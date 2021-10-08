Куда сходить в Самаре на выходных 9-10 октября 2021

В Самаре будет, что посмотреть на выходных
Фото: Иван МАКЕЕВ
В предстоящие выходные в Самаре можно будет посмотреть баскетбол, послушать оркестр под управлением дирижера, работающего в Монте-Карло, а также сходить в кино на очередной фильм про агента 007.
Мюзикл для детей «Бременские музыканты» в театре оперы и балета
Мюзикл по мотивам сказки братьев Гримм ставят в самарском театре оперы и балета с 2012 года.
По сюжету молодой Трубадур со своими друзьями, Ослом, Котом, Псом и Петухом, приезжает на выступление в город, где влюбляется в принцессу. Отцу принцессы, Королю, новый поклонник дочери приходится не по душе, и он выгоняет музыкантов.
В нашей стране сказка в большей степени известна благодаря советскому мультфильму 1969 года, который стал музыкальной фантазией на тему сказки с музыкой с элементами рок-н-ролла авторства Геннадия Гладкова.
Мюзикл покажут 9 октября, в субботу, начало в 11:00.
Женский «БК Самара» дома сыграет с московским «Динамо»
Женская баскетбольная «Самара» сыграет с московским «Динамо» во втором туре премьер-лиги.
В первом, своем дебютном матче в премьер-лиге, самарские девушки крупно уступили екатеринбургскому клубу «УГМК», который является действующим и многократным чемпионом, со счетом 57:94.
Теперь в гости к «Самаре» приедет московское «Динамо». Наши девушки примут команды из Москвы на паркете «МТЛ-Арены» 9 октября, начало встречи в 18:00.
Филармония
Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии выступит под управлением приглашенного дирижера оркестра филармонии Монте-Карло Николя Краузе.
Солистом выступит скрипач, лауреат международных конкурсов Когана и Ауэра, обладатель Гран-При Международного конкурса скрипачей Postacchini Матвей Блюмин.
Концерт состоится в субботу, 9 октября, в 18:30.
«Заточка» в «Баре без названия»
Популярный андеграундный канрти-рэп дуэт «Заточка» представит в Самаре новый альбом «Вынь да положь».
В своих песнях музыканты с сарказмом высказываются об острых социальных проблемах, высмеивая стереотипы.
Концерт проходит при поддержке «Комсомольской правды – Самара» и состоится 9 октября в 20:00.
Концерт ROCK PRIVET
Московская музыкальная группа получила известность в интернете за счет выпуска русскоязычных песен, тексты которых накладывают на музыку западных групп.
Живое выступление коллектива состоится 9 октября в КРЦ «Звезда» в Самаре в 19:00.
Лекция «Самара кондитерская» в музее Рязанова
В музее Эльдара Рязанова расскажут о том, какими сладостями любили полакомиться жители нашего города в начале XX века. Слушатели узнают о том, какие были производители и кто проверял конфетную фабрику.
Лекция состоится в музее в субботу, 9 октября в 17:30.
Экоквиз «Лента Мебиуса»
Самарцам предлагают сыграть в интеллектуальную игру на тему экологии. Для победы понадобятся не только фактические знания, будут и задания на логику и сообразительность. Участвовать могут как отдельные игроки, так и команды в составе до семи человек. Участие в игре бесплатное.
Игра состоится в субботу, 9 октября, в 15:00 в ТЦ «МЕГА». Сбор - на фудкорте.
Что идет в кино
«Не время умирать»
Очередной эпизод знаменитой бондианы. Этот фильм о британском суперагенте 007 Джеймсе Бонде стал последним, в котором Бонда сыграл Дэниел Крейг.
Легендарный шпион, который в этот раз внезапно старается наладить семейный быт, снова получает задание спасти мир. На этот раз ему предстоит спасти похищенного ученого, попутно обезвредив таинственного злодея. Получится или нет – увидите в кино.
«Дюна»
Фильм, снятый по научно-фантастическому роману американского писателя Фрэнка Герберта.
Роман был опубликован в 60-х годах прошлого века. Сюжет разворачивается в будущем времени в далекой галактике. Могущественная семья, управляющая целыми планетами, получает в свое распоряжение планету Арракис, на которую отправляется наследник могущественного рода.
Хотя на планете, на первый взгляд, нет ничего кроме песка и палящего солнца, вокруг нее, тем не менее, разгорается межгалактический конфликт из-за имеющегося там ценнейшего ресурса, необходимого для космических перелетов.