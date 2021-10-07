Самарская область попала в число лидеров по реализации нацпроекта «Производительность труда»

Реализация нацпроекта в регионе проходит на хорошем уровне Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В минувший понедельник 4 октября, в понедельник, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел оперативное совещание. В нем приняли участие руководители и представители различных министерств и ведомств, главы районов. Обсуждали актуальные для региона вопроса, в том числе и уровень реализации в губернии национальны проектов, которым власти уделяют особое внимание.

Так, отдельно на мероприятии поговорили о нацпроекте «Производительность труда». Министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин рассказал, что работа ведется полным ходом. Из 14 показателей выполнены 12, до конца ноября планируется достичь стопроцентного результата.

— По ряду показателей план даже превышен. Например, количество сотрудников, прошедших обучения инструментам повышения производительности труда, уже достигло 825 человек. План же — 434, — отметил министр.

Перевыполнен план и по числу предприятий-участников, внедряющих мероприятия нацпроекта под региональным управлением. Среди них преобладает отрасль обрабатывающего производства — 65 %. К сельскому хозяйству и пищевой промышленности относятся 16 %. К сфере строительства — 6 %, торговли — 5 %, транспорта — 4,5 %, ЖКХ и водоснабжения — 4%.

Те, кто задействован в национальном проекте, имеют определенные преимущества. Так, им доступны льготные займы из федерального и областного бюджета под 1 % годовых сроком до 5 лет на приобретение промышленного оборудования.

Есть и другие преференции. Компаниям — участникам нацпроекта — введена дополнительная мера поддержки и стимулирования. Речь идет об инвестиционном вычете по налогу на прибыль организаций. В 2020 году и первом квартале 2021 года ей воспользовались уже больше 10 предприятий. Подобные меры не остаются незамеченными, а результаты дают о себе знать.

— Самарская область входит в число лидирующих регионов по количеству предприятий, вовлеченный в национальный проект. Их 111, в том числе и крупных, — поделился Виктор Кудряшов.

По словам председателя облправительства, на следующий, 2022 год, планы еще более амбициозные — в национальном проекте «Производительность труда хотят задействовать 121 предприятие». Все возможности для этого есть. Финансирование мероприятий по проекту идет по графику.