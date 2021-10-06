Чем болеют, куда поедут, сколько получат: военком раскрыл секреты осеннего призыва-2021 в Самарской области

В регионе хотят отправить служить более 1600 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поедут в Крым и в Калининград

Осенний призыв в Самарской области стартовал в 2021 году. Началась работа призывных пунктов 1 октября. Как рассказал военком Самарской области, полковник Алексей Вдовин, в этом году планируется отправить к месту службы около 1600 человек. Один авиаборт полетит в Калининград, два - в Республику Крым, один воинский эшелон поедет на Дальний Восток.

Как объяснили в комиссариате, 100 призывников заранее прошли подготовку по военно-учетным специальностям в организация ДОСААФ и колледжах, и теперь будут выполнять именно такие задачи на военной службе. В частности, в ВДВ поедут девять водителей-парашютистов, которых готовили на аэродроме "Бобровка".

Продолжают призывать в ряды российской армии и юнармейцев. Правда, их не так много - зато, многие после такой подготовки поступают в высшие военные учебные заведения. В этом году таких ребят было 102 человека. Еще 15 самых достойных призывников, как ожидается, отправятся в Президентский полк. Отбор будет проходить дополнительно.

Алексей Вдовин пояснил, что снизилась и доля 18-летних призывников, учащихся различных учебных учреждений. Кстати, в этом году им даже не нужно приходить на участки для медосвидетельствования - в том случае, если ребята по учебе имеют право на отсрочку. Это позволит немного высвободить врачей и уменьшить объем работы в тяжелых пандемийных условиях.

Стали здоровее, но смартфоны подводят

Призывники в Самарской области стали здоровее. По итогам весенней кампании были освобождены от прохождения военной службы более 3000 человек, это меньше, чем годом ранее.

- При этом возросло количество человек в группе "годны с незначительными ограничениями". Свою негативную роль играют гаджеты, с которыми молодежь просто не расстается, - рассказал начальник центра военно-врачебной экспертизы ВКСО Вячеслав Васильев.

Он также привел рейтинг болезней, с которыми самарцев не пускают в армию. На первом месте болезни костно-мышечной системы, на втором - психические расстройства, доля которых все же немного, но снизилась. На третьем - болезни нервной системы.

В этом году призыв также проходит на фоне пандемии коронавируса. Все противоэпидемиологические меры соблюдаются неукоснительно. Весь транспорт проходит дезинфекцию, также постоянная уборка ведется на призывных пунктах. Все обеспечены масками, экспресс-тестами. Алексей Вдовин отметил, что весь персонал, в том числе административный, тестирование проходит многократно. Главная цель- не допустить заражения ни на призывных пунктах, ни в пути и не допустить коронавирус в военные части.

Есть жалобы? Рассмотрим

Представитель военной прокуратуры в свою очередь рассказал о том, как контролируется соблюдение прав призывников. Здесь рассматривают все обращения и от призывников, и от их родителей, разъясняют решения комиссии. При этом эксперты попросили не "кормить" мошенников, которые обещают гарантированную отсрочку от призыва, а на самом деле только подводят своих клиентов под ответственность.

- Не стоит доверять мошенникам. Невозможно подделать официальные справки, они проходят многократную проверку, легко проверяются, любая сверка с медицинским учреждением покажет, что все неправда. Если есть сомнения, лучше обратиться в прокуратуру военную, решение будет пересмотрено вышестоящей комиссией. Если ограничения для службы есть, их обязательно подтвердят, - сказал эксперт военной прокуратуры региона.

Алексей Вдовин отметил, что весной было заведено 9 уголовных дел по уклоняющимся от призыва гражданам, также в работе находились 100 административных производств в отношении таких парней.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

- Банковскую карту призывникам дают сразу на сборном пункте. Сюда приходит довольствие от 2086 до 4300 рублей. Тем, кто имеет статус "сирота" - 55% оклада по воинской части.

- Сим-карты призывникам выдают на сборном пункте, потом ее номер можно сообщить родителям. С собой можно взять только обычный телефон для связи, а не навороченный смартфон.

- На территории Самарской области службу будут проходить более 300 человек.

КОНТАКТЫ

В период осенней кампании 2021 года в военном комиссариате Самарской области будет работать телефон "горячей линии" 8(846)332-37-87. Звонить можно с 9.00 до 12.00 с понедельника по пятницу.