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Спорт5 октября 2021 16:15

Приюти песика и жди футболиста: «Крылья Советов» помогают бездомным собакам найти новый дом

В день защиты животных игроки самарской команды ищут хозяев для питомцев приюта «Флагманвет»
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Агата ждет, когда ее заберут в новый дом

Агата ждет, когда ее заберут в новый дом

Футболисты самарских "Крыльев Советов" в образовавшемся из-за игр сборных перерыве в чемпионате России занялись проблемами животных и решили найти питомцам приюта "Флагманвет" новый дом. Акцию приурочили ко Дню защиты животных.

Всемирный день защиты животных ежегодно отмечается 4 октября с целью привлечения внимания к проблемам зверей и окружающей среды в целом. Дата была выбрана в 1931 году во время международного конгресса сторонников движения в защиту природы во Флоренции. Именно 4 октября скончался святой Франциск Ассизский, который считался покровителем животных, а также оказывал помощь нуждающимся.

Ранее игроки "Крыльев" уже прогулялись с обитателями приюта по Струковскому парку, что, похоже, очень понравилось и им самим, и животным - все оказались игривыми и активными. Футболисты также приобрели для четвероногих питомцев игрушки, корма и лекарства.

Теперь же "Крылья" пытаются найти новый дом для питомцев приюта, которых готовы отдать в хорошие руки.

Так, двухлетняя Агата очень активна на прогулке, несмотря на травму передней лапки. Она готова подарить новым хозяевам много положительных эмоций.

Тайга станет хорошим другом для всей семьи

Тайга станет хорошим другом для всей семьи

Восьмимесячная Тайга легко может подружиться с другими животными и детьми. Она очень добрая и озорная.

Лост осталась последний из братьев и сестер, у кого пока нет нового дома

Лост осталась последний из братьев и сестер, у кого пока нет нового дома

Шестимесячная Лост осталась последней из своих братьев и сестер, у кого пока нет дома, поэтому и получила такую кличку. Она очень активна и готова стать хорошим и верным другом для своего хозяина.

Блэк имеет уникальный черный окрас и веселый нрав

Блэк имеет уникальный черный окрас и веселый нрав

Пятимесячный Блэк имеет абсолютно черный окрас и веселый нрав. Небольшой, но активный пес любит гулять и ждет, когда его заберут в новый дом.

Кстати, передать собак новым хозяевам придут игроки "Крыльев", которые гуляли с ними в парке. Так что можно обрести отличного питомца и одновременно принять в гостях Антона Зиньковского или Никиту Чернова.

Подробнее о том, как взять себе питомца, можно узнать на страницах приюта Вконтакте или Инстаграме.

ФОТО: ПФК "Крылья Советов".

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