответствующее соглашение, и в случае необходимости зазвонят колокола в храмах.

Что угрожает самарцам

В среду в Самаре сирены включат ради проверки. Поводом же для экстренного оповещения могут послужить несколько событий. Как отметил Вдовин, к таким относятся техногенные пожары, подтопления, а также землетрясения и их отголоски. Но такие природные опасности не слишком реальны: например, землетрясения у нас были, но это примерно 1-3 балла, отголоски более мощных толчков в других районах.

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