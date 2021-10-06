Сколько стоит здоровье? Рассказываем, дорого ли болеть в Самаре

Посчитали, во сколько примерно обойдется лечение от гриппа и простуды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С наступлением первых осенних холодов начинается пора сезонных респираторных заболеваний. Каким бы хорошим иммунитетом не обладал человек, он все же не понаслышке знает о простуде, головных болях и насморке в данное время года. Вот и журналист «КП-Самара» зря понадеялся на свой иммунитет и прошелся под первым сентябрьским дождем в тонкой осенней ветровке, а на следующий день уверенности в невосприимчивости к вирусам немного поубавилось. Проблемы со здоровьем - это не только плохое самочувствие, но и затраты. Рассказываем, дорого ли болеть в Самаре.

Так как температура поднялась свыше 38 градусов, идти на прием к участковому терапевту было опасно как для себя, так и для окружающих. Сейчас в Самарской области наблюдается сложная обстановка с эпидемией коронавируса, поэтому в медицинских учреждениях оборудованы отдельные входы, чтобы больные с признаками простуды не контактировали в очередях с другими людьми. Если же пациенту совсем плохо, то дежурный врач приедет на дом. Так как повышенная температура тела является одним из признаков заболевания коронавирусной инфекцией, у всех пациентов берется тест на COVID-19. В государственных поликлиниках это делается бесплатно. В частных лабораториях Самары ПЦР-тесты можно сдать по цене от 900 рублей.

После осмотра терапевт может назначить дополнительные анализы, например, рентгенологическое исследование органов грудной клетки, анализ крови, компьютерная томография (КТ) легких и прочее. Это зависит от тяжести протекающей болезни у пациента. По направлению участкового терапевта, большинство таких исследований можно пройти бесплатно по ОМС. Если пациент не желает долго ждать результатов анализов, можно пройти исследования на платной основе.

В Самаре у всех пациентов с высокой температурой берут анализ на коронавирус Фото: Наталья АРТЯКОВА

После постановки диагноза врач назначает лечение. К счастью, у журналиста «КП-Самара» коронавирус не подтвердился, однако терапевт поставил под вопросом внебольничную пневмонию и назначил прием антибиотиков.

Мониторинг цен на противовирусные препараты в Самаре показал, что в аптеках цены на одни и те же лекарства могут различаться. Поэтому при публикации данного исследования «КП-Самара» возьмет за основу средние цены на лекарства по Самаре по данным Информбюро «Служба здоровья».

Стоит отметить, что данное исследование не является назначением лечения. Назначение на прием данных препаратов может дать только врач, исходя из симптомов пациента:

Антибиотики в Самаре можно приобрести от 200 до 1500 рублей.

Жаропонижающие лекарства продаются по цене от 99 до 500 рублей, в зависимости от количества таблеток в пачке.

Противовирусное. Цена за 20 таблеток в Самаре от 300 до 2000 рублей.

Таблетки от кашля. Цена в самарских аптеках от 100 до 300 рублей упаковку 20 таблеток.

Также врачи советуют принимать вместе с антибиотиком препараты для восстановления микрофлоры кишечника. Такие препараты в Самаре стоят примерно 700 рублей.

Помимо лекарственных препаратов для восстановления иммунитета в осенний период необходимо пить витамины. Можно купить готовый комплекс витаминов либо обойтись «аскорбинкой» или начать есть больше цитрусовых. Здесь дело каждого, но лучше прислушаться к мнению врача, который назначит необходимые витаминные комплексы.

В среднем для журналиста «КП-Самара» лечение простуды в Самаре обошлось в 2500 тысячи рублей. Однако стоит отметить, что болезнь может протекать с осложнениями. Тогда врач может назначить также инъекции, в этом случае чек из аптеки может увеличиться еще на несколько тысяч рублей.

Исходя из данного исследования, можно сделать вывод, что в некоторых аптеках Самары лекарства можно найти намного дешевле, чем в других. Но с учетом того, что человек болеет и чувствует себя плохо, он вряд ли будет ездить по городу в поисках скидок на таблетки, а просто купит все необходимое в ближайшей к дому аптечной сети.

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