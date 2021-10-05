Был подавлен и со всем соглашался: в Гае арестовали подозреваемого в убийстве трех студенток из Башкирии

Подозреваемый уже на месте показал, как убивал девушек Фото: с сайта Следственного комитета России.

5 октября в Гайском городском суде арестовали 29-летнего Александра Лазарева. Подозреваемого в убийстве трех девушек из Башкирии 30 сентября, отправили под стражу на 2 месяца — до 30 ноября 2021 года.

Следователи вменяют Лазареву не только расправу над студентками медицинского колледжа. Правоохранители возбудили на него уголовные дела также по факту изнасилования Адиль, Айгиз и Зульфии и совершения в отношении них насильственных действий сексуального характера. Кроме того, Александру предстоит ответить за поджог и угон.

Сам злоумышленник дал признательные показания и продемонстрировал на месте трагедии, как лишал своих жертв жизни. Судя по кадрам, опубликованным силовиками в сети, на следственный эксперимент Лазарева привезли в бронежилете.

В суде Александр вел себя подавленно, с журналистами не общался. С обвинениями в свой адрес он согласился.

Правоохранители указали на тяжесть совершенного преступления, а также на то, что Лазарев ранее судим и может скрыться от следствия. Служители Фемиды не долго думали, чтобы согласиться с арестом фигуранта.

На предполагаемого убийцу вышли 3 октября после того, как в районе водонапорной башни в Гае были обнаружены окровавленные вещи. Экспертиза указала на сходство биологического материала, снятого с этой одежды, с Лазаревым, ранее уже сидевшим за убийство.

Вечером 3 числа в Орске полицейским поступил сигнал об угоне машины. Похитителя «десятки» задержали на территории одного из местных детских садов — им оказался Александр Лазарев.

Сейчас расследование продолжается. Следователи не исключают, что рецидивист может быть причастен и к другим нарушениям закона.

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