Потребовали деньги за интим: подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае обвинил своих жертв в вымогательстве

Александр Лазарев пытается объяснить свои действия поведением девушек Фото: с сайта Следственного комитета России.

В Гайском городском суде прямо сейчас избирают меру пресечения для 29-летнего Александра Лазарева. Ему вменяют сразу несколько преступлений, в том числе изнасилование и зверское убийство трех студенток медколледжа, приехавших в Оренбургскую область из Башкирии. Трагедия произошла 30 сентября на улице Молодежной в Гае. Как стало известно, подозреваемый признает свою вину, но уверяет, что девушки сами его вывели.

— Из его допроса следует, что он был знаком с девушками. Вечером 30 числа они встретились, Лазарев пришел к ним в гости. У них была интимная близость, а потом студентки якобы потребовали у него за это 50 тысяч рублей, — рассказывает «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией. — После этого подозреваемый, как он говорит, вышел из себя и уже не ведал, что творит.

Оперативники не очень доверяют таким словам задержанного. Мужчина уже несколько раз судим. Последний раз попал в колонию строгого режима в 2012 году за убийство директора бара «Апельсин» ночью 23 февраля. По версии следствия, тогда Лазарев во время распития спиртного поссорился с владельцем заведения и ударил его ножом в шею. Вскоре после этого он сам пришел в полицию и заявил, что якобы защищал какую-то девушку. Следователи этому не поверили и приговорили преступника к 9 годам лишения свободы. Силовики не исключают, что хитрит фигурант и сейчас.

Знакомые погибших также отзываются о них только в положительном ключе. На студенток никогда не жаловались соседи. К словам возможного убийцы люди относятся скептически.

Все знакомые погибших отзываются о них только в положительном ключе и не верят словам подозреваемого Фото: соцсети

Убийство Адили, Зульфии и Айгиз было совершено ночью 30 сентября. Адилю и Зульфию нашли мертвыми на съемной квартире. Айгиз пыталась убежать, но злодей настиг ее на улице. У всех зафиксировали множественные ножевые ранения.

3 октября, после того как сыщики нашли окровавленные вещи в районе водонапорной башни в Гае, была установлена личность подозреваемого. По ДНК удалось выйти на Александра Лазарева, ранее уже попадавшего в поле зрения правоохранителей. Вечером 3-го числа его поймали в Орске во время угона машины.

Сначала задержанный ни на кого не реагировал, врачи считали, что он впал в непонятную кому ввиду стресса и возможного употребления наркотиков. После процедур у медиков Лазарев заговорил и на месте показал, как убивал девушек.

В СУ СК РФ по Оренбургской области заявили, что будут настаивать на заключении подозреваемого под стражу подозреваемого на два месяца. Процесс по аресту в суде сейчас продолжается, как и расследование. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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