Александра Лазарева официально обвинили в убийстве и изнасиловании трех студенток в Оренбургской области

На допросе преступник признал все. СУ СК РФ

"Пять статей разом"

Вероятному убийце трех студенток в Гае Оренбургской области Александру Лазареву официально предъявили обвинение сразу по пяти статьям. Самые тяжелые из них - убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием, изнасилование с угрозой убийства, и насильственные сексуальные действия в отношении несовершеннолетней.

5 октября 2021 года состоялось судебное заседание, на котором следователи ходатайствовали, чтобы заключить фигуранта дела под стражу. Суд все требования удовлетворил. Сейчас Лазарева обвиняют также в угоне автомобиля, поджоге - но это самые "легкие" его преступления.

Убийство трех студенток потрясло всю страну. Девушек нашли мертвыми в съемной квартире. Одна из них успела выбежать к подъезду - но все равно погибла. Сначала подозрение пало на кавалера одной из студенток, но все оказалось гораздо страшнее. 3 октября в розыск был объявлен Александр Лазарев, 30-летний уроженец Орска. На него вышли, проведя генетическую экспертизу, используя окровавленную одежду, которую нашли около водонапорной башни. Сначала полиция наведалась к нему домой - но там мужчины не оказалось, только родственники, которые были шокированы визитом группы захвата.

Александр вышел на свободу только в июле, за ним вообще следили? Правоохранители объясняют — должны были. Согласно приговору за убийство в «Апельсине» Лазареву назначили не только 9 лет «строгача», но и год ограничения свободы. Каждый месяц он должен был отмечаться в инспекции, не выезжать за пределы области и соблюдать другие правила.

— Претензий за это время к нему не возникало. У него есть жена и дочка. Он виделся с родителями, в том числе и после убийства, никто не ожидал, что Александр к этому причастен, — говорят силовики. — Сейчас следствия будет проверять, в полной ли мере осуществляли надзор за отсидевшим. Если будет выявлены нарушения, то могут быть возбуждены новые уголовные дела.

Задержали мужчину уже вечером. Он пытался угнать машину, но это заметил хозяин авто. На территории школы к преступнику подошел полицейский. Он сначала представился сторожем детсада, но правоохранитель вспомнил распространенный фоторобот. Дазарев оказал сопротивление при задержании. Потом и вовсе впал в кому. Но уже на следующий день его удалось допросить.

Вероятный убийца все показал

«Сами они такие»

И он начал рассказывать такие вещи, от которых даже у бывалых оперативников был ком в горле.

- Пришел к ним в гости. Встретились вечером, познакомились. Ну там посидели, а потом и в постель. Я их обслужил, а они стали с меня деньги требовать. 50 тысяч попросили. Ну откуда у меня такие деньги, - завел мужчина, пытаясь вызвать сочувствие у полицейских. Вряд ли у него что-то получилось. Кстати, все попытки показать свою невменяемость были лишь игрой. Александр очень здраво и подробно показал на месте трагедии, как убивал девчонок. Соседи в этот момент заперлись по домам. Силовики были в бронежилетах – лишь бы не сбежал.

Александр на фото выглядит довольно спокойным

У видавших виды полицейских слова подозреваемого вызвали только отторжение. В колледже и среди друзей никто не отзывался плохо о студентках. Учились, посещали лекции. У одной из них точно был парень – его сначала и заподозрили в убийстве. И тут что? «Запали» на зэка, который только пару месяцев как вышел из колонии? Просили у него денег? Привели в свою постель? Наверное, убийца просто пытался доказать: действовал в состоянии аффекта. Кстати, в 2021 году, когда Лазарев убил хозяина бара в Орске, он уже пытался сослаться на аффект. Но судьи его не поддержали и дали 9 лет колонии. После этого Лазарев, как он говорит, вышел из себя и уже не ведал, что творит. Силовики не исключают, что хитрит фигурант и сейчас.

Сейчас Лазарева заключили под стражу. Следователи продолжат разбираться в том, что произошло.

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