«Очередная сестра воронежской Аленки»: самарцев ужаснула скульптура девочки из Аксаковского сквера

Вот эту скульптуру самарцы сочли "сестрой" воронежской Аленки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В недавно открытом сквере на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской в Самаре установили памятник семье Аксаковых. В состав композиции вошли фигуры писателя Сергея Аксакова – автора знаменитой сказки «Аленький цветочек», его сына Григория – седьмого губернатора Самарской области, и внучки Ольга, для которой писатель и придумал свою знаменитую сказку. Новый сквер пришелся самарцам по душе – за исключением одного «но». Вопросы у многих горожан вызвала скульптура девочки. Некоторые сочли лицо ребенка странным, некоторые – вообще жутким. А кто-то даже назвал бронзовую девочку очередной сестрой воронежской Аленки. Мы спросили мнение подписчиков «Комсомолки» в соцсетях по поводу нового самарского памятника, а также попросили оценить скульптуру самарскую художницу Полину Горецкую.

Скульптор изобразил три фигуры - писателя Сергея Аксакова, его сына Григория и внучку Ольгу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Да ей лет 90»

В опросе «КП-Самара» в группе Вконтакте приняли участие почти полторы сотни горожан. 46% из них сочли лицо сказочной внучки странным, 19% - жутким. 24% проголосовавших с ними не согласилось, заявив, что лицо у ребенка нормальное, а оставшиеся участники опроса вообще сочли лицо непохожим на детское.

- Вообще это не лицо девочки. Даже совсем не детское лицо, - написала в комментариях Елена Дворядкина.

Другие комментаторы поддержали ее, заявив, что у скульптуры девочки совершенно старушечье лицо – дескать, ей лет 90.

- Тело отдельно, голова как от другого человека. При попытке добиться портретного сходства что-то пошло не так? – удивляются читатели «Комсомолки».

В то же время самарцы нашли сходство между аксаковской внучкой и известными людьми – например, в списке фигурируют экоактивистка Грета Тунберг и поэт Сергей Есенин.

Новую самарскую скульптуру оценили не все горожане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Старушечье лицо, короткие ноги»

Согласна с оценкой горожан и самарская художница Полина Горецкая.

- В моем личном рейтинге этот памятник возглавил список самых уродливых скульптур Самары, - признается она. – Лицо девочки было некрасивым еще на пластилиновом макете. Если честно, то не понимаю, почему – ведь у автора скульптуры, заслуженного художника России Ивана Мельникова, есть и очень хорошие работы, например, памятник детям войны на ул. Осипенко. Но эта девочка вышла просто ужасно – старушечье лицо, короткие ноги. Возможно, если как-то исправить эту детскую фигуру, можно исправить впечатление от всей композиции.

Как рассказала Полина Горецкая журналисту «КП-Самара», на втором месте ее личного антирейтинга самарских скульптур – памятник Эльдару Рязанову.

- Это просто старый человек, устало сидящий на лавке, композиция просто притянута за уши. В отличие, например, от памятника Юрию Никулину на Цветном бульваре в Москве, где он как будто выходит из такси – там скульптура органично вписана в городское пространство.

На третьем месте антирейтинга самарской художницы – памятник вальсу «На сопках Манчжурии» в Струковском саду.

- С художественной точки зрения это уровень художественной школы, но никак не мастера, - говорит Полина Горецкая. - Все очень буквально, неярко, без души.

«Бронзовые памятники смотрятся провинциально»

Впрочем, среди установленных в Самаре в последнее время памятников, по мнению Полины Горецкой, есть и удачные.

- Мне очень нравится памятник Засекину – он органично вписан в городской пейзаж, находится на своем месте. Хороши также памятники Алабину на Красноармейской и Шостаковичу около оперного театра – в нем чувствуется сила, мощь, характер.

В целом, по мнению художницы, в Самаре наблюдается явный переизбыток бронзовых памятников – они смотрятся провинциально.

- Нужно уходить от таких небольших бронзовых памятников, которые в последнее время в большом количестве появились на улицах города. Лучше заменить их на альтернативные малые архитектурные формы, - считает Полина Горецкая.

А у вас какие самарские скульптуры вызывают оторопь?

Обсудим в комментариях

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