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Общество8 октября 2021 8:00

Самарское предприятие ОДК Ростеха расширяет пропускную способность испытательных стендов авиационных двигателей.

Только за первый год поставок отгружено более десятка модернизированных двигателей НК-32. Введена в эксплуатацию новая система подачи топлива
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Новое хранилище ГСМ позволит снабжать топливом испытательный комплекс. Фото: ОДК "Кузнецов"

Новое хранилище ГСМ позволит снабжать топливом испытательный комплекс. Фото: ОДК "Кузнецов"

В сентябре на предприятии «ОДК-Кузнецов» получено заключение о вводе в эксплуатацию новой системы подачи горюче-смазочных материалов (ГСМ). На объекте, отвечающем современным требованиям экологии и безопасности, установлено оборудование для автоматизации процессов.

«Расширение пропускной способности испытательных стендов, в том числе, за счет модернизации системы подачи топлива – одна из приоритетных производственных задач, - заявил управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев. - Ведется работа по заключению контрактов. В перспективе весь действующий парк соответствующих самолетов будет ремоторизирован».

Действующий ранее склад ГСМ выводился из эксплуатации поэтапно, чтобы обеспечить бесперебойный график работы испытательной станции.

В настоящее время в «ОДК-Кузнецов» ведутся работы по строительству и модернизации 22 объектов.

Подготовка двигателя НК-32 к испытаниям в цехе. Фото: ОДК "Кузнецов"

Подготовка двигателя НК-32 к испытаниям в цехе. Фото: ОДК "Кузнецов"

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