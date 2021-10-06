Свежие новости о «Крыльях Советов» на 6 октября 2021: сборные и кандидат на «Джентльмена года»

Иван Сергеев номинирован на «Джентльмена года». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Российский футбол ушел на паузу из-за игр сборных. «Крылья» отправились отдыхать в хорошем настроении – в эту субботу самарцы обыграли в Москве «Динамо» 1:0. Единственный гол забил Роман Ежов.

Команда получила несколько дней выходных, но уже завтра вернется к тренировкам. Рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 6 октября 2021.

Товарищеский матч с «Уралом»

«Крылья Советов» снова сыграют контрольный поединок с «Уралом». Пройдет он в понедельник, 11 октября, в Екатеринбурге.

Перед началом сезона, а также во время предыдущей паузы на игры сборных «Крылья» также проводили товарищеские матчи с «Уралом». Всего их было три. Последняя контрольная игра закончилась крупной победой самарцев 4:1. По голу у команды Игоря Осинькина забили Сарвели, Липовой, Чернов и Цыпченко.

Ближайшая официальная игра назначена на 17 октября. В этот день «Крылья» примут на «Солидарность Самара Арене» «Нижний Новгород».

Игроки «КС» уехали в сборные

В национальные команды получили вызов Мехди Зеффан, Данил Пруцев и Сергей Пиняев. Первый уехал в расположение сборной Алжира, которая сыграет два отборочных матча ЧМ-2022 со сборной Нигера.

Пруцев отправился в молодежную сборную России, которая сыграет в отборе на Евро-2023 с Северной Ирландией и Литвой.

Пиняев же уехал в юношескую сборную России, которая примет участие в турнире в Загребе и сыграет с юношескими сборными Хорватии, Швейцарии и Болгарии.

Джентльмен года

Иван Сергеев номинирован на премию «Джентльмен года», которую с 1994 года проводит «Комсомольская правда». Лауреат премии должен быть не только отличным футболистом, но и вести себя подобающе.

Соперники у Сергеева серьезные - Александр Ерохин, Михаил Кержаков, Георгий Джикия, Юрий Дюпин, Игорь Дивеев, Матвей Сафонов, Максим Барсов, Федор Смолов, Даниил Фомин и Рифат Жемалетдинов.

Голосование проходит в два этапа. На первом выбирать будут болельщики, на втором – жюри.

Еще ни один игрок «Крыльев Советов» не удостаивался звания «Джентльмена года».

Футболисты «Крыльев» ищут животным новый дом

Во Всемирный день защиты животных «Крылья» и приют «Флагманвет» объявили акцию. Футболисты помогают пристроить животных.

Никита Чернов, Антон Зиньковский, Сергей Божин и Александр Солдатенков взяли по собаке из приюта и прогулялись с ними.

Если вам приглянулась одна из собак, то ее вам привезет тот игрок «Крыльев», который с ней гулял.