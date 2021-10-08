Погода в Самаре на выходные 8-10 октября 2021: неужели снова холодает?

В Самарской области становится все прохладнее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на выходных сохранится прохладная погода, при которой ночью столбик термометра будет опускаться до отрицательных значений. Об этом сообщают в Приволжском УГМС.

В городе вечерами уже устанавливается по-настоящему холодная погода, что заставляет доставать одежду потеплее. В предстоящие выходные ситуация не изменится, также заметным останется суточное колебание температуры, когда днем будет до 10 градусов тепла, а ночью будет минусовая температура.

По данным синоптиков, днем на выходных ожидается от +10 до +15 градусов. Ночью местами по области похолодает до – 4 градусов. Небо при этом будет затянуто облаками, но существенных осадков это не предвещает.

В пятницу, 9 октября, температура воздуха достигнет максимум +15 градусов. Ночью температура упадет до 0 градусов, а местами до -5.

Холодную погоду в регионе будет формировать арктический антициклон, который продолжит действовать и в начале следующей недели. В результате чего ожидается в целом сухая погода со слабым ветром.

Что касается отрицательных температур, то на уходящей неделе в регионе фиксировались очередные погодные рекорды. Так, в Аглосе зафиксировали температуру в -2,6 градуса, что на 0,2 градуса ниже предыдущих рекордных значений, отмеченных в 2002 году.

В целом в этом сезоне синоптики отмечались начало похолодания в регионе с середины сентября. В большинстве районов области средняя температура воздуха составляла 8 градусов тепла, лишь на севере области фиксировали температуры, ниже этого значения.