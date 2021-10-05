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Происшествия5 октября 2021 13:12

Был подавлен и со всем соглашался: в Гае арестовали подозреваемого в убийстве трех студенток из Башкирии

Александр Лазарев как минимум два месяца проведет под стражей, ему вменяют сразу несколько серьезных преступлений
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Подозреваемый уже на месте показал, как убивал девушек

Подозреваемый уже на месте показал, как убивал девушек

Фото: с сайта Следственного комитета России.

5 октября в Гайском городском суде арестовали 29-летнего Александра Лазарева. Подозреваемого в убийстве трех девушек из Башкирии 30 сентября, отправили под стражу на 2 месяца — до 30 ноября 2021 года.

Следователи вменяют Лазареву не только расправу над студентками медицинского колледжа. Правоохранители возбудили на него уголовные дела также по факту изнасилования Адиль, Айгиз и Зульфии и совершения в отношении них насильственных действий сексуального характера. Кроме того, Александру предстоит ответить за поджог и угон.

Сам злоумышленник дал признательные показания и продемонстрировал на месте трагедии, как лишал своих жертв жизни. Судя по кадрам, опубликованным силовиками в сети, на следственный эксперимент Лазарева привезли в бронежилете.

В суде Александр вел себя подавленно, с журналистами не общался. С обвинениями в свой адрес он согласился.

Правоохранители указали на тяжесть совершенного преступления, а также на то, что Лазарев ранее судим и может скрыться от следствия. Служители Фемиды не долго думали, чтобы согласиться с арестом фигуранта.

На предполагаемого убийцу вышли 3 октября после того, как в районе водонапорной башни в Гае были обнаружены окровавленные вещи. Экспертиза указала на сходство биологического материала, снятого с этой одежды, с Лазаревым, ранее уже сидевшим за убийство.

Вечером 3 числа в Орске полицейским поступил сигнал об угоне машины. Похитителя «десятки» задержали на территории одного из местных детских садов — им оказался Александр Лазарев.

Сейчас расследование продолжается. Следователи не исключают, что рецидивист может быть причастен и к другим нарушениям закона.

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