Куда сходить в Самаре на выходных 9-10 октября 2021

В Самаре будет, что посмотреть на выходных Фото: Иван МАКЕЕВ

В предстоящие выходные в Самаре можно будет посмотреть баскетбол, послушать оркестр под управлением дирижера, работающего в Монте-Карло, а также сходить в кино на очередной фильм про агента 007.

Мюзикл для детей «Бременские музыканты» в театре оперы и балета

Мюзикл по мотивам сказки братьев Гримм ставят в самарском театре оперы и балета с 2012 года.

По сюжету молодой Трубадур со своими друзьями, Ослом, Котом, Псом и Петухом, приезжает на выступление в город, где влюбляется в принцессу. Отцу принцессы, Королю, новый поклонник дочери приходится не по душе, и он выгоняет музыкантов.

В нашей стране сказка в большей степени известна благодаря советскому мультфильму 1969 года, который стал музыкальной фантазией на тему сказки с музыкой с элементами рок-н-ролла авторства Геннадия Гладкова.

Мюзикл покажут 9 октября, в субботу, начало в 11:00.

Женский «БК Самара» дома сыграет с московским «Динамо»

Женская баскетбольная «Самара» сыграет с московским «Динамо» во втором туре премьер-лиги.

В первом, своем дебютном матче в премьер-лиге, самарские девушки крупно уступили екатеринбургскому клубу «УГМК», который является действующим и многократным чемпионом, со счетом 57:94.

Теперь в гости к «Самаре» приедет московское «Динамо». Наши девушки примут команды из Москвы на паркете «МТЛ-Арены» 9 октября, начало встречи в 18:00.

Филармония

Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии выступит под управлением приглашенного дирижера оркестра филармонии Монте-Карло Николя Краузе.

Солистом выступит скрипач, лауреат международных конкурсов Когана и Ауэра, обладатель Гран-При Международного конкурса скрипачей Postacchini Матвей Блюмин.

Концерт состоится в субботу, 9 октября, в 18:30.

«Заточка» в «Баре без названия»

Популярный андеграундный канрти-рэп дуэт «Заточка» представит в Самаре новый альбом «Вынь да положь».

В своих песнях музыканты с сарказмом высказываются об острых социальных проблемах, высмеивая стереотипы.

Концерт проходит при поддержке «Комсомольской правды – Самара» и состоится 9 октября в 20:00.

Концерт ROCK PRIVET

Московская музыкальная группа получила известность в интернете за счет выпуска русскоязычных песен, тексты которых накладывают на музыку западных групп.

Живое выступление коллектива состоится 9 октября в КРЦ «Звезда» в Самаре в 19:00.

Лекция «Самара кондитерская» в музее Рязанова

В музее Эльдара Рязанова расскажут о том, какими сладостями любили полакомиться жители нашего города в начале XX века. Слушатели узнают о том, какие были производители и кто проверял конфетную фабрику.

Лекция состоится в музее в субботу, 9 октября в 17:30.

Экоквиз «Лента Мебиуса»

Самарцам предлагают сыграть в интеллектуальную игру на тему экологии. Для победы понадобятся не только фактические знания, будут и задания на логику и сообразительность. Участвовать могут как отдельные игроки, так и команды в составе до семи человек. Участие в игре бесплатное.

Игра состоится в субботу, 9 октября, в 15:00 в ТЦ «МЕГА». Сбор - на фудкорте.

Что идет в кино

«Не время умирать»

Очередной эпизод знаменитой бондианы. Этот фильм о британском суперагенте 007 Джеймсе Бонде стал последним, в котором Бонда сыграл Дэниел Крейг.

Легендарный шпион, который в этот раз внезапно старается наладить семейный быт, снова получает задание спасти мир. На этот раз ему предстоит спасти похищенного ученого, попутно обезвредив таинственного злодея. Получится или нет – увидите в кино.

«Дюна»

Фильм, снятый по научно-фантастическому роману американского писателя Фрэнка Герберта.

Роман был опубликован в 60-х годах прошлого века. Сюжет разворачивается в будущем времени в далекой галактике. Могущественная семья, управляющая целыми планетами, получает в свое распоряжение планету Арракис, на которую отправляется наследник могущественного рода.

Хотя на планете, на первый взгляд, нет ничего кроме песка и палящего солнца, вокруг нее, тем не менее, разгорается межгалактический конфликт из-за имеющегося там ценнейшего ресурса, необходимого для космических перелетов.